كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

أعلن نادي كومو تعاقده مع المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة مبدئياً، مع وجود بند إلزامي حول شراء العقد بصورة نهائية.

ووُلد كين في فيرتشيلي عام 2000، وتدرج في أكاديمية يوفنتوس، حيث خاض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يلعب لاحقاً مع هيلاس فيرونا وإيفرتون وباريس سان جيرمان، حسبما أشار الموقع الرسمي لكومو.

وعاد كين إلى يوفنتوس عام 2021 قبل انضمامه إلى فيورنتينا صيف 2024. وخلال موسمين قضاهما في فلورنسا، برز كين كأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي، مسجلاً 27 هدفاً، منها 19 هدفاً في موسم 2024-2025.

كما مثّل كين المنتخب الإيطالي الأول طوال مسيرته الكروية، مسجلاً 13 هدفاً في 26 مباراة.

وقال سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو 1907: «مويس لاعب مهم، فهو جاهز بالفعل ويملك خبرةً واسعة، لكنه لا يزال متعطشاً للتطور ولديه مجال كبير للنمو. يتمتع بقوة بدنية هائلة وسرعة فائقة، وقدرة على قيادة الهجوم، وهي صفات سترفع من مستوى الفريق. نتطلع بشوقٍ لبدء العمل معاً على أرض الملعب».

وعند وصوله إلى كومو، قال مويس كين: «هنا في كومو، وجدت بيئة متماسكة، مع العديد من اللاعبين الشباب المتحمسين للنجاح، بالإضافة إلى مشروعٍ ممتاز. لدى المدرب أفكار رائعة أتفق معها تماماً. إنه يمنحني دفعة معنوية كبيرة، وهو شخص رائع سيساعدني في مسيرتي. أتطلع بشوق لبدء العمل والاحتفال مع الجماهير في الملعب قريباً».