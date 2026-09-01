البلجيكي فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو قادماً من ليل، وذلك بعد أيام قليلة من استبعاده من تشكيلة الفريق الفرنسي بسبب رغبته في الرحيل.

وانتقل الجناح البالغ 21 عاماً والذي أُعيد توظيفه في مركز رأس الحربة خلال الموسم الماضي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة قدّرت وسائل الإعلام الرياضية قيمتها بما بين 60 و65 مليون يورو.

وقال فرنانديز-باردو في بيان لنيوكاسل: «إنه فريق طموح جداً، يريد الهجوم والتقدُّم إلى الأمام، والضغط بقوة على منافسيه وإرباكهم، وهذا بالضبط ما أريد أن أكون جزءاً منه أيضاً».

من جانبه، قال المدرب الألماني لنيوكاسل ماتياس يايسله: «ماتياس لاعب يتمتع بمهارات فنية عالية وبسرعة انفجارية في أسلوب لعبه. يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف، كما يمتلك الشجاعة والقدرة على تجاوز منافسيه».

وكانت رغبة فرنانديز-باردو في الرحيل اصطدمت لفترة بإصرار ليل على «الاحتفاظ به»، وهو الموقف الذي أعلنه رئيس النادي أوليفييه ليتانغ منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي.

لكن المهاجم البلجيكي، بعد عودته من كأس العالم، رفض خصوصاً المشاركة في المباراة الأخيرة ضمن التحضيرات للموسم، قبل أن يتم استبعاده من الفريق الأول الأسبوع الماضي «حتى تُحسم وضعيته»، وفق ما أوضح المدرب الإيطالي لليل دافيدي أنشيلوتي.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وافق ليل في نهاية المطاف على عرض نيوكاسل لضم مهاجمه، بعدما تعاقد يوم الاثنين مع الدولي الياباني أياسي أويدا قادماً من فينورد روتردام الهولندي مقابل نحو 15 مليون يورو، بحسب صحيفة «ليكيب».

ومن المتوقع أن يتقاسم أويدا وأوليفييه جيرو دقائق اللعب في مركز رأس الحربة مع ليل في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان فرنانديز-باردو عاد إلى ليل عام 2024 مقابل 11.5 مليون يورو بعد أن تدرج في فئاته العمرية، وسجّل الموسم الماضي ثمانية أهداف وقدّم سبع تمريرات حاسمة.

وبرز اللاعب بشكل لافت منذ شهر مارس (آذار) في مركز قلب الهجوم، ما فتح له أبواب الانضمام إلى منتخب بلجيكا والمشاركة في مونديال 2026، حيث اكتفى بثلاث مشاركات بديلاً خلال دور المجموعات.

وفي نيوكاسل، سيكون مطالباً بفرض نفسه في خط هجوم يضم العديد من الخيارات، أبرزها الكونغولي الديمقراطي يوان ويسا والدنماركي وليام أوسولا والسويدي أنتوني إيلانغا، في وقت تشير فيه الصحافة الإيطالية إلى اقتراب الألماني نيك فولتيماده من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.