عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

البلجيكي فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل

البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل (رويترز)
البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل (رويترز)
TT
TT

البلجيكي فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل

البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل (رويترز)
البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو من ليل إلى نيوكاسل (رويترز)

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو قادماً من ليل، وذلك بعد أيام قليلة من استبعاده من تشكيلة الفريق الفرنسي بسبب رغبته في الرحيل.

وانتقل الجناح البالغ 21 عاماً والذي أُعيد توظيفه في مركز رأس الحربة خلال الموسم الماضي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة قدّرت وسائل الإعلام الرياضية قيمتها بما بين 60 و65 مليون يورو.

وقال فرنانديز-باردو في بيان لنيوكاسل: «إنه فريق طموح جداً، يريد الهجوم والتقدُّم إلى الأمام، والضغط بقوة على منافسيه وإرباكهم، وهذا بالضبط ما أريد أن أكون جزءاً منه أيضاً».

من جانبه، قال المدرب الألماني لنيوكاسل ماتياس يايسله: «ماتياس لاعب يتمتع بمهارات فنية عالية وبسرعة انفجارية في أسلوب لعبه. يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف، كما يمتلك الشجاعة والقدرة على تجاوز منافسيه».

وكانت رغبة فرنانديز-باردو في الرحيل اصطدمت لفترة بإصرار ليل على «الاحتفاظ به»، وهو الموقف الذي أعلنه رئيس النادي أوليفييه ليتانغ منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي.

لكن المهاجم البلجيكي، بعد عودته من كأس العالم، رفض خصوصاً المشاركة في المباراة الأخيرة ضمن التحضيرات للموسم، قبل أن يتم استبعاده من الفريق الأول الأسبوع الماضي «حتى تُحسم وضعيته»، وفق ما أوضح المدرب الإيطالي لليل دافيدي أنشيلوتي.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وافق ليل في نهاية المطاف على عرض نيوكاسل لضم مهاجمه، بعدما تعاقد يوم الاثنين مع الدولي الياباني أياسي أويدا قادماً من فينورد روتردام الهولندي مقابل نحو 15 مليون يورو، بحسب صحيفة «ليكيب».

ومن المتوقع أن يتقاسم أويدا وأوليفييه جيرو دقائق اللعب في مركز رأس الحربة مع ليل في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان فرنانديز-باردو عاد إلى ليل عام 2024 مقابل 11.5 مليون يورو بعد أن تدرج في فئاته العمرية، وسجّل الموسم الماضي ثمانية أهداف وقدّم سبع تمريرات حاسمة.

وبرز اللاعب بشكل لافت منذ شهر مارس (آذار) في مركز قلب الهجوم، ما فتح له أبواب الانضمام إلى منتخب بلجيكا والمشاركة في مونديال 2026، حيث اكتفى بثلاث مشاركات بديلاً خلال دور المجموعات.

وفي نيوكاسل، سيكون مطالباً بفرض نفسه في خط هجوم يضم العديد من الخيارات، أبرزها الكونغولي الديمقراطي يوان ويسا والدنماركي وليام أوسولا والسويدي أنتوني إيلانغا، في وقت تشير فيه الصحافة الإيطالية إلى اقتراب الألماني نيك فولتيماده من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

رياضة عالمية الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)

«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

تغلبت الأميركية ماديسون كيز على توتر البداية لتفوز 7-5 و6-4 على الروسية ألينا كورنيفا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً انتقال لاعبه بيتو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في صفقة انتقال نهائية.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

أعلن نادي كومو تعاقده مع المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة مبدئياً، مع وجود بند إلزامي حول شراء العقد.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
رياضة عالمية سان جيلواز لن يستضيف هبوعيل بئر السبع (نادي يونيون سان جيلواز)
رياضة عالمية

«الدوري الأوروبي»: منع سان جيلواز من استضافة منافسه الإسرائيلي

رفض عمدة إحدى المدن البلجيكية السماح باستضافة نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في مباراة بالدوري الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
رياضة سعودية الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (نادي القادسية)
رياضة سعودية

رسمياً… بنفيكا يضم الكرواني مع خيار الشراء

أعلن بنفيكا البرتغالي رسمياً تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني، قادماً من القادسية السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)

تغلبت الأميركية ماديسون كيز على توتر البداية لتفوز 7-5 و6-4 على الروسية ألينا كورنيفا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، متجاوزة ذكريات خروجها المبكر من البطولة قبل عام.

فبعد أشهر قليلة فقط من إحرازها أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2025، ودّعت كيز منافسات فلاشينغ ميدوز من الدور الأول العام الماضي بعدما تغلبت عليها الضغوط العصبية الشديدة.

لكن كيز بدت أكثر ارتياحاً هذه المرة، إذ رفعت نسبة نجاح إرسالها الأول من 48 في المائة في المجموعة الأولى إلى ما يقرب من 70 في المائة في الثانية. وستواجه في الدور المقبل إما التشيكية لوسي هافليتشكوفا أو المجرية آنا بوندار.

وقالت كيز: «من الصعب جداً خوض الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى. تكون متوتراً للغاية وتريد تقديم أداء جيد. أشعر بالامتنان لأنني تمكنت من تجاوز ذلك».

وبدا أن كيز في طريقها لحسم المباراة بسهولة مبكراً على ملعب آرثر آش، بعدما فازت بالأشواط الثلاثة الأولى، لكن الروسية ردّت بكسر الإرسال في الشوط الخامس بعدما أرسلت كيز ضربة أمامية خارج الملعب بشكل واضح.

وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مجدداً، حسمت كيز المجموعة عندما كسرت إرسال منافستها في ثالث فرصة لحسم المجموعة بفضل ضربة خلفية رائعة، ثم رفعت من مستواها في مختلف الجوانب خلال مجموعة ثانية تنافسية.

ورغم تأخرها 4-2 في المجموعة الثانية، نجحت كورنيفا في كسر الإرسال بعد تبادل مميز للكرات القصيرة قرب الشبكة، لكن فرحتها لم تدم طويلاً.

إذ وجدت نفسها تلاحق ضربة خلفية بعيدة عن متناولها لتفقد إرسالها مجدداً في الشوط الثامن.

ومنحت كيز منافستها فرصة كسر الإرسال في الشوط التاسع بعد عدد من الأخطاء، لكنها استعادت توازنها سريعاً وحسمت المباراة في الشوط التالي بإحدى ضرباتها الأمامية القوية المميزة.

مواضيع
الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
TT
TT

إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً انتقال لاعبه بيتو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في صفقة انتقال نهائية دون الكشف عن القيمة المادية لها.

وشارك المهاجم القادم من غينيا بيساو (28 عاماً)، والذي انضم إلى إيفرتون في أغسطس (آب) 2023، في 113 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق، مسجلاً 25 هدفاً، واكتسب شعبية كبيرة بين جماهير إيفرتون.

وبعد انضمامه من أودينيزي قبل ثلاث سنوات، سجل بيتو هدفاً في أول مباراة له مع البلوز ضد دونكاستر روفرز في كأس كاراباو.

وجاء هدفه الأول من أصل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر (كانون الأول) 2023، في مرمى نيوكاسل يونايتد في فوز تاريخي بنتيجة 3 / صفر على ملعب «غوديسون بارك».

وفي فبراير (شباط) 2025، افتتح بيتو التسجيل في آخر ديربي ميرسيسايد للرجال على ملعب «غوديسون بارك»، والذي انتهى بالتعادل 2 / 2 في ليلة تاريخية تحت أضواء هذا الملعب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
TT
TT

كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)

أعلن نادي كومو تعاقده مع المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة مبدئياً، مع وجود بند إلزامي حول شراء العقد بصورة نهائية.

ووُلد كين في فيرتشيلي عام 2000، وتدرج في أكاديمية يوفنتوس، حيث خاض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يلعب لاحقاً مع هيلاس فيرونا وإيفرتون وباريس سان جيرمان، حسبما أشار الموقع الرسمي لكومو.

وعاد كين إلى يوفنتوس عام 2021 قبل انضمامه إلى فيورنتينا صيف 2024. وخلال موسمين قضاهما في فلورنسا، برز كين كأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي، مسجلاً 27 هدفاً، منها 19 هدفاً في موسم 2024-2025.

كما مثّل كين المنتخب الإيطالي الأول طوال مسيرته الكروية، مسجلاً 13 هدفاً في 26 مباراة.

وقال سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو 1907: «مويس لاعب مهم، فهو جاهز بالفعل ويملك خبرةً واسعة، لكنه لا يزال متعطشاً للتطور ولديه مجال كبير للنمو. يتمتع بقوة بدنية هائلة وسرعة فائقة، وقدرة على قيادة الهجوم، وهي صفات سترفع من مستوى الفريق. نتطلع بشوقٍ لبدء العمل معاً على أرض الملعب».

وعند وصوله إلى كومو، قال مويس كين: «هنا في كومو، وجدت بيئة متماسكة، مع العديد من اللاعبين الشباب المتحمسين للنجاح، بالإضافة إلى مشروعٍ ممتاز. لدى المدرب أفكار رائعة أتفق معها تماماً. إنه يمنحني دفعة معنوية كبيرة، وهو شخص رائع سيساعدني في مسيرتي. أتطلع بشوق لبدء العمل والاحتفال مع الجماهير في الملعب قريباً».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا