موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا

تأكّد تولّي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب منتخب جنوب أفريقيا، الثلاثاء، بعد 24 يوماً من موافقة الاتحاد الوطني لكرة القدم على تعيينه.

وقال رئيس الاتحاد داني جوردان في 8 أغسطس (آب): «نحتاج إلى استكمال بعض التفاصيل العالقة»، لكن التأخير جاء أطول مما كان متوقعاً.

ويخلف موسيماني المدرب البلجيكي هوغو بروس (74 عاماً) الذي اعتزل التدريب بعد قيادة جنوب أفريقيا إلى الدور الثاني من كأس العالم في أميركا الشمالية هذا العام، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

ولدى موسيماني 23 يوماً فقط لإعداد منتخب بلاده لأول مباراة له في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يستضيف غينيا.

ورغم فشل غينيا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، فإنها تضم أحد أبرز المهاجمين الأفارقة المحترفين في أوروبا، وهو سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيخوض موسيماني، المهاجم الدولي الجنوب أفريقي السابق البالغ 62 عاماً، تجربة ثانية على رأس الجهاز الفني لمنتخب «بافانا بافانا» (الأولاد)، بعدما أمضى فترة أولى غير ناجحة استمرت عامين بدءاً من 2010.

وخلال قيادته للمنتخب، فشلت جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2012، وأقيل من منصبه عقب تعادل على أرضه أمام إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2014.

وكان الإخفاق في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية محرجاً، بعدما احتفل المنتخب بالتعادل مع سيراليون معتقداً أنه ضمن التأهل، قبل أن يكتشف لاحقاً أنه أساء فهم قاعدة المواجهات المباشرة.

وحقق موسيماني نجاحاً أكبر على مستوى الأندية؛ إذ أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة مع ماميلودي صنداونز من بريتوريا، ثم تُوّج باللقب مرتين مع الأهلي المصري. كما فاز بكأس السوبر الأفريقية ثلاث مرات.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، تولى موسيماني أيضاً تدريب أندية في السعودية والإمارات وإيران.

ويمتد عقده الثاني مع منتخب جنوب أفريقيا حتى كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.