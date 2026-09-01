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الرياضة رياضة عالمية

موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا

بيتسو موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا (رويترز)
بيتسو موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا (رويترز)
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موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا

بيتسو موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا (رويترز)
بيتسو موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا (رويترز)

تأكّد تولّي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب منتخب جنوب أفريقيا، الثلاثاء، بعد 24 يوماً من موافقة الاتحاد الوطني لكرة القدم على تعيينه.

وقال رئيس الاتحاد داني جوردان في 8 أغسطس (آب): «نحتاج إلى استكمال بعض التفاصيل العالقة»، لكن التأخير جاء أطول مما كان متوقعاً.

ويخلف موسيماني المدرب البلجيكي هوغو بروس (74 عاماً) الذي اعتزل التدريب بعد قيادة جنوب أفريقيا إلى الدور الثاني من كأس العالم في أميركا الشمالية هذا العام، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

ولدى موسيماني 23 يوماً فقط لإعداد منتخب بلاده لأول مباراة له في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يستضيف غينيا.

ورغم فشل غينيا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، فإنها تضم أحد أبرز المهاجمين الأفارقة المحترفين في أوروبا، وهو سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيخوض موسيماني، المهاجم الدولي الجنوب أفريقي السابق البالغ 62 عاماً، تجربة ثانية على رأس الجهاز الفني لمنتخب «بافانا بافانا» (الأولاد)، بعدما أمضى فترة أولى غير ناجحة استمرت عامين بدءاً من 2010.

وخلال قيادته للمنتخب، فشلت جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2012، وأقيل من منصبه عقب تعادل على أرضه أمام إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2014.

وكان الإخفاق في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية محرجاً، بعدما احتفل المنتخب بالتعادل مع سيراليون معتقداً أنه ضمن التأهل، قبل أن يكتشف لاحقاً أنه أساء فهم قاعدة المواجهات المباشرة.

وحقق موسيماني نجاحاً أكبر على مستوى الأندية؛ إذ أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة مع ماميلودي صنداونز من بريتوريا، ثم تُوّج باللقب مرتين مع الأهلي المصري. كما فاز بكأس السوبر الأفريقية ثلاث مرات.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، تولى موسيماني أيضاً تدريب أندية في السعودية والإمارات وإيران.

ويمتد عقده الثاني مع منتخب جنوب أفريقيا حتى كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

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«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)

تغلبت الأميركية ماديسون كيز على توتر البداية لتفوز 7-5 و6-4 على الروسية ألينا كورنيفا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، متجاوزة ذكريات خروجها المبكر من البطولة قبل عام.

فبعد أشهر قليلة فقط من إحرازها أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2025، ودّعت كيز منافسات فلاشينغ ميدوز من الدور الأول العام الماضي بعدما تغلبت عليها الضغوط العصبية الشديدة.

لكن كيز بدت أكثر ارتياحاً هذه المرة، إذ رفعت نسبة نجاح إرسالها الأول من 48 في المائة في المجموعة الأولى إلى ما يقرب من 70 في المائة في الثانية. وستواجه في الدور المقبل إما التشيكية لوسي هافليتشكوفا أو المجرية آنا بوندار.

وقالت كيز: «من الصعب جداً خوض الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى. تكون متوتراً للغاية وتريد تقديم أداء جيد. أشعر بالامتنان لأنني تمكنت من تجاوز ذلك».

وبدا أن كيز في طريقها لحسم المباراة بسهولة مبكراً على ملعب آرثر آش، بعدما فازت بالأشواط الثلاثة الأولى، لكن الروسية ردّت بكسر الإرسال في الشوط الخامس بعدما أرسلت كيز ضربة أمامية خارج الملعب بشكل واضح.

وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مجدداً، حسمت كيز المجموعة عندما كسرت إرسال منافستها في ثالث فرصة لحسم المجموعة بفضل ضربة خلفية رائعة، ثم رفعت من مستواها في مختلف الجوانب خلال مجموعة ثانية تنافسية.

ورغم تأخرها 4-2 في المجموعة الثانية، نجحت كورنيفا في كسر الإرسال بعد تبادل مميز للكرات القصيرة قرب الشبكة، لكن فرحتها لم تدم طويلاً.

إذ وجدت نفسها تلاحق ضربة خلفية بعيدة عن متناولها لتفقد إرسالها مجدداً في الشوط الثامن.

ومنحت كيز منافستها فرصة كسر الإرسال في الشوط التاسع بعد عدد من الأخطاء، لكنها استعادت توازنها سريعاً وحسمت المباراة في الشوط التالي بإحدى ضرباتها الأمامية القوية المميزة.

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الرياضة تنس أميركا
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إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
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إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)
بيتو من إيفرتون إلى فيورنتينا (د.ب.أ)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً انتقال لاعبه بيتو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في صفقة انتقال نهائية دون الكشف عن القيمة المادية لها.

وشارك المهاجم القادم من غينيا بيساو (28 عاماً)، والذي انضم إلى إيفرتون في أغسطس (آب) 2023، في 113 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق، مسجلاً 25 هدفاً، واكتسب شعبية كبيرة بين جماهير إيفرتون.

وبعد انضمامه من أودينيزي قبل ثلاث سنوات، سجل بيتو هدفاً في أول مباراة له مع البلوز ضد دونكاستر روفرز في كأس كاراباو.

وجاء هدفه الأول من أصل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر (كانون الأول) 2023، في مرمى نيوكاسل يونايتد في فوز تاريخي بنتيجة 3 / صفر على ملعب «غوديسون بارك».

وفي فبراير (شباط) 2025، افتتح بيتو التسجيل في آخر ديربي ميرسيسايد للرجال على ملعب «غوديسون بارك»، والذي انتهى بالتعادل 2 / 2 في ليلة تاريخية تحت أضواء هذا الملعب.

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كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
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كومو يعلن تعاقده مع المهاجم مويس كين

المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)
المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين إلى كومو (د.ب.أ)

أعلن نادي كومو تعاقده مع المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة مبدئياً، مع وجود بند إلزامي حول شراء العقد بصورة نهائية.

ووُلد كين في فيرتشيلي عام 2000، وتدرج في أكاديمية يوفنتوس، حيث خاض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يلعب لاحقاً مع هيلاس فيرونا وإيفرتون وباريس سان جيرمان، حسبما أشار الموقع الرسمي لكومو.

وعاد كين إلى يوفنتوس عام 2021 قبل انضمامه إلى فيورنتينا صيف 2024. وخلال موسمين قضاهما في فلورنسا، برز كين كأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي، مسجلاً 27 هدفاً، منها 19 هدفاً في موسم 2024-2025.

كما مثّل كين المنتخب الإيطالي الأول طوال مسيرته الكروية، مسجلاً 13 هدفاً في 26 مباراة.

وقال سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو 1907: «مويس لاعب مهم، فهو جاهز بالفعل ويملك خبرةً واسعة، لكنه لا يزال متعطشاً للتطور ولديه مجال كبير للنمو. يتمتع بقوة بدنية هائلة وسرعة فائقة، وقدرة على قيادة الهجوم، وهي صفات سترفع من مستوى الفريق. نتطلع بشوقٍ لبدء العمل معاً على أرض الملعب».

وعند وصوله إلى كومو، قال مويس كين: «هنا في كومو، وجدت بيئة متماسكة، مع العديد من اللاعبين الشباب المتحمسين للنجاح، بالإضافة إلى مشروعٍ ممتاز. لدى المدرب أفكار رائعة أتفق معها تماماً. إنه يمنحني دفعة معنوية كبيرة، وهو شخص رائع سيساعدني في مسيرتي. أتطلع بشوق لبدء العمل والاحتفال مع الجماهير في الملعب قريباً».

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