موسيالا وغنابري على أعتاب العودة لبايرن ميونيخ

اقترب الألماني الدولي جمال موسيالا من العودة إلى صفوف بايرن ميونيخ، بعدما استعاد تدريجياً جاهزيته البدنية وقدم مستويات جيدة في التدريبات هذا الأسبوع.

وقال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، قبل مواجهة أوسنابروك المنافس بدوري الدرجة الثانية غداً الأربعاء في الدور الأول لكأس ألمانيا: «لقد تدرب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع. سارت الأمور في التدريبات كما أردنا تماماً».

وأوضح كومباني أن قرار الدفع بموسيالا سيتم اتخاذه بالتشاور مع اللاعب والأطباء، بهدف اختيار «التوقيت المناسب» لعودته، سواء خلال مباراة أوسنابروك، أو أمام شالكه يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، أو في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام بودو غليمت النرويجي يوم الخميس المقبل.

وأضاف كومباني: «لا يمكنني أن أقول في هذه المرحلة ما إذا كانت عودة موسيالا ستكون في المباراة المقبلة».

وابتعد موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، عن بايرن لفترة بعد تعرضه للسقوط مرتين على أرض الملعب خلال فترة قصيرة نتيجة حالة عصبية، ما استدعى تعديل الأدوية التي يتناولها.

كما اقترب سيرغ جنابري من العودة إلى الملاعب، حيث قال كومباني: «قد يكون ذلك في نهاية هذا الأسبوع، لكن ليس بالضرورة». وذلك بعد أن غاب اللاعب عن صفوف منتخب ألمانيا في كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في فخذه.

سيرغ جنابري (رويترز)

وأوضح كومباني: «أعتقد أنه سيخوض أولى دقائقه في غضون الأيام العشرة المقبلة، وبعدها سيعود بشكل كامل إلى أجواء المباريات».

وأكد كومباني أن يوناس أوربيغ، الحارس البديل لمانويل نوير، سيشارك أساسياً أمام أوسنابروك، مشيراً إلى أن النادي منح الحارس الشاب قدراً كبيراً من الثقة، بعدما خاض كثيراً من المباريات المهمة مع الفريق، من بينها بلوغ نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وتلقى بايرن ضربة موجعة بإصابة المهاجم الشاب مايكون كاردوزو، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الكتف، إثر إصابته خلال مشاركته مع الفريق الرديف في مطلع الأسبوع.