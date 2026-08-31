شقيق صهر ترمب يندم على دخوله مشروع إنفانتينو: «لو علمنا لما شاركنا»

أعرب جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن ندمه على مشاركة شركته الاستثمارية «ثرايف كابيتال» في مشروع رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، المثير للجدل لبيع حصة من الأعمال التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، مقراً بأن المجموعة لم تدرك حجم «الديناميكيات السياسية لكرة القدم العالمية».

ويعد هذا أول موقف علني لكوشنر منذ تفجر الأزمة التي أحدثت انقساماً واسعاً في كرة القدم العالمية.

وكان كوشنر المستثمر الرئيسي في مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز»، بعدما شارك في محادثات سرية مع رئيس «فيفا» بشأن خطة تستهدف بيع 20 في المائة من المشروع المرتبط بالأعمال التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع «فيفا» عن الخطة إثر موجة اعتراضات دولية قادتها أوروبا، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ودافع كوشنر عن الفكرة الأساسية للمشروع، موضحاً أن الأموال في كرة القدم تركزت تاريخياً في مجموعة صغيرة من الدول، فيما كانت «فيفا فوروورد إنتربرايز» تهدف، بحسب قوله، إلى توزيع رأس المال والاستثمارات بصورة أكثر عدالة بين الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا».

وأضاف أن المشروع كان يستهدف توفير استثمارات أكبر بكثير للدول الأقل تطوراً كروياً، بما يساعد على تنمية المواهب المحلية ودعم كرة القدم الشعبية وتحسين تجربة المشجعين، وصولاً إلى توسيع قاعدة نمو كرة القدم عالمياً.

وشدد كوشنر على أن المشروع لم يكن قراراً ملزماً للاتحادات، موضحاً أنه كان مجرد فكرة يفترض عرضها على جميع الاتحادات الأعضاء للتصويت عليها، قبل أن يقر بأن شركته أخطأت في قراءة البيئة التي دخلت إليها.

وقال: «ما زلنا نؤمن بالدوافع وراء المشروع، إلا أننا أخفقنا في تقدير الديناميكيات السياسية لكرة القدم العالمية، والمدى الذي قد يذهب إليه البعض».

ثم جاءت عبارته الأكثر وضوحاً في التعبير عن الندم: «لو كنا نعرف إلى ماذا سيتحول كل هذا، لما شاركنا فيه».

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن البيان نشره موقع «أكسيوس» الأميركي أولاً، فيما أكدت «ثرايف كابيتال» للشبكة البريطانية صحة التصريحات.

ويأتي خروج كوشنر عن صمته بالتزامن مع انتقال الأزمة إلى مسار قانوني أكثر حساسية، إذ طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من محكمة في نيويورك إصدار أمر يلزم كوشنر بتسليم أدلة مرتبطة بالمشروع، ضمن تحركات الاتحاد الأوروبي تمهيداً لقضية جنائية محتملة ضد إنفانتينو في سويسرا.

وأكدت «سكاي نيوز» أن كوشنر نفسه غير متهم بارتكاب أي مخالفة، وأن طلب «يويفا» يتعلق بالحصول على الأدلة والمعلومات المرتبطة بالمشروع.

وهذه النقطة تجعل تصريحه الجديد ذا وزن أكبر من مجرد دفاع عن استثمار فاشل؛ فالرجل الذي كان المستثمر الرئيسي في المشروع يخرج للمرة الأولى، بينما يطالب «يويفا» القضاء الأميركي بالحصول على أدلة منه، ليقر بأن «ثرايف» لو كانت تعرف مسبقاً المسار الذي ستأخذه القضية لما دخلت المشروع من الأساس.