البرازيلي ريتشارليسون يستعد للعودة إلى إيفرتون

يستعد المهاجم البرازيلي لتوتنهام ريتشارليسون للعودة إلى إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم تأكيده أن «لا أحد سيقرر مستقبلي بعد الآن».

ويجري إيفرتون محادثات مع توتنهام بشأن صفقة محتملة لإعادة الدولي البرازيلي إلى ميرسيسايد.

وكان مدرب توتنهام الإيطالي روبرتو دي زيربي قد صرح، السبت، بأن ريتشارليسون استُبعد من تشكيلة الفريق التي خسرت أمام نيوكاسل 0-2 لأن اللاعب «طلب الرحيل مرات عديدة».

لكن ريتشارليسون لجأ إلى «إنستغرام»، الاثنين، ليقدم رواية مختلفة تماماً للأحداث، قبل إغلاق باب الانتقالات، الثلاثاء.

وفي تصريحات لافتة، قال ريتشارليسون: «بعد كل ما مررت به خلال السنوات القليلة الماضية، قررت أنه لن يقرر أحد مستقبلي نيابة عني بعد الآن».

وأضاف: «مررت بالكثير من الأمور السيئة، وتقريباً جميعها حدثت لأن آخرين اتخذوا قرارات بدلاً مني. الضغوط والتهديدات والإجراءات الانتقامية، لا شيء من ذلك يخيفني. لقد مررت بما هو أسوأ بكثير، صدقوني».

وتابع البرازيلي: «لقد أوضحت دائماً، في كل فرصة أتيحت لي، أن الانتقال إلى ناد آخر لن يحدث إلا إذا كان مفيداً للنادي أيضا. وإذا لم يكن كذلك، فلن أوافق أبداً. تماماً كما لم أوافق على الرحيل عندما كانت الأمور تسير بشكل سيئ وكانوا بحاجة إلي».

وأردف ابن الـ29 عاماً: «لقد بقيت وقدمت كل ما لدي. لذلك آمل أن يتم التعامل مع وضعي بالاحترام نفسه الذي أظهرته دائماً لتوتنهام ولكل من عمل معي خلال هذه الفترة. فقط لا تحاولوا اتخاذ القرار بدلاً مني».

وأكد ريتشارليسون أنه سيكون سعيداً بالعودة إلى إيفرتون، النادي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2018 و2022.

وعانى المهاجم من أجل فرض نفسه في توتنهام منذ انتقاله إلى شمال لندن قبل أربعة أعوام.

وقال: «إذا توصل توتنهام وإيفرتون إلى اتفاق، فسأعود إلى ناد أحبه كثيراً. نعم، كانت نيتي العودة إلى المكان الذي كنت سعيداً فيه للغاية، لكن المفاوضات جرت بالطريقة التي أرادها بعض الأشخاص فقط، ولن يكون الأمر كذلك بعد الآن».

واختتم: «رغم كل هذه الفوضى، فأنا مرتبط بعقد مع توتنهام وسأبقى تحت تصرف النادي».

وكان ريتشارليسون الذي تحدث بصراحة في السابق عن معاناته المتعلقة بالصحة النفسية، قد سجل 12 هدفاً خلال موسم 2025-2026، وساهم في تجنب توتنهام الهبوط من الدوري الممتاز بصعوبة.