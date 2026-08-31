«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

سقط بولونيا أمام مضيّفه أتالانتا بضربة قاضية في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الاثنين.

وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بفوز بهدف في توقيت قاتل سجله لازار ساماردزيتش في الدقيقة 96 بعد تمريرة من نيكولا زاليفسكي.

وخطف أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ومتساوياً مع 5 أندية هي لاتسيو ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وروما الذي فاز على ليتشي برباعية دون رد في وقت سابق من يوم الاثنين.

أما بولونيا فتلقى خسارته الثانية توالياً ليبقى بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة، سيخوض أتالانتا صداماً قوياً خارج أرضه عندما يواجه روما في ملعب «الأولمبيكو»، يوم السبت المقبل.

وفي اليوم التالي، سيلعب بولونيا على ملعبه أمام ساسولو الذي يملك 3 نقاط.