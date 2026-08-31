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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)

سقط بولونيا أمام مضيّفه أتالانتا بضربة قاضية في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الاثنين.

وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بفوز بهدف في توقيت قاتل سجله لازار ساماردزيتش في الدقيقة 96 بعد تمريرة من نيكولا زاليفسكي.

وخطف أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ومتساوياً مع 5 أندية هي لاتسيو ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وروما الذي فاز على ليتشي برباعية دون رد في وقت سابق من يوم الاثنين.

أما بولونيا فتلقى خسارته الثانية توالياً ليبقى بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة، سيخوض أتالانتا صداماً قوياً خارج أرضه عندما يواجه روما في ملعب «الأولمبيكو»، يوم السبت المقبل.

وفي اليوم التالي، سيلعب بولونيا على ملعبه أمام ساسولو الذي يملك 3 نقاط.

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«لا ليغا»: رافينيا ويامال يتألقان في فوز كاسح لبرشلونة على فاييكانو

البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
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«لا ليغا»: رافينيا ويامال يتألقان في فوز كاسح لبرشلونة على فاييكانو

البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)

سجل البرازيلي رافينيا قائد برشلونة ثنائية وأضاف زميله الشاب لامين يامال مثلها، ليكتسح الفريق الكتالوني ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 5-2 على ملعب كامب نو في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، مساء الاثنين.

تقدم فاييكانو بهدف مبكر سجله سيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقة 12.

لكن رد حامل اللقب في الموسمين الماضيين كان قوياً حيث قلب الطاولة على منافسه بهدفين لرافينيا ويامال في الدقيقتين 19 و21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

اهتزت الشباك في الشوط الثاني بأربعة أهداف، حيث تقدم البارسا بهدف ذاتي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 51.

لكن كاميلو بيريز سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59.

وانتبه برشلونة للخطر ليجهز على منافسه بهدف رابع سجله رافينيا في الدقيقة 71، ليرفع النجم البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة.

واختتم يامال مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، ليحقق برشلونة العلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

أما فاييكانو فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليقبع في المركز الثامن عشر.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
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صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
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صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)

اقتربت صفقة انضمام الهولندي كودي خاكبو، مهاجم ليفربول، إلى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، من الفشل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي، حيث أراد ليفربول بيع خاكبو للتعاقد مع لاعب آخر.

وكان ليفربول قد أعلن تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد خيار آخر في خط الهجوم في حال رحل جاكبو.

وكما أن النادي الإنجليزي حاول التعاقد مع ياكوبا مينتاه مهاجم برايتون، وإسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس، لكن المطالب المادية للناديين أعاقت إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يُبقي ليفربول على خاكبو (27 عاماً) في حال عدم التعاقد مع جناح جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الثلاثاء.

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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يعود بقوة ويهزم سافيولين

كارلوس ألكاراس يتألق في أول ظهور له بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس يتألق في أول ظهور له بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يعود بقوة ويهزم سافيولين

كارلوس ألكاراس يتألق في أول ظهور له بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس يتألق في أول ظهور له بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

عاد كارلوس ألكاراس إلى الملاعب بقوة بعد غياب دام قرابة 5 أشهر بسبب الإصابة ليتغلب 6 - 4، و6 - 4، و6 - 4، على الروسي رومان سافيولين في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين.

وصل ألكاراس إلى فلاشينغ ميدوز في ظل شكوك حول مستواه، إذ لم يلعب منذ أبريل (نيسان) بسبب إصابة في المعصم، لكنه استغل أفضل أسلحته في أول مباراة فردية يخوضها منذ 139 يوماً، إذ سدد أكثر من 20 ضربة أمامية حاسمة.

وسيواجه ألكاراس في الدور الثاني البرتغالي جايمي فاريا.

وقال ألكاراس: «كانت الأشهر الخمسة الماضية صعبة للغاية بالنسبة إليَّ. افتقدت المنافسة، والجماهير، والطاقة، واشتقت إلى المنافسة، واشتقت إلى كل شيء».

خاض ألكاراس تحضيراً قصيراً للبطولة في منافسات الزوجي المختلط مع سيرينا ويليامز، الأسبوع الماضي، وكان الجمهور في ملعب آرثر آش سعيداً للغاية بعودته؛ إذ حظي بتحية حارة لدى دخوله الملعب.

ولعب ألكاراس ضربة أمامية قوية بعيداً عن متناول سافيولين ليكسر الإرسال في الشوط السابع، وبدا أنه عاد إلى مستواه المعتاد، ولم يتمكن اللاعب الروسي من رد إرساله القوي في نقطة المجموعة.

وخسر الإسباني شوط إرساله مبكراً في المجموعة الثانية، لكن سافيولين خسر هو الآخر إرساله في الشوط الثالث، ولم يتمكن قط من السيطرة على المباراة.

وسدد ألكاراس ضربة على الخط ليكسر إرسال منافسه مجدداً في الشوط السابع، وسيطر تماماً على المجموعة الثالثة، حيث استغل نقطة كسر بضربة أمامية قوية.

قال ألكاراس: «كانت هناك بعض الشكوك خلال المباراة، لن أكذب. حاولت أن أنسى كل شيء. حاولت أن أستمتع».

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