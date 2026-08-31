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رابطة الكرة الإنجليزية مستاءة من «اليويفا» بسبب ليفربول!

رابطة كرة القدم الإنجليزية تهاجم «اليويفا» (رابطة كرة القدم الإنجليزية)
رابطة كرة القدم الإنجليزية تهاجم «اليويفا» (رابطة كرة القدم الإنجليزية)
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رابطة الكرة الإنجليزية مستاءة من «اليويفا» بسبب ليفربول!

رابطة كرة القدم الإنجليزية تهاجم «اليويفا» (رابطة كرة القدم الإنجليزية)
رابطة كرة القدم الإنجليزية تهاجم «اليويفا» (رابطة كرة القدم الإنجليزية)

أعربت رابطة كرة القدم الإنجليزية عن خيبة أملها تجاه الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بعد أن اضطرت إلى إعادة جدولة مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة بسبب تضارب المواعيد مع مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وكانت الرابطة قد حددت التاسع من سبتمبر (أيلول) موعداً لمباراة إيفرتون أمام ضيفه وولفرهامبتون، لكنها قالت إن «اليويفا» أعلن لاحقاً إقامة مباراة ليفربول في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في نفس المساء.

ونتيجة التحديات اللوجستية التي تواجهها الشرطة، لا يمكن لليفربول وإيفرتون خوض مبارياتهما على أرضهما في نفس اليوم.

وقالت الرابطة في بيان: «في 28 أغسطس (آب)، أكدنا جدولة مباراة الدور الثالث من كأس كاراباو بين إيفرتون ووولفرهامبتون ليوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول). وتأكد ذلك مع الأطراف المعنية المحلية، وفقاً للممارسة المعتادة قبل الإعلان. ويوم السبت، أعلن (اليويفا) أنه حدد موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في نفس التاريخ، على الرغم من أنه كان واضحاً أن إيفرتون وليفربول لا يمكنهما خوض مباريات على أرضهما في نفس المساء. اجتمعت الرابطة مع مسؤولي (اليويفا)، صباح الاثنين، لاستكشاف الخيارات المتاحة، لكن اتضح خلال تلك المناقشات أنهم غير مستعدين للنظر في إعادة جدولة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بسبب التأثير الذي سيترتب على ذلك على المشجعين القادمين من الخارج».

وتقرر تأجيل مباراة إيفرتون ووولفرهامبتون إلى 16 سبتمبر، وهي نفس الليلة التي كان من المقرر أن يواجه فيها ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة. وتقرر تقديم موعد مباراة ليفربول مدة 24 ساعة.

وقالت الرابطة: «على مدار المواسم الأخيرة، أجرت الرابطة عدداً من التغييرات لتتماشى مع توسع مسابقات أندية (اليويفا) - وهو قرار اتُّخذ دون التشاور الكافي مع مسابقات الدوري المحلية. وهذا يجعل عدم استعداد (اليويفا) للتعاون أمراً مثيراً للإحباط بشكل أكبر، خصوصاً بالنسبة لمشجعي الأندية الخمسة المعنية، ونعتذر بصدق عن الإزعاج الذي تسبب فيه ذلك».

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دانييل مونيوز: غلاسنر هو سبب انضمامي لفورست

قال الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز إن فرصة العمل مجدداً مع المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر كانت من أبرز الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نوتنغهام فورست.

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ميسي يُسدل الستار... الوداع الأخير للأرجنتين

ميسي يسدل الستار على مسيرته الدولية (أ.ف.ب)
ميسي يسدل الستار على مسيرته الدولية (أ.ف.ب)
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ميسي يُسدل الستار... الوداع الأخير للأرجنتين

ميسي يسدل الستار على مسيرته الدولية (أ.ف.ب)
ميسي يسدل الستار على مسيرته الدولية (أ.ف.ب)

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، عبر حسابه على «إنستغرام»، إنه سيعتزل اللعب مع المنتخب الوطني.

وكتب ميسي على «إنستغرام»: «مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل، أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار (...) لا يزال يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب».

وأردف اللاعب الأسطوري: «كان قراراً مؤلماً، وما زال يؤلمني ⁠في أعماقي، لكنني ‌أدرك ‌أن الوقت قد ​حان. ‌أقسم أنني بذلت كل ‌ما أملك دائماً، ليس فقط خلال السنوات الأخيرة التي حققنا فيها كل ‌شيء، بل قبل ذلك أيضاً. لقد قاتلت ⁠باستمرار ⁠وقدمت أقصى ما لديّ من أجل هذا القميص؛ سعياً لإسعادكم ومنحكم الشعور بالفخر».

وأضاف: «أغادر وأنا أشعر بالطمأنينة والفخر؛ لأنني، إلى جانب زملائي، منحتكم لحظات كانت يوماً ​ما ​مجرد أحلام نتطلع إلى تحقيقها». فبعد أكثر من عقدين بقميص بلاده، أعلن القائد التاريخي للتانغو اعتزاله اللعب الدولي، ليغلق في سن الـ39 أحد أعلى الفصول استثنائية في تاريخ كرة القدم.

وجاء القرار بعد أسابيع من قيادة «التانغو» إلى نهائي «كأس العالم 2026»، الذي خسره أمام إسبانيا بهدف دون رد، في ختام بطولة سجل خلالها ميسي 8 أهداف وصنع 8.

القرار لم يكن مفاجئاً تماماً؛ فالتكهنات بشأن مستقبل ميسي تصاعدت عقب المونديال، قبل أن تزداد بعد وفاة والده خورخي، عندما أقر بأنه لا يعرف إلى متى سيواصل اللعب.

وباعتزاله، يبدأ المنتخب الأرجنتيني فعلياً مرحلة ما بعد قائده وأبرز نجوم جيله. لكنها ليست أول مرة يقول فيها ميسي وداعاً للأرجنتين. ففي يونيو (حزيران) 2016، أعلن اعتزاله عقب خسارة نهائي «كوبا أميركا» أمام تشيلي بركلات الترجيح، بعدما أهدر ركلة، وقال يومها إن مسيرته مع المنتخب انتهت. وبعد أقل من شهرين، تراجع عن قراره وعاد بدافع «حب بلاده». هذه العودة غيّرت تاريخ ميسي الدولي؛ إذ أنهى سنوات الإخفاق بالتتويج بـ«كوبا أميركا عام 2021»، و«كأس فيناليسيما 2022»، و«كأس العالم 2022»، ثم «كوبا أميركا 2024». كما كان سبق له الفوز بـ«مونديال الشباب 2005» وذهبية «أولمبياد بكين 2008».

ويغادر ميسي المنتخب بعدما وصل، بحساب مبارياته في «مونديال 2026»، إلى 207 مباريات دولية، و125 هدفاً، بوصفه أكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلاً في تاريخ الأرجنتين.

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الرياضة رياضة عالمية

دانييل مونيوز: غلاسنر هو سبب انضمامي لفورست

الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز (رويترز)
الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز (رويترز)
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دانييل مونيوز: غلاسنر هو سبب انضمامي لفورست

الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز (رويترز)
الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز (رويترز)

قال الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونيوز إن فرصة العمل مجدداً مع المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر كانت من أبرز الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نوتنغهام فورست، بعد تأكيد انتقاله من كريستال بالاس، الاثنين.

وكان غلاسنر، الذي قاد كريستال بالاس إلى أول ألقابه الكبرى بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي في موسمين متتاليين، قد انتقل من ملعب سيلهرست بارك إلى سيتي غراوند في نهاية الموسم الماضي.

ووقّع مونيوز، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي لعب دوراً محورياً في نجاح بالاس تحت قيادة غلاسنر، عقداً لمدة 3 سنوات مع نوتنغهام فورست، يتضمن خيار التمديد لعام إضافي.

وقال مونيوز لموقع النادي: «أعتقد أن أوليفر غلاسنر مدرب استثنائي. تربطني به علاقة جيدة جداً، وقد حققنا معاً إنجازات كبيرة، وكانت تلك فترة مميزة للغاية».

وأضاف: «إنه شخص لا يعرف الكلل، ويتمتع بعقلية الفوز. وأعتقد أن ذلك كان جزءاً مهماً من قراري؛ فأنا أعرفه جيداً، وأعرف أسلوبه في العمل، كذلك طريقة عمل جهازه المعاون. في الواقع، يتشاركون جميعاً العقلية نفسها، وأنا منسجم تماماً معها».

وخاض مونيوز 46 مباراة في مختلف المسابقات مع كريستال بالاس، الموسم الماضي، منها 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما شارك في 51 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال جورج سيريانوس، المدير التنفيذي لقطاع كرة القدم في نوتنغهام فورست: «دانييل لاعب أثبت جدارته باستمرار على أعلى المستويات، ونحن سعداء بانضمامه إلى نوتنغهام فورست».

وقد يحصل مونيوز على فرصة الظهور الأول بقميص فورست في مواجهة توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، بعدما تعادل الفريق مع ليفربول، مطلع الأسبوع الحالي، عقب خسارته أمام ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليفربول يراهن على باركولا لدعم «مشروع إيراولا»

الفرنسي برادلي باركولا يدعم صفوف ليفربول (أ.ف.ب)
الفرنسي برادلي باركولا يدعم صفوف ليفربول (أ.ف.ب)
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ليفربول يراهن على باركولا لدعم «مشروع إيراولا»

الفرنسي برادلي باركولا يدعم صفوف ليفربول (أ.ف.ب)
الفرنسي برادلي باركولا يدعم صفوف ليفربول (أ.ف.ب)

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، ليصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً انضم في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار).

وقال باركولا لموقع ليفربول الرسمي: «لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنني سعيد للغاية اليوم لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول. كل ما أريده الآن هو النزول إلى أرض الملعب واللعب مع الفريق».

ويعد باركولا، خريج أكاديمية «أولمبيك ليون»، من أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم الفرنسية، وكان ضمن تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم هذا العام، ويتميز بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان في عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (52 مليون دولار).

وخلال مسيرته مع النادي الباريسي خاض 152 مباراة، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بلقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، إضافة إلى لقبين في كأس فرنسا.

وكان يتبقى عامان في عقد باركولا مع باريس سان جيرمان، لكنه واجه منافسة قوية على مكان في التشكيلة الأساسية ضمن خط هجوم يضم عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي، وفيران توريس.

وأضاف باركولا: «آمل أن أحقق إنجازات كبيرة للغاية. وفي مقدمة أهدافي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ فهو أحد أكبر أحلامي على الإطلاق».

كما عزز ليفربول صفوفه في عهد مدربه الجديد أندوني إيراولا بالتعاقد مع المدافع رونالد أراوخو القادم من أوروجواي على سبيل الإعارة، إلى جانب المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، والمهاجم الإسباني فيكتور مونيوز.

وتضم الخيارات الهجومية للفريق ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية، إلى جانب هوغو إيكيتيكي، وكودي خاكبو، وريو نجوموها، ومونيوز.

وأنهى النادي المنتمي إلى مرسيسايد الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إنفاقه نحو 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة.

وكان ليفربول قد أنهى مشواره مع المدرب أرني سلوت، وعيّن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، في محاولة لاستعادة بريقه والمنافسة على الألقاب.

وتعادل الفريق 2-2 مع نوتنغهام فورست مطلع الأسبوع الحالي، وسيحل ضيفاً على إبسويتش تاون يوم الجمعة.

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