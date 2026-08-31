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الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يضم المهاجم البارز باركولا بصفقة قياسية قدرها 162 مليون دولار

باركولا خلال التوقيع ليفربول (نادي ليفربول)
باركولا خلال التوقيع ليفربول (نادي ليفربول)
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ليفربول يضم المهاجم البارز باركولا بصفقة قياسية قدرها 162 مليون دولار

باركولا خلال التوقيع ليفربول (نادي ليفربول)
باركولا خلال التوقيع ليفربول (نادي ليفربول)

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، ليصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً انضم في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون جنيه استرليني (162 مليون دولار)، مع مبلغ مضمون يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، لتصبح أغلى صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال باركولا لموقع ليفربول الرسمي: «استغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنني سعيد للغاية اليوم لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول. كل ما أريده الآن هو النزول إلى أرض الملعب واللعب مع الفريق».

ويأتي انضمام باركولا، البالغ 23 عاماً، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع، إذ كان اللاعب أحد أبرز أهداف ليفربول خلال فترة الانتقالات، قبل أن يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى ملعب أنفيلد.

ويعول ليفربول على سرعة الجناح الفرنسي وقدرته على اختراق المساحات وإرباك دفاعات المنافسين، خصوصاً في ظل سعي الفريق إلى تعزيز خطه الهجومي عقب رحيل النجم المصري محمد صلاح.

ويلعب باركولا بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي لا يمثل بديلاً مباشراً لصلاح الذي كان يشغل الجهة اليمنى خلال معظم فترته الطويلة مع ليفربول.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان من ليون في عام 2023 مقابل نحو 45 مليون يورو، ونجح خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي وكأسين. كما خاض 152 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، سجل خلالها 39 هدفاً، وصنع 37 تمريرة حاسمة.

ورغم أرقامه وإنجازاته، لم يكن باركولا لاعباً أساسياً بصورة منتظمة في الفترة الأخيرة مع سان جيرمان، حيث كان المدرب يعتمد في مركز الجناح الأيسر على ديزيريه دوي في كثير من المباريات، الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن فرصة تتيح له الحصول على دور أكبر.

وسيجد باركولا في ليفربول منافسة قوية على مراكز الهجوم، في ظل وجود أسماء بارزة، مثل ألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتز اللذين انضما إلى الفريق في صفقات ضخمة خلال الفترة الماضية.

ويأمل ليفربول أن يمنح الوافد الفرنسي دفعة قوية لهجوم الفريق، بعدما بدأ الموسم بشكل متعثر، إذ احتاج إلى أهداف متأخرة للخروج بالتعادل في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست.

وفي المقابل، سيترك رحيل باركولا فراغاً في تشكيلة باريس سان جيرمان، خصوصاً أن اللاعب كان يمثل أحد الخيارات القادرة على تغيير إيقاع المباريات بفضل سرعته وانطلاقاته وقدرته على خلق المساحات.

وعزز النادي الفرنسي خطه الهجومي خلال الصيف بعدد من الصفقات، من بينها ماغنيس أكليوش وفيران توريس وميكا جودتس، في محاولة لتعويض رحيل باركولا والحفاظ على عمق الخيارات الهجومية.

وتأتي صفقة باركولا ضمن إنفاق ليفربول الكبير على تدعيم صفوفه، بعدما ضم ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، وفلوريان فيرتز مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في صفقات سابقة.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لا يبدو أن نشاط ليفربول قد انتهى، في ظل استمرار الحديث عن مستقبل الجناح الهولندي كودي غاكبو، الذي يحظى باهتمام من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وبانضمام باركولا، يرفع ليفربول سقف طموحاته الهجومية قبل استكمال منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في صفقة كبيرة تضع اللاعب الفرنسي أمام مهمة إثبات قدرته على التألق بشكل أساسي مع أحد أكبر أندية أوروبا.

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كوفاتش يستبعد كوبل ويمنح ماير حراسة دورتموند

نيكو كوفاتش (أ.ف.ب)
نيكو كوفاتش (أ.ف.ب)
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كوفاتش يستبعد كوبل ويمنح ماير حراسة دورتموند

نيكو كوفاتش (أ.ف.ب)
نيكو كوفاتش (أ.ف.ب)

قرر الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، الدفع بالحارس البديل ألكسندر ماير في التشكيل الأساسي خلال المواجهة على ملعب «إتش إي بي سي هامبورغ» غداً (الثلاثاء) في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال كوفاتش، اليوم (الاثنين)، إن ماير سيحل مكان الحارس الأساسي جريجور كوبل، مشيراً إلى أن المباراة أمام الفريق المنافس بدوري الدرجة الخامسة ستمنح أيضاً فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق.

وشدد كوفاتش، في الوقت نفسه، على احترام دورتموند الكامل لمنافسه، مؤكداً أن فريقه لن يقع في فخ الاستهانة بالمباراة، خاصة أن المواجهة تمثل حدثاً استثنائياً بالنسبة للفريق المضيف.

وقال كوفاتش: «لا يمكنك القيام بذلك في كأس ألمانيا، بغض النظر عن هوية المنافس. ولهذا السبب يدرك كل لاعب أنه يتعين عليه تقديم كل ما لديه، لأننا نريد حسم المباراة في أقرب وقت ممكن».

جريجور كوبل (أ.ف.ب)

وستقام المباراة على ملعب فولكس بارك، وليس على الملعب الصغير الخاص بفريق إتش إي بي سي، حيث يتسع الملعب لنحو 42 ألف مشجع، بعد نفاد تذاكر المباراة.

وفاز دورتموند على هامبورغ 2-0، السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني، في المباراة التي أقيمت أيضاً على ملعب فولكس بارك.

وقال كوفاتش: «الملعب الكبير يساعد فريق الدرجة الأولى أكثر من فريق الدرجة الخامسة».

وفي الوقت الذي يستعد فيه دورتموند لمباراة الكأس، سيبقى لارس ريكن وأولي بوك، المسؤولان عن الشؤون الرياضية بالنادي، في دورتموند للعمل على التعاقد مع لاعب جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعويض اليوناني يانيس كونستانتيلياس الذي تعرض لإصابة خطيرة.

وأصيب كونستانتيلياس، المنضم حديثاً إلى دورتموند، بتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة هامبورغ، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وأثيرت تكهنات بشأن سعي دورتموند لاستعادة لاعبه الإنجليزي السابق جادون سانشو، لكن كوفاتش رفض التعليق على تلك التكهنات، مكتفياً بالقول: «لم يتبقَّ الكثير من الوقت. سنرى ما يمكن تحقيقه في النهاية. لدينا بعض الخيارات وبعض البدائل، لكن يجب أن تتوافق كل الأمور معاً».

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آرسنال يعيد فتح ملف ألفاريز بعد رحيل مارتينيلي وجيسوس

يجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات. في الصورة جوليان ألفاريز (رويترز)
يجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات. في الصورة جوليان ألفاريز (رويترز)
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آرسنال يعيد فتح ملف ألفاريز بعد رحيل مارتينيلي وجيسوس

يجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات. في الصورة جوليان ألفاريز (رويترز)
يجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات. في الصورة جوليان ألفاريز (رويترز)

يسابق آرسنال الزمن لإقناع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالانتقال إلى صفوفه، في وقت بات فيه النادي الإنجليزي قريباً من إتمام بيع عدد من لاعبيه، بينهم البرازيليان غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، في صفقات تتجاوز قيمتها الإجمالية 70 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل آرسنال في استغلال المساحة التي ستتوافر في قائمته الهجومية لإتمام صفقة ألفاريز، رغم أن اللاعب البالغ 26 عاماً يضع برشلونة على رأس أولوياته. وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد تحدث مع المهاجم الأرجنتيني الأسبوع الماضي لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ألفاريز أوضح، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أنه يرغب في الانتقال إلى برشلونة فقط.

وتعقّد رغبة ألفاريز في الانتقال إلى النادي الكاتالوني مهمة آرسنال، خصوصاً أن أتلتيكو مدريد يتمسك ببقاء مهاجمه ويرفض بيعه إلى برشلونة، منافسه في الدوري الإسباني، رغم استمرار اهتمام الأخير بالتعاقد معه.

وكان ألفاريز قد عاد إلى تدريبات أتلتيكو مدريد الأحد، بعدما غاب عن قائمة الفريق في مواجهة إشبيلية، وسط استمرار التكهنات بشأن مستقبله قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وفي المقابل، اقترب آرسنال من بيع غابرييل جيسوس إلى برشلونة مقابل 8.6 مليون جنيه إسترليني، بعدما تراجع دوره في حسابات الفريق خلف كاي هافرتز وفيكتور غيوكيريش. ويسعى برشلونة، الذي باع فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، إلى تعزيز خياراته الهجومية، ولا يزال مهتماً بألفاريز رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو.

ويبدو أن أتلتيكو يتحرك بدوره لتأمين خياراته الهجومية، بعدما اتفق مع يوفنتوس على ضم الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بصورة نهائية الصيف المقبل، لكن النادي الإسباني لا يزال مصمماً على الاحتفاظ بألفاريز، الذي انضم إلى صفوفه قادماً من مانشستر سيتي في 2024.

ويأتي تحرك آرسنال في وقت يشهد فيه خطه الهجومي تغييرات كبيرة؛ إذ بات مارتينيلي قريباً من الانتقال إلى الهلال مقابل نحو 56 مليون جنيه إسترليني، في صفقة ستكون قياسية للنادي اللندني على مستوى مبيعاته، فيما سبق لآرسنال أن تعاقد مع كريستوس تزوليس لتعويض رحيل لياندرو تروسارد.

وكان آرسنال قد وضع عدة خيارات هجومية على قائمته في حال تعثر صفقة ألفاريز، من بينها مهاجم إيفرتون إيليمان ندياي، لكن توتنهام بات قريباً من التعاقد مع اللاعب السنغالي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات، بعدما فشل في ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي جدد عقده مع ريال مدريد، كما خسر سباق التعاقد مع مورغان روجرز لمصلحة تشيلسي.

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مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)
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مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي آلان إلياس قادماً من بالميراس بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وقال هوغو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في بيان: «آلان لاعب مثير للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق».

وأضاف: «لقد أظهر طوال مسيرته القصيرة حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته».

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو (47 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول.

وتعاقد سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع إليوت أندرسون، وخيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي، وجيريمي مونجا، وبيرس تشارلز.

وقال آلان: «هذه لحظة لا تصدق بالنسبة لي. مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ألقاب على مدى 15 عاماً الماضية، هو أحد أكثر الأندية جاذبية في العالم للاعبين».

وأضاف: «إن جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى سيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي. أحب بالميراس، وسأظل أحبه دائماً، لكن قرار الانضمام إلى سيتي كان سهلاً».

وقال إلياس إنه يأمل أن يكون «برازيلياً جيداً آخر» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يسير على خطى لاعبين أمثال غابرييل جيسوس وإيدرسون وفرناندينيو، الذين فازوا بلقب الدوري مع سيتي.

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