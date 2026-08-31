ليفربول يضم المهاجم البارز باركولا بصفقة قياسية قدرها 162 مليون دولار

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، ليصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً انضم في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون جنيه استرليني (162 مليون دولار)، مع مبلغ مضمون يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، لتصبح أغلى صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال باركولا لموقع ليفربول الرسمي: «استغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنني سعيد للغاية اليوم لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول. كل ما أريده الآن هو النزول إلى أرض الملعب واللعب مع الفريق».

ويأتي انضمام باركولا، البالغ 23 عاماً، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع، إذ كان اللاعب أحد أبرز أهداف ليفربول خلال فترة الانتقالات، قبل أن يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى ملعب أنفيلد.

ويعول ليفربول على سرعة الجناح الفرنسي وقدرته على اختراق المساحات وإرباك دفاعات المنافسين، خصوصاً في ظل سعي الفريق إلى تعزيز خطه الهجومي عقب رحيل النجم المصري محمد صلاح.

ويلعب باركولا بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي لا يمثل بديلاً مباشراً لصلاح الذي كان يشغل الجهة اليمنى خلال معظم فترته الطويلة مع ليفربول.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان من ليون في عام 2023 مقابل نحو 45 مليون يورو، ونجح خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي وكأسين. كما خاض 152 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، سجل خلالها 39 هدفاً، وصنع 37 تمريرة حاسمة.

ورغم أرقامه وإنجازاته، لم يكن باركولا لاعباً أساسياً بصورة منتظمة في الفترة الأخيرة مع سان جيرمان، حيث كان المدرب يعتمد في مركز الجناح الأيسر على ديزيريه دوي في كثير من المباريات، الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن فرصة تتيح له الحصول على دور أكبر.

وسيجد باركولا في ليفربول منافسة قوية على مراكز الهجوم، في ظل وجود أسماء بارزة، مثل ألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتز اللذين انضما إلى الفريق في صفقات ضخمة خلال الفترة الماضية.

ويأمل ليفربول أن يمنح الوافد الفرنسي دفعة قوية لهجوم الفريق، بعدما بدأ الموسم بشكل متعثر، إذ احتاج إلى أهداف متأخرة للخروج بالتعادل في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست.

وفي المقابل، سيترك رحيل باركولا فراغاً في تشكيلة باريس سان جيرمان، خصوصاً أن اللاعب كان يمثل أحد الخيارات القادرة على تغيير إيقاع المباريات بفضل سرعته وانطلاقاته وقدرته على خلق المساحات.

وعزز النادي الفرنسي خطه الهجومي خلال الصيف بعدد من الصفقات، من بينها ماغنيس أكليوش وفيران توريس وميكا جودتس، في محاولة لتعويض رحيل باركولا والحفاظ على عمق الخيارات الهجومية.

وتأتي صفقة باركولا ضمن إنفاق ليفربول الكبير على تدعيم صفوفه، بعدما ضم ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، وفلوريان فيرتز مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في صفقات سابقة.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لا يبدو أن نشاط ليفربول قد انتهى، في ظل استمرار الحديث عن مستقبل الجناح الهولندي كودي غاكبو، الذي يحظى باهتمام من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وبانضمام باركولا، يرفع ليفربول سقف طموحاته الهجومية قبل استكمال منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في صفقة كبيرة تضع اللاعب الفرنسي أمام مهمة إثبات قدرته على التألق بشكل أساسي مع أحد أكبر أندية أوروبا.