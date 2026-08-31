إيمري: الصفقات بين «فيلا» و«تشيلسي» تتعلق بالمال واللاعبين

قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أمس الأحد، إن ناديه لا تربطه علاقة خاصة بتشيلسي، مُنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من إجراء عدد من صفقات الانتقالات بين الناديين في السنوات الأخيرة، ووصف هذه الصفقات بأنها مجرد معاملات تجارية بحتة.

واتفق الناديان على 8 صفقات انتقالات نهائية أو على سبيل الإعارة، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو عدد يفوق أي فريقين آخرين في «الدوري الإنجليزي».

وقال إيمري، للصحافيين، أمس: «علاقات جيدة؟ إنهم يريدون القضاء علينا، ونحن نريد القضاء عليهم».

وأضاف: «إنها ليست علاقة جيدة، إنها صفقات تتعلق بالمال واللاعبين. أنا سعيد لإميليانو مارتينيز ومورغان روجرز، وأعلم أنني لست سعيداً لتشيلسي».

وبدأ تدفق الصفقات بين الطرفين بعد استحواذ مجموعة «بلو كو» على تشيلسي في عام 2022.

وانضم لاعب خط الوسط الإنجليزي روجرز إلى تشيلسي في صفقة قالت تقارير إن قيمتها بلغت 117 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، وأُعيرَ أليخاندرو جارناتشو إلى أستون فيلا لمدة موسم واحد، مع وجود بند يُلزِم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل عند استيفاء شروط محددة.

ثم انضم المهاجم نيكولا جاكسون إلى فيلا، وأكمل حارس المرمى الأرجنتيني مارتينيز انتقاله إلى ستامفورد بريدغ.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي أنفق أكثر من 160 مليون جنيه إسترليني لضمّ لاعبي أستون فيلا منذ عام 2022، في حين دفع أستون فيلا نحو 102 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعبين الذين انتقلوا في الاتجاه المعاكس.

وسيستضيف أستون فيلا، حامل اللقب، آرسنال في «الدوري الإنجليزي»، اليوم الاثنين.