ألونسو يشيد ببداية مارتينيز مع تشيلسي ويكشف موقف كايسيدو بعد الإصابة

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ترك انطباعاً إيجابياً في ظهوره الأول مع الفريق، مشيراً إلى أن خبرته وشخصيته ستمنحان الفريق إضافة مهمة طوال الموسم.

وقال ألونسو بعد الفوز المثير على برايتون 4 - 3 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي: «إيمي بطل للعالم، ويبلغ من العمر 33 عاماً، ويتمتع بخبرة كبيرة. تحدثت معه أمس وتناقشنا بشأن المباراة والفريق، وكان يشعر بأنه جاهز، ولم أكن بحاجة إلى إخباره بالكثير حتى يقدم هذا الأداء». وأضاف: «رغم أن حارس المرمى يريد دائماً الحفاظ على نظافة شباكه، فإنني سعيد بتأثيره اليوم. لقد أمضى 48 ساعة فقط داخل النادي، والآن سيكون أمامنا أسبوع كامل للاستعداد للمباراة المقبلة».

وتألق مارتينيز خلال الفوز على برايتون وقدّم عدة تصديات مهمة وردود فعل سريعة ساعدت تشيلسي على الحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث، وهو ما عده ألونسو مؤشراً إيجابياً على سرعة اندماج الحارس الأرجنتيني مع فريقه الجديد بعد قدومه من صفوف أستون فيلا.

وفي المقابل، تلقى تشيلسي ضربة مقلقة بإصابة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي غاب عن أول مباراتين للفريق في الموسم قبل أن يشارك بديلاً أمام برايتون في الشوط الثاني. لكن ظهوره لم يستمر طويلاً، إذ اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 13 دقيقة فقط، ليحل فالنتين باركو بدلاً منه.

وأوضح ألونسو أن الجهاز الفني سيحتاج إلى متابعة حالة كايسيدو خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعب شعر بعدم الراحة ولم يكن من المناسب مواصلة مشاركته. وقال: «كان حذراً وتوقف ليخبرنا بأن شعوره لم يكن جيداً. نحتاج إلى تقييم حالته خلال الأسبوع، لكنها لم تكن إصابة جديدة».