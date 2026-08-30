10 ملايين يورو تنقل فييرا من آرسنال لهامبورغ نهائياً

اقترب هامبورغ الألماني من ضم البرتغالي فابيو فييرا، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، وذلك بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق للتعاقد معه مقابل 10 مليون يورو.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن آرسنال يحاول بجد حسم ملف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن هناك توقعات داخل النادي اللندني بإمكانية إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وقضى فييرا الموسم الماضي معاراً إلى هامبورغ، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري الألماني وسجل سبعة أهداف.

وكان فييرا قد انضم إلى آرسنال قادماً من بورتو عام 2022 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في تقديم نفسه بشكل جيد مع الفريق.

وشارك فييرا في 47 مباراة مع آرسنال، لكن خمس مباريات منها فقط شارك فيها أساسياً بالدوري الإنجليزي.

وتمت إعارة فييرا إلى بورتو في موسم 2024-2025 قبل أن ينتقل لهامبورغ الموسم الماضي.