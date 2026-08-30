عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس وسابالينكا يستهلان حملة الدفاع عن اللقب

كارلوس ألكاراس يستعد للعودة إلى بطولات «الغراند سلام» (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس يستعد للعودة إلى بطولات «الغراند سلام» (أ.ف.ب)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس وسابالينكا يستهلان حملة الدفاع عن اللقب

كارلوس ألكاراس يستعد للعودة إلى بطولات «الغراند سلام» (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس يستعد للعودة إلى بطولات «الغراند سلام» (أ.ف.ب)

يستهل حامل اللقب في فئتي الرجال والسيدات المشوار في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين، في خضم منافسات الدور الأول؛ حيث يسعى كارلوس ألكاراس وأرينا سابالينكا لتحقيق اللقب الثالث لكل منهما.

وفاز ألكاراس المصنف الثالث عالمياً بـ3 من آخر 4 بطولات كبرى، قبل أن تمنعه إصابة في المعصم من المشاركة في بطولتي فرنسا المفتوحة وويملبدون.

وكانت عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات الرسمية من أبرز المحاور المطروحة في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما زامل سيرينا وليامز في منافسات الزوجي المختلط، وبلغا دور الثمانية.

وقال اللاعب، البالغ عمره 23 عاماً: «ستشاهدون كارلوس يلعب بأسلوبه المعتاد... أحتاج إلى المنافسة. لم يكن قراراً سهلاً، لكنني بذلت كل ما بوسعي لأكون جاهزاً».

ويواجه ألكاراس منافساً ليس بالسهل، إذ تغلّب عليه سافيولين في عام 2023 خلال مواجهتهما الوحيدة على الملاعب الصلبة، لكن ألكاراس هزمه في أولمبياد باريس في العام التالي على الملاعب الرملية.

وأضاف ألكاراس: «لن أضع حدوداً لنفسي، ولا أريد التركيز على نتيجة محددة. أريد التركيز على المسار الذي قطعناه، والخروج إلى الملعب والاستمتاع بالشعور الجيد».

أرينا سابالينكا تستعد للحفاظ على لقبها بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

وبعد الوصول إلى قبل النهائي مرتين والخسارة في نهائي 2023، حققت سابالينكا لقب أميركا المفتوحة في 2024، وكررت الإنجاز نفسه في العام التالي.

وتملك المصنفة الأولى عالمياً الآن الفرصة لتصبح اللاعبة رقم 12، التي تفوز باللقب 3 مرات متتالية، والأولى منذ أن حققت سيرينا وليامز هذا الإنجاز بين عامي 2012 و2014.

ورغم استمرار اللاعبة، البالغة 27 عاماً، والحاصلة على 4 ألقاب كبرى، في صدارة التصنيف العالمي، فإن مستواها شهد تراجعاً مؤخراً. إذ لم تصل إلى أي مباراة نهائية في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ مارس (آذار) الماضي، وخرجت من دور الـ16 في بطولتي كندا المفتوحة وسينسيناتي المفتوحة هذا الشهر.

وقالت سابالينكا للصحافيين: «لم تكن أفضل فترة لي... كنت أتعامل مع عدة أمور، لكن مَن يهتم، أليس كذلك؟ نعم، لم أقدم أفضل ما لديَّ».

اليابانية ناعومي أوساكا في حالة جيدة قبل «أميركا المفتوحة» (أ.ف.ب)

من جهتها، وصلت اليابانية ناعومي أوساكا، الفائزة بـ4 ألقاب كبرى، إلى قبل نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، واتبعت ذلك بالوصول إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وقالت أوساكا: «أعتقد أن الناس ينسون أن عملي الرئيسي هو أن أكون أمّاً. التنس يشبه عملي الجانبي نوعاً ما، وتصادف أنني بارعة جداً فيه».

وأضافت: «أشعر بحالة جيدة. أتيت من بطولة تورونتو، وكانت نتيجة جيدة بالنسبة لي؛ لذا، نعم، أعتقد أننا سنرى ما سيحدث».

مواضيع
الرياضة تنس أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

رياضة عالمية برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ثلاثية «هاتريك» ليمنح فريقه أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح على ضيفه إبسويتش تاون.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
رياضة عالمية

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

أعلن النادي الألماني أن لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال أول مباراة له بالدوري الألماني السبت.

«الشرق الأوسط» (دورتموند)
رياضة عالمية البديل أردا غولر يتلقى تهنئة زميله فينيسيوس بعد إحرازه رابع أهداف الريال (رويترز)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: رباعية مثالية لريال مدريد في مرمى مالاغا

واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 4-صفر، الأحد، على ضيفه مالاغا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية لاعب الوسط توبي كولير (رويترز)
رياضة عالمية

وست بروميتش يتعاقد مع توبي كولير

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) تعاقده مع لاعب الوسط توبي كولير.

«الشرق الأوسط» (وست بروميتش (إنجلترا))
رياضة عالمية المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على أعتاب برشلونة (رويترز)
رياضة عالمية

غابرييل جيسوس يقترب من برشلونة مقابل 10 ملايين يورو

اقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادماً من آرسنال.

The Athletic (برشلونة)
الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
TT
TT

«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)

استهل فريق شالكه العائد للدوري الألماني لكرة القدم، مشواره في الموسم الحالي من البوندسليغا بالخسارة خارج ملعبه صفر - 3 أمام مضيّفه أوغسبورغ الأحد في الجولة الأولى.

وبعد غياب 3 سنوات عن الدوري الممتاز، بدأ شالكه مشواره بصورة محبطة، بعدما خسر أمام أوغسبورغ بثلاثية، بدأت عن طريق النمساوي ميتشايل غريغوريتش في الدقيقة 18، وأنطون كيد في الدقيقة 79، والبرتغالي رودريغو ريبيرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد رون شالينبرغ من صفوف شالكه عند الدقيقة 62، ليكمل الفريق الضيف ما يقرب من نصف ساعة بنقص عددي.

وحصد أوغسبورغ أول 3 نقاط تضعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر وفرايبورغ الوصيف، أما شالكه فيحتل المركز السابع عشر بلا نقاط.

الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
TT
TT

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ثلاثية «هاتريك» ليمنح فريقه أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح على ضيفه إبسويتش تاون الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.

لم يستغل الضيوف تقدمهم بهدف ليف ديفيز في الدقيقة 29، ليمطر «يونايتد» مرمى منافسه بخماسية، ليتجاوز صدمة الخسارة أمام هال سيتي في الجولة الأولى.

وأدرك يونايتد التعادل بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر بهدف عكسي سجله جاكوب غريفز لاعب إبسويتش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وأضاف «برونو» الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 61 و68، ليكمل الهاتريك.

واختتم الكاميروني بريان مبيومو مهرجان أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 82، قبل أن يقلص إبسويتش الفارق بهدف ثان سجله تشوبا أكبوم في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط، وترتفع معنويات مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني مايكل كاريك قبل اختبار صعب خارج الأرض أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما إبسويتش تاون الذي استهل موسمه بالفوز 2 - 1 على سندرلاند، سيكون على موعد مع اختبار صعب آخر عندما يستقبل ليفربول في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، يوم الجمعة المقبل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
TT
TT

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)

أعلن النادي الألماني أن لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال أول مباراة له بالدوري الألماني السبت، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وسجل كونستانتيلياس هدفاً في فوز دورتموند على هامبورغ بنتيجة 2 - صفر في افتتاح الموسم، وقدم أداءً رائعاً بتمريراته المتقنة إلى سيرهو جيراسي وزميله اليوناني الجديد كونستانتينوس كاريتساس.

لكنه تعرض لإصابة بالغة في الشوط الثاني وسقط على أرض الملعب وهو يمسك بركبته.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقع «إكس» الأحد، بعد تأكيد التشخيص عقب الفحوصات: «عائلة دورتموند بأكملها تدعمك يا يانيس. ستعود أقوى».

وتُعدّ إصابته ضربة قوية لوصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، بعد مشاركته في مباراتين فقط بكأس ألمانيا ومباراة افتتاح الدوري منذ انتقاله من باوك.

ولم يتبقَّ أمام دورتموند سوى يوم واحد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع بديل للاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا