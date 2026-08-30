«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس وسابالينكا يستهلان حملة الدفاع عن اللقب

يستهل حامل اللقب في فئتي الرجال والسيدات المشوار في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين، في خضم منافسات الدور الأول؛ حيث يسعى كارلوس ألكاراس وأرينا سابالينكا لتحقيق اللقب الثالث لكل منهما.

وفاز ألكاراس المصنف الثالث عالمياً بـ3 من آخر 4 بطولات كبرى، قبل أن تمنعه إصابة في المعصم من المشاركة في بطولتي فرنسا المفتوحة وويملبدون.

وكانت عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات الرسمية من أبرز المحاور المطروحة في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما زامل سيرينا وليامز في منافسات الزوجي المختلط، وبلغا دور الثمانية.

وقال اللاعب، البالغ عمره 23 عاماً: «ستشاهدون كارلوس يلعب بأسلوبه المعتاد... أحتاج إلى المنافسة. لم يكن قراراً سهلاً، لكنني بذلت كل ما بوسعي لأكون جاهزاً».

ويواجه ألكاراس منافساً ليس بالسهل، إذ تغلّب عليه سافيولين في عام 2023 خلال مواجهتهما الوحيدة على الملاعب الصلبة، لكن ألكاراس هزمه في أولمبياد باريس في العام التالي على الملاعب الرملية.

وأضاف ألكاراس: «لن أضع حدوداً لنفسي، ولا أريد التركيز على نتيجة محددة. أريد التركيز على المسار الذي قطعناه، والخروج إلى الملعب والاستمتاع بالشعور الجيد».

أرينا سابالينكا تستعد للحفاظ على لقبها بـ«فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

وبعد الوصول إلى قبل النهائي مرتين والخسارة في نهائي 2023، حققت سابالينكا لقب أميركا المفتوحة في 2024، وكررت الإنجاز نفسه في العام التالي.

وتملك المصنفة الأولى عالمياً الآن الفرصة لتصبح اللاعبة رقم 12، التي تفوز باللقب 3 مرات متتالية، والأولى منذ أن حققت سيرينا وليامز هذا الإنجاز بين عامي 2012 و2014.

ورغم استمرار اللاعبة، البالغة 27 عاماً، والحاصلة على 4 ألقاب كبرى، في صدارة التصنيف العالمي، فإن مستواها شهد تراجعاً مؤخراً. إذ لم تصل إلى أي مباراة نهائية في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ مارس (آذار) الماضي، وخرجت من دور الـ16 في بطولتي كندا المفتوحة وسينسيناتي المفتوحة هذا الشهر.

وقالت سابالينكا للصحافيين: «لم تكن أفضل فترة لي... كنت أتعامل مع عدة أمور، لكن مَن يهتم، أليس كذلك؟ نعم، لم أقدم أفضل ما لديَّ».

اليابانية ناعومي أوساكا في حالة جيدة قبل «أميركا المفتوحة» (أ.ف.ب)

من جهتها، وصلت اليابانية ناعومي أوساكا، الفائزة بـ4 ألقاب كبرى، إلى قبل نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، واتبعت ذلك بالوصول إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وقالت أوساكا: «أعتقد أن الناس ينسون أن عملي الرئيسي هو أن أكون أمّاً. التنس يشبه عملي الجانبي نوعاً ما، وتصادف أنني بارعة جداً فيه».

وأضافت: «أشعر بحالة جيدة. أتيت من بطولة تورونتو، وكانت نتيجة جيدة بالنسبة لي؛ لذا، نعم، أعتقد أننا سنرى ما سيحدث».