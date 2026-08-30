ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو وسط تكهنات بشأن سعي برشلونة لضمه

عاد خوليان ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، وسط تواصل التكهنات بشأن سعي برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني.

وغاب ألفاريز عن تدريبات أتلتيكو الثلاثة، الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفها النادي «بوعكة صحية» قبل أن يتدرب منفرداً في ماخاداهوندا بعد ظهر يوم الجمعة.

واستُبعد من تشكيلة الفريق في مباراة أتلتيكو التي انتهت بفوزه 3 - 1 على إشبيلية، السبت، وهي نتيجة حولت الانتباه للملعب لفترة وجيزة بعيداً عن اللاعب.

وقال ماتيو أليماني مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في أتلتيكو في تصريحات للصحافيين قبل مباراة إشبيلية: «الأمر واضح تماماً. مر خوليان ببضعة أيام لم يكن يشعر فيها بأنه بخير. تدرب، يوم الجمعة، ونأمل أن يعود إلى الملاعب سريعاً ويكون جاهزاً للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني. كنت أتحدث معه كالمعتاد».

تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء، ولا تزال الأجواء متوترة.

واتهم ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو نادي برشلونة بعدم الأمانة، الأسبوع الماضي، وقال إن ألفاريز لن يُباع لهم أبداً.

ووفقاً لمصادر قريبة من الأمر، يعد آرسنال البديل الوحيد الممكن في حال قدم النادي الإنجليزي عرضاً يبلغ نحو 150 مليون يورو (174 مليون دولار).

وصرح ألفاريز خلال كأس العالم بأنه «يرغب في تحقيق حلمه» باللعب في صفوف برشلونة.