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كلوب يعيد رسم ملامح المنتخب الألماني قبل أول اختباراته

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)
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كلوب يعيد رسم ملامح المنتخب الألماني قبل أول اختباراته

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)

ثلاثة أسابيع تفصل يورغن كلوب عن أول حصة تدريبية له مع المنتخب الألماني، لكن المدرب الجديد لا يبدو مستعداً للصبر.

فمنذ توليه المهمة، بدأ كلوب في التحرك بإيقاع سريع، متنقلاً بين ملاعب الدوري الألماني، بجانب زيارات متعاقبة للأندية، ومتحدثاً مع المدربين واللاعبين، في محاولة للتعرف على كل تفاصيل المنتخب الوطني قبل أن يبدأ عمله على أرض الملعب.

وحتى الآن، يبدو المدرب البالغ من العمر 59 عاماً وكأنه يريد اختصار المسافة بين يوم توليه المسؤولية ويوم ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وبينما لا يمكن لهذا النشاط وحده أن يضمن لكلوب نجاحاً أكبر من سلفه يوليان ناغلسمان، الذي أخفق في تحقيق نتائج إيجابية في بطولتين، فإن المدرب الجديد يبعث منذ البداية برسالة واضحة بشأن الطريقة التي يريد أن يعمل بها... مزيد من التواصل، ومزيد من الحضور، ومزيد من القوة في كل التفاصيل.

وتحدث كلوب في تصريحات لمحطتي «سات 1» و«سكاي» عقب متابعته المباراة الافتتاحية للدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وشتوتغارت، عن «الرغبة في القيام بالكثير من الأمور بمزيد من القوة».

وحضر كلوب مساء الجمعة في ملعب «أليانز أرينا» بميونيخ لمتابعة مباراة بايرن وشتوتغارت، ثم ودع شركة «ريد بول» أمس السبت بعد عام ونصف العام قضاها مديراً عالمياً لكرة القدم، فيما أعلن أنه سيخصص اليوم الأحد لجلسات مكثفة من تبادل الأفكار في منشآت بايرن ميونيخ، قبل أن يختتم عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بمتابعة مباراة أوغسبورغ وشالكه.

ويغادر كلوب غداً الاثنين إلى شتوتغارت، حيث يريد تبادل الأفكار مع المدرب سيباستيان هونيس، إلى جانب التعرف على عدد من لاعبي المنتخب المخضرمين والوجوه الجديدة المرشحة للانضمام إلى الفريق.

كل ذلك يأتي في إطار محاولة كلوب بناء علاقة مبكرة مع جميع الأطراف التي يرى أنها ضرورية لنجاح المنتخب، وعلى رأسها مدربو الأندية.

وقال كلوب: «أحاول ببساطة أن أجعل الجميع جزءاً من الطريق الذي نريد أن نسلكه».

ويحتاج مدرب المنتخب الألماني إلى التعاون مع مدربي الأندية، سواء كان فينسنت كومباني في بايرن ميونيخ، أو نيكو كوفاتش في بوروسيا دورتموند، أو هونيس في شتوتغارت، وهو ما يدركه كلوب جيداً، حيث قال: «نريد أن يمثل المنتخب الوطني أيضاً قيمة مضافة للأندية».

ويبدو أن كلوب، الذي يملك سنوات طويلة من الخبرة كمدرب للأندية، يستمتع بدوره الجديد، إذ قال ضاحكاً: «لقد تعلمت الكثير وفهمت الكثير والتقيت بالكثير من الأشخاص. حتى الآن، كل شيء ممتع. لدي أفضل وظيفة في العالم. ولم أخسر أي مباراة حتى الآن».

لكن هذه الابتسامة لن تستمر طويلاً إذا لم يتحول هذا الحماس إلى نتائج. حيث تبدأ سلسلة مباريات كلوب مع المنتخب الألماني في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث يفتتح مشواره بمواجهة هولندا في أمستردام، قبل خوض مباراتين أمام اليونان وصربيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وسيعلن كلوب عن أول قائمة له يوم 17 سبتمبر، قبل أربعة أيام من تجمع اللاعبين في مقر المنتخب في ولاية بافاريا، ولا يزال من غير الواضح حجم التغيير الذي سيجريه على قائمة الفريق بعد الخروج المخيب من كأس العالم.

ومن المؤكد أن القائد جوشوا كيميتش سيظل ضمن حسابات المنتخب، ومن المرجح أيضاً أن يعود إلى مركز لاعب الوسط. وقال كيميتش، بشأن تواصله مع كلوب مساء الجمعة: «لقد تبادلنا وجهات النظر بالفعل مرة واحدة. وتحدثنا عما بداخلنا».

كما أجرى فلوريان فيرتز، نجم ليفربول، اتصالاً هاتفياً أولياً مع مدرب المنتخب، الذي يسعى إلى بناء علاقة وثيقة مع لاعبيه.

ويبرز في هذا السياق تعامل كلوب مع حالة جمال موسيالا، أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ، بعدما أعلن اللاعب تعرضه لمشكلة عصبية عقب حالتي إغماء خلال مباريات الفريق في فترة الإعداد. ورغم عودته إلى التدريبات، فإنه لم يستعد بعد للمشاركة في المباريات.

وحرص كلوب على طمأنة موسيالا برسالة صوتية، مؤكداً له دعمه الكامل، وقال: «يمكنني أن أزيل عنه مصدر القلق الوحيد، وهو أن يؤثر هذا الأمر بطريقة ما على المنتخب الوطني، لأنه بالطبع لن يحدث ذلك». وشدد كلوب على ضرورة التحلي بالصبر، مؤكداً أن موسيالا سيحظى بالدعم الكامل خلال فترة التعافي.

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فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه

فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
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فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه

فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)

يأمل القائد الهولندي لليفربول فيرجيل فان دايك أن يتمكن النادي من الاحتفاظ بمواطنه كودي خاكبو، في ظل تقارير تفيد باقتراب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، من التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات، الثلاثاء.

ويبدو أن خاكبو قد يتراجع في ترتيب الخيارات الهجومية في ملعب أنفيلد بعد وصول برادلي باركولا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 166 مليون دولار؛ ما يجعل الفرنسي ثاني أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليغ».

وخلال 3 أعوام ونصف العام مع ليفربول، سجّل خاكبو 51 هدفاً، ولعب دوراً بارزاً في إحراز النادي لقبه العشرين في الدوري المحلي موسم 2024 - 2025.

وبدأ اللاعب البالغ 27 عاماً الموسم الحالي بشكل جيد، بعدما سجّل هدفاً، وصنع آخر خلال تعادل ليفربول في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا أمام نيوكاسل ونوتنغهام فوريست بالنتيجة نفسها 2 - 2.

لكن يبدو أن ليفربول منفتح على الاستفادة مالياً من بيع خاكبو، في وقت تشير فيه التقارير إلى استعداد سيتي لدفع نحو 102 مليون دولار لضمه.

وقال فان دايك: «إنه لاعب عالي الجودة، وأعتقد أنه ينبغي لنا الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الجودة، لكن دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه الأيام الثلاثة المقبلة».

وأضاف: «من الواضح تماماً أنني أريده أن يبقى، ليس فقط لأنه لاعب مميز؛ بل لأنه أيضاً صديق لي، وأعتقد أنه سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا».

وانجذب باركولا إلى فكرة اللعب في إنجلترا قادماً من بطل أوروبا، رغم فترة صعبة مر بها الـ«ريدز»، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

لكن فان دايك واثق بأن ليفربول سيبقى دائماً وجهة جذابة لأفضل لاعبي العالم، وقال: «أعتقد أن ليفربول لا يزال أحد أكبر الأندية في العالم. بالطبع نعلم جميعا أننا نمر بمرحلة انتقالية، وإما أن ترغب في أن تكون جزءاً منها أو لا. أما أنا، فأنا جزء منها الآن».

وأضاف: «إنه (باركولا) لاعب جيد جداً. إذا جاء فسيُستقبل بكل ترحيب، لكن ما دام الأمر لم يُحسم بعد فلا جدوى من الحديث عنه الآن».

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غلاطة سراي يضمّ البرتغالي لياو من ميلان

رافايل لياو (د.ب.أ)
رافايل لياو (د.ب.أ)
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غلاطة سراي يضمّ البرتغالي لياو من ميلان

رافايل لياو (د.ب.أ)
رافايل لياو (د.ب.أ)

تعاقد غلاطة سراي مع المهاجم البرتغالي رافايل لياو قادماً من ميلان الإيطالي بعقد يمتد 4 أعوام، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري التركي لكرة القدم، الأحد.

وأوضح بطل تركيا في المواسم الأربعة الأخيرة، والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أنه دفع 38 مليون يورو (44 مليون دولار) لضم المهاجم البالغ 27 عاماً والذي كان أيضاً محل اهتمام أستون فيلا الإنجليزي.

وسيتقاضى الدولي البرتغالي (49 مباراة دولية و6 أهداف) الذي استقبله حشد من المشجعين، السبت، في إسطنبول، راتباً سنوياً قدره 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار)، بحسب ما أفاد غلاطة سراي.

ووفقاً لنادي مدينة إسطنبول، فإن «20 في المائة من الأرباح المحققة من عملية البيع المقبلة للاعب ستُحوّل إلى ميلان».

وسيلعب اللاعب المتخرج في أكاديمية سبورتينغ البرتغالي إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمن، هداف الفريق، والجناح السابق لبايرن ميونيخ الألماني لوروا سانيه.

وانتقل «رافا» إلى ميلان عام 2019 بعد موسم واحد مع ليل الفرنسي، وسجل 80 هدفاً في 291 مباراة ضمن جميع المسابقات.

لكن بعد إحرازه لقب الدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب عام 2022، ثم تسجيله رقمه القياسي في موسم واحد بالدوري (15 هدفاً في موسم 2022 - 2023)، لم يتجاوز حاجز الأهداف العشرة بعد ذلك، وفقد مكانه في هجوم الحاصل 7 مرات على دوري أبطال أوروبا.

وودّع، يوم الجمعة، زملاءه الذين واجهوا فينيتسيا في الدوري المحلي، حيث سجّل مواطنه غونسالو راموش الذي أصبح، هذا الصيف، أغلى صفقة في تاريخ ميلان بـ74 مليون يورو (86 مليون دولار)، هدفه الأول.

وقال في المنطقة المختلطة بحسب تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية «إنها لحظة صعبة، ودّعت زملائي بعد 7 أعوام، وقد حان الوقت لأقول وداعاً».

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توتنهام على أعتاب التعاقد مع السنغالي نداي

إليمان نداي (د.ب.أ)
إليمان نداي (د.ب.أ)
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توتنهام على أعتاب التعاقد مع السنغالي نداي

إليمان نداي (د.ب.أ)
إليمان نداي (د.ب.أ)

توصل نادي توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي إليمان نداي، مهاجم إيفرتون، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم (الأحد).

ومن المنتظر أن ينتقل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام إلى صفوف إيفرتون، ناديه السابق، في صفقة منفصلة.

ويسعى توتنهام إلى تعزيز خياراته الهجومية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بعد غد (الثلاثاء)؛ حيث قد يصبح نداي أحدث صفقات الفريق بعد التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي: البرازيلي سافيو، والمصري عمر مرموش، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحاول إيفرتون الإبقاء على نداي الذي خاض 90 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع بورنموث، أمس (السبت)، ولكنه رفض عروضاً عدة لتجديد عقده خلال العام الماضي.

وانضم نداي، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى إيفرتون في 2024 قادماً من مرسيليا، بعد فترة قصيرة قضاها مع النادي الفرنسي، وسجل 17 هدفاً خلال 73 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يكون ريتشارليسون هو البديل؛ إذ يبدي إيفرتون اهتماماً بإعادة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه بعد فترة ناجحة قضاها مع النادي على مدار 4 مواسم.

ورحل ريتشارليسون عن إيفرتون في 2022 لينضم إلى توتنهام، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكنه عانى من فترة صعبة مع الفريق اللندني.

وكشف مدرب توتنهام روبرتو دي تشيربي أن اللاعب البرازيلي الذي يتبقى في عقده مع توتنهام عام واحد، خرج من قائمة المباراة التي خسرها الفريق بهدفين دون رد أمام نيوكاسل يونايتد، أمس (السبت)، بعدما طلب الرحيل «مرات كثيرة».

وقال دي تشيربي «ريتشـارليسون، لا أعرف. لقد قال مرات كثيرة إنه يريد الرحيل. إذا كانوا يريدون الرحيل، فعليهم تقديم الحل، والحل المالي للنادي، ويمكنهم حينها الرحيل، ونحن سنجد لاعبين آخرين».

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