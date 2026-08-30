كلوب يعيد رسم ملامح المنتخب الألماني قبل أول اختباراته

ثلاثة أسابيع تفصل يورغن كلوب عن أول حصة تدريبية له مع المنتخب الألماني، لكن المدرب الجديد لا يبدو مستعداً للصبر.

فمنذ توليه المهمة، بدأ كلوب في التحرك بإيقاع سريع، متنقلاً بين ملاعب الدوري الألماني، بجانب زيارات متعاقبة للأندية، ومتحدثاً مع المدربين واللاعبين، في محاولة للتعرف على كل تفاصيل المنتخب الوطني قبل أن يبدأ عمله على أرض الملعب.

وحتى الآن، يبدو المدرب البالغ من العمر 59 عاماً وكأنه يريد اختصار المسافة بين يوم توليه المسؤولية ويوم ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وبينما لا يمكن لهذا النشاط وحده أن يضمن لكلوب نجاحاً أكبر من سلفه يوليان ناغلسمان، الذي أخفق في تحقيق نتائج إيجابية في بطولتين، فإن المدرب الجديد يبعث منذ البداية برسالة واضحة بشأن الطريقة التي يريد أن يعمل بها... مزيد من التواصل، ومزيد من الحضور، ومزيد من القوة في كل التفاصيل.

وتحدث كلوب في تصريحات لمحطتي «سات 1» و«سكاي» عقب متابعته المباراة الافتتاحية للدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وشتوتغارت، عن «الرغبة في القيام بالكثير من الأمور بمزيد من القوة».

وحضر كلوب مساء الجمعة في ملعب «أليانز أرينا» بميونيخ لمتابعة مباراة بايرن وشتوتغارت، ثم ودع شركة «ريد بول» أمس السبت بعد عام ونصف العام قضاها مديراً عالمياً لكرة القدم، فيما أعلن أنه سيخصص اليوم الأحد لجلسات مكثفة من تبادل الأفكار في منشآت بايرن ميونيخ، قبل أن يختتم عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بمتابعة مباراة أوغسبورغ وشالكه.

ويغادر كلوب غداً الاثنين إلى شتوتغارت، حيث يريد تبادل الأفكار مع المدرب سيباستيان هونيس، إلى جانب التعرف على عدد من لاعبي المنتخب المخضرمين والوجوه الجديدة المرشحة للانضمام إلى الفريق.

كل ذلك يأتي في إطار محاولة كلوب بناء علاقة مبكرة مع جميع الأطراف التي يرى أنها ضرورية لنجاح المنتخب، وعلى رأسها مدربو الأندية.

وقال كلوب: «أحاول ببساطة أن أجعل الجميع جزءاً من الطريق الذي نريد أن نسلكه».

ويحتاج مدرب المنتخب الألماني إلى التعاون مع مدربي الأندية، سواء كان فينسنت كومباني في بايرن ميونيخ، أو نيكو كوفاتش في بوروسيا دورتموند، أو هونيس في شتوتغارت، وهو ما يدركه كلوب جيداً، حيث قال: «نريد أن يمثل المنتخب الوطني أيضاً قيمة مضافة للأندية».

ويبدو أن كلوب، الذي يملك سنوات طويلة من الخبرة كمدرب للأندية، يستمتع بدوره الجديد، إذ قال ضاحكاً: «لقد تعلمت الكثير وفهمت الكثير والتقيت بالكثير من الأشخاص. حتى الآن، كل شيء ممتع. لدي أفضل وظيفة في العالم. ولم أخسر أي مباراة حتى الآن».

لكن هذه الابتسامة لن تستمر طويلاً إذا لم يتحول هذا الحماس إلى نتائج. حيث تبدأ سلسلة مباريات كلوب مع المنتخب الألماني في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث يفتتح مشواره بمواجهة هولندا في أمستردام، قبل خوض مباراتين أمام اليونان وصربيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وسيعلن كلوب عن أول قائمة له يوم 17 سبتمبر، قبل أربعة أيام من تجمع اللاعبين في مقر المنتخب في ولاية بافاريا، ولا يزال من غير الواضح حجم التغيير الذي سيجريه على قائمة الفريق بعد الخروج المخيب من كأس العالم.

ومن المؤكد أن القائد جوشوا كيميتش سيظل ضمن حسابات المنتخب، ومن المرجح أيضاً أن يعود إلى مركز لاعب الوسط. وقال كيميتش، بشأن تواصله مع كلوب مساء الجمعة: «لقد تبادلنا وجهات النظر بالفعل مرة واحدة. وتحدثنا عما بداخلنا».

كما أجرى فلوريان فيرتز، نجم ليفربول، اتصالاً هاتفياً أولياً مع مدرب المنتخب، الذي يسعى إلى بناء علاقة وثيقة مع لاعبيه.

ويبرز في هذا السياق تعامل كلوب مع حالة جمال موسيالا، أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ، بعدما أعلن اللاعب تعرضه لمشكلة عصبية عقب حالتي إغماء خلال مباريات الفريق في فترة الإعداد. ورغم عودته إلى التدريبات، فإنه لم يستعد بعد للمشاركة في المباريات.

وحرص كلوب على طمأنة موسيالا برسالة صوتية، مؤكداً له دعمه الكامل، وقال: «يمكنني أن أزيل عنه مصدر القلق الوحيد، وهو أن يؤثر هذا الأمر بطريقة ما على المنتخب الوطني، لأنه بالطبع لن يحدث ذلك». وشدد كلوب على ضرورة التحلي بالصبر، مؤكداً أن موسيالا سيحظى بالدعم الكامل خلال فترة التعافي.