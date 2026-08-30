ديميكيليس يبدأ مهمته في ألمانيا بقوة... وريتز يردّ على جماهير غلادباخ

سجل الأرجنتيني مارتن ديميكيليس بداية رائعة في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما قاد فريقه لايبزغ للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لـ«البوندسليغا»، في مباراة شهدت تسجيل روكو ريتز، قائد غلادباخ السابق، الهدف الثالث لفريقه الجديد.

ودفع ديميكيليس باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في التشكيل الأساسي، رغم أن مشاركته منذ البداية كانت مفاجأة لريتز نفسه، الذي واجه استقبالاً عدائياً من جماهير فريقه السابق التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في أكثر من مناسبة.

وتعرّض ريتز لصافرات الاستهجان، وظهرت لافتات ضده في نهاية الموسم الماضي، بعد الإعلان عن انتقاله إلى لايبزغ، لكنه ردّ على جماهير فريقه السابق بطريقته الخاصة، عندما سجّل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وقال ديميكيليس عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية من أجله، كما أن مشاركته أساسياً كانت مفاجأة له أيضاً».

واعترف ريتز بأن مواجهة فريقه السابق كانت صعبة من الناحية العاطفية، وقال: «في مباراة مثل هذه، تمر أشياء كثيرة في رأسك. لقد قضيت نصف حياتي في غلادباخ؛ لذلك كان الأمر مميزاً للغاية بالنسبة لي. حاولت ألا أشغل نفسي كثيراً بهذه الأمور، وألا أفكر فيها قدر الإمكان».

وأضاف: «من حق الجميع التعبير عن أنفسهم، وكنت مستعداً لكل شيء».

وأشاد ريتز بخطة ديميكيليس، موضحاً: «كانت ناجحة تماماً، لكنها كانت مرهقة للغاية. حققنا ما كنا نريده. عندما تفوز 3-0، فهذا يقول كثيراً عن الفريق، خصوصاً مع هذه القوة والالتزام بالخطة».

وتقدّم لايبزغ بهدف ريدل باكو في الدقيقة 26، ثم أضاف أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يختتم ريتز الثلاثية في الدقيقة 66 بعد تمريرة من الوافد الجديد كريستوفر نكونكو.

وحظي نكونكو باستقبال حافل من جماهير لايبزغ لدى نزوله إلى أرض الملعب، قبل أن يصنع هدف ريتز بعد وقت قصير من مشاركته.

وقال ريتز عن الهدف: «غمرتني المشاعر في البداية. كنت سعيداً أيضاً من أجل ريدل لأنه سجّل هدفاً، لكنني حاولت بعد ذلك -احتراماً لكل الوقت الذي قضيته في النادي- أن أستعيد السيطرة على مشاعري».

وأضاف: «مرر كريستو الكرة بطريقة مثالية مكنتني من إنهاء الهجمة من اللمسة الأولى؛ ولذلك فهو يستحق أيضاً قدراً كبيراً من الفضل في تسجيل هذا الهدف».

وأشاد ديميكيليس بأداء لاعبيه، مؤكداً أن استعادة الكرة واللعب إلى الأمام بسرعة سيكونان من أهم نقاط قوة الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 45 عاماً: «يجب أن تكون هذه إحدى نقاط قوتنا الرئيسية، اللعب إلى الأمام بكثافة كبيرة، سواء بالكرة أو من دونها».

وأبدى ديميكيليس، الذي أصبح أول أرجنتيني يتولى التدريب في الدوري الألماني، رضاه عن أداء فريقه، لكنه أشار إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى التحسن، خصوصاً في الدقائق الأخيرة.

وقال: «لا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين علينا تصحيحها، وعلينا مواصلة العمل الجاد والتطلع إلى الأمام».

وأشاد المدير الرياضي للايبزغ مارسيل شيفر بأداء ريتز، قائلاً: «روكو قدّم مباراة رائعة، وغطّى مساحات كبيرة، وقام بعدد من الانطلاقات، واستعاد كثيراً من الكرات، وأظهر نقاط قوته على أرض الملعب. سنساعده على الوصول إلى كامل إمكاناته، ولا يزال هناك الكثير والكثير لتحقيقه».

وأكد ريتز أنه بدأ يشعر بالراحة في ناديه الجديد، مضيفاً: «أشعر براحة كبيرة جداً هنا».