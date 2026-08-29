«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش «الدؤوب» يسعى لتحقيق المجد

تنطلق النسخة 146 من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الأحد، عندما تبدأ جيسيكا بيغولا، التي سبق لها الوصول إلى النهائي، مسيرتها نحو الفوز بلقبها الأول في البطولات الكبرى، بينما يواصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحقيق رقم قياسي بفوزه بلقبه الـ25 في البطولات الكبرى.

وستشارك فينوس ويليامز، الفائزة باللقب مرتين، للمرة الـ26 في القرعة الرئيسية، بينما تسعى مارتا كوستيوك، التي وصلت إلى الدور قبل النهائي في آخر بطولتين كبيرتين، إلى مواصلة التألق في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

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منذ فوزه ببطولة أميركا المفتوحة 2023، وصل ديوكوفيتش إلى النهائي مرتين في البطولات الكبرى وإلى الدور قبل النهائي ست مرات، دون أن يتمكن من الفوز بلقبه الـ25، الذي من شأنه أن يجعله يتخطى مارغريت كورت ليصبح اللاعب الأكثر نجاحاً في تاريخ التنس.

لكن اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، والمصنف الخامس عالمياً، لا يزال مصراً على تحقيق هذا الهدف، متجاهلاً فكرة اعتزاله في أي وقت قريب في فيلم وثائقي عن حياته صدر هذا الشهر.

وقال في الفيلم الوثائقي (نوفاك ديوكوفيتش.. الذئب في الشتاء): «أعلم أن الكثيرين يريدون مني الاعتزال، منذ سنوات عديدة. لماذا تريدونني أن أعتزل وما زلت ألعب وأتنافس على أعلى مستوى؟ ما زلت ضمن الخمسة الأوائل أو العشرة الأوائل في العالم. لماذا أتحدث عن الاعتزال وأنا أثبت لنفسي أنني ما زلت قادراً على الفوز؟».

وفي العام الماضي، خسر ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي بجميع البطولات الكبرى. ووصل هذا العام إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة ويمبلدون.

وقال ديوكوفيتش بعد خسارته في ويمبلدون في يوليو (تموز): «أعتقد أن هذه ستكون جيدة جداً بالنسبة إلى 99 في المائة من اللاعبين في البطولات الكبرى. بالنسبة لي، هي جيدة لكنها ليست كافية، لأنني محظوظ وملعون في آن واحد لكوني معتاداً على أعلى المستويات من حيث النتائج والإنجازات».

جيسيكا بيغولا تستعد لمنافسة صعبة في فلاشينغ ميدوز (رويترز)

في أفضل نتيجة حققتها في البطولات الكبرى، وصلت بيغولا إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2024 لكنها خسرت بعد صراع شرس أمام أرينا سابالينكا. وفي العام الماضي، أطاحت سابالينكا باللاعبة الأميركية مرة أخرى، هذه المرة في الدور قبل النهائي.

وقالت بيغولا بعد خروجها من بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي: «أشعر دائماً أنني قريبة. أشعر دائماً أنني أستطيع الخروج إلى الملعب، وأنني قادرة على مقارعة أبرز اللاعبات. رغم أنني ربما لا أمتلك السلاح القوي على غرار بعضهن، أو البراعة التي تتمتع بها بعضهن، فإنني أشعر أنني دائماً على بعد خطوة واحدة من الفوز كلما لعبت ضدهن».

وهذا العام، وصلت بيغولا إلى الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، وإلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون. كما وصلت إلى النهائي في بطولتي واشنطن المفتوحة وسينسناتي المفتوحة استعداداً لبطولة أميركا الكبرى.

لكن اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً لا ترغب في التوقف عند الهزائم.

وقالت قبل مشاركتها العاشرة في القرعة الرئيسية في فلاشينغ ميدوز: «عليك ببساطة أن تنسي الأمر وتمضي قدماً، وتواصل العمل على بعض الجوانب التي تريد تحسينها».

من جهتها، خاضت كوستيوك القرعة الرئيسية للبطولات الكبرى للمرة الأولى عام 2018، لكنها احتاجت بضع سنوات لترسيخ مكانتها.

ولفتت الأنظار بوصولها إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة 2024، لكن اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً وجدت أخيراً إيقاعها هذا العام، ووصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وتحتل كوستيوك المركز الـ11 في التصنيف العالمي، وهو أفضل مركز في مسيرتها، قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، ولديها فرصة للوصول إلى مستويات أعلى مع بدء مشوارها في مواجهة الأسترالية ستورم هانتر.

وقالت الأوكرانية كوستيوك بعد خروجها من بطولة ويمبلدون إثر خسارتها أمام البطلة ليندا نوسكوفا الشهر الماضي: «أريد أن أعتز بهذه اللحظة. أريد أن أقدر المسافة التي قطعناها جميعاً، أنا وفريقي. لا تعرف كيف ستكون حياتك غداً، أو اليوم، أو في أي وقت. آمل أن أحصل على المزيد من الفرص، لكنك لا تعرف أبداً ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا».