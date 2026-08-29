الدوري الفرنسي: في غياب عبد الحميد... المغربي جسيم يقود ستراسبورغ للفوز على لانس

قلب ستراسبورغ الطاولة على ضيفه لانس وهزمه بنتيجة (2-1)، بعدما كان متأخراً بهدف، ليحقق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، مساء السبت.
لم يحافظ لانس بطل الثنائية المحلية (الكأس والسوبر) على تقدمه بهدف فلوريان توفان في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.
بل أدرك ستراسبورغ التعادل وخطف نقاط الفوز بفضل ثنائية لاعبه المغربي ياسين جسيم في الدقيقتين 48 و85.
وغاب الدولي السعودي سعود عبد الحميد عن صفوف لانس، نظراً إلى إصابته.
بهذه النتيجة يحقق ستراسبورغ فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد، هوغو أوليفيرا، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتجاوز كبوة الخسارة الثقيلة أمام أولمبيك مرسيليا بنتيجة (صفر-4) في الجولة الأولى.
وسيحل ستراسبورغ ضيفاً على تروا، يوم 6 سبتمبر (أيلول) ضمن منافسات الجولة الثالثة.
أما لانس بقيادة مدربه الألماني، دينو توبمولر، فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط، بعد فوز عريض على أوكسير بنتيجة (5-2) في الجولة الأولى، وسيستقبل لوريان في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.