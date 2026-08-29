نقل هاشيوكا لاعب مونشنغلادباخ إلى المستشفى إثر اصطدام

نُقل دايكي هاشيوكا، المنضم حديثاً إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى المستشفى بعد اصطدام خلال مباراة فريقه التي خسرها صفر / 3 أمام لايبزيغ في افتتاحية الدوري الألماني «البوندسليغا»، السبت.
وتم نقل المدافع الياباني، الذي شعر بألم في منطقة الرقبة، على نقالة.
وقال روفين شرودر، المدير الرياضي لمونشنغلادباخ، للصحافيين: «إنه لاعب قوي. علينا توخي الحذر الشديد، خاصة في تلك المنطقة. تم تثبيته فوراً. نأمل الآن أن يكون كل شيء على ما يرام».
واصطدم اللاعب (27 عاماً) بأنطونيو نوسا، لاعب لايبزيغ، في الدقيقة الـ72. وحصل اللاعب النرويجي على بطاقة صفراء على خلفية الواقعة.