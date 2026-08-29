«البريميرليغ»: الإسباني مونيوز يخطف التعادل لليفربول أمام فورست

أفلت فريق ليفربول بنقطة بعد تعادل بشق الأنفس أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

تقدم نوتنغهام في النتيجة مرتين، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دان ندوي في الدقيقة 24 من المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد».

وفي الشوط الثاني، أدرك ليفربول التعادل بهدف لنجمه السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 60، وتقدم الضيوف مجدداً بهدف مورغان غيبس وايت في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وتفادى ليفربول الخسارة بهدف ثانٍ سجله فيكتور مونيوز في الدقيقة 82، ليخطف نقطة التعادل.

واصل الليفر نزيف النقاط تحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا بعد التعادل 2 - 2 مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى، وسيحل ضيفاً على إبسويتش تاون، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة.

أما نوتنغهام فورست فقد حصد أول نقطة هذا الموسم بعد خسارته أمام ليدز يونايتد بهدف في الجولة الأولى، وينتظره اختبار صعب في الجولة الثالثة عندما يستضيف توتنهام، يوم السبت المقبل.

مرت أول ربع ساعة من اللقاء وسط تبادل سيطرة بين الفريقين وإن غابت الخطورة الحقيقية على المرميين.

وبمرور الوقت فرض نوتنغهام سيطرته على اللقاء وكاد دان ندوي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 عندما قابل عرضية من جيمس ماك آتي بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وبعد 4 دقائق فقط، ترجم نوتنغهام أفضليته إلى هدف التقدم، عندما أرسل الحارس ماتز سيلس كرة طويلة وصلت إلى إيغور جيسوس، الذي سيطر عليها بلمسة مميزة، قبل أن تصل الكرة إلى مورغان غيبس - وايت، الذي مررها إلى ندوي، ليسدد الجناح السويسري كرة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وحاول ليفربول العودة سريعاً، ونجح فلوريان فيرتز في هز الشباك بعدما استغل خطأ في بناء هجمة نوتنغهام، قبل أن يتلقى تمريرة من جيريمي فريمبونغ، ويسدد كرة زاحفة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بداعي تسلل فريمبونغ.

واستمر ضغط ليفربول، وتصدى الحارس ماتز سيلس لركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي، ثم أبعد دفاع الفريق الضيف محاولة خطيرة بعد تمريرة من أليكسيس ماك أليستر إلى ألكسندر إيزاك.

وفي الدقيقة 39، تألق سيلس مجدداً عندما ارتقى لضربة رأس من فلوريان فيرتز إثر عرضية كودي خاكبو، وأبعد الكرة ببراعة فوق العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع، أنقذ أليسون ليفربول من استقبال الهدف الثاني بتصدٍّ مذهل لتسديدة قوية أطلقها إيغور جيسوس من داخل منطقة الجزاء.

ضغط ليفربول بقوة في انطلاقة الشوط الثاني سعياً للتعادل، وهدد مرمى منافسه بمحاولات غير مكتملة للثنائي إيزاك وفيرتز، وترجم «الريدز» الصحوة بهدف التعادل الذي سجله إيزاك مستفيداً من عرضية متقنة من كودي خاكبو.

لكن ليفربول لم يهنأ بالتعادل كثيراً، بل احتسب الحكم ركلة جزاء ضد الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد عرقلة نيكو ويليامز مهاجم نوتنغهام، وسدد غيبس وايت الركلة بنجاح في الزاوية اليمنى، ليتقدم الضيوف مجدداً في الدقيقة 70.

دفع أندوني إيراولا مدرب الليفر بأكثر من بديل سعياً لإنقاذ الموقف، حيث أشرك ريان خرافينبرخ ورونالد أراوخو المعار من برشلونة وكوستاس تسيميكاس الذي حرمه حارس نوتنغهام من هز الشباك في الدقيقة 74.

أهدر إيزاك ودومينيك سوبوسلاي أكثر من محاولة، قبل أن يمرر فيرتز كرة بينية إلى فيكتور مونيوز، الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد الارتطام بالعارضة لينقذ ليفربول بهدف التعادل مجددا في الدقيقة 82.