مورينيو يثني على التفاهم بين مبابي وبيلينغهام

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالانسجام بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، مؤكداً أن التفاهم والجودة بين اللاعبين يمكن أن يساعدا الفريق على تحقيق مستويات أفضل، وذلك قبل مواجهة مالاغا، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «النقطة الأساسية هي الجودة، ونحن نتحدث عن جودة استثنائية. وهناك نقطة ثانية، وهي أقل أهمية، تتمثل في التفاهم بين شخصين، ونحن نملك الكثير من التعاطف والصداقة والتعاون بينهما».

وأضاف: «عندما تجمع بين التفاهم والجودة الهائلة، يصبح لديك كل ما تحتاج إليه لمواصلة التطور».

وأكد مورينيو أن فريقه يملك العديد من الحلول لتعويض بعض المشكلات البدنية التي يعاني منها عدد من اللاعبين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «خاض بعض اللاعبين فترة إعداد مختلفة عن الآخرين، لكننا نملك تشكيلة قوية، وبها حلول تمكننا من تعويض هذه المشكلات البسيطة. غداً سيبدأ مارك كوكوريلا، بينما سيكون ألفارو كاريراس، الذي لعب بشكل جيد أمام إسبانيول وريال سوسيداد، على مقاعد البدلاء. وإذا نفدت طاقة كوكوريلا، لدينا ألفارو ليدخل بدلاً منه».

وعن الإيفواري يان ديوماندي، أوضح مورينيو: «لن أقول شيئاً إضافياً عن اللاعبين بشكل فردي، لكنه واحد من اللاعبين الذين وصلوا مؤخراً. لم يتدرب مع لايبزيغ، وعندما جاء إلى مدريد لم يكن لديه أساس يبني عليه من الفترة التي قضاها مع فريقه السابق».

وأضاف: «لقد حصل بالفعل على بعض دقائق اللعب، وهذا ما يحتاج إليه اللاعبون من أجل التطور، وهو يتحسن طوال الوقت. غداً إما أن يبدأ أساسياً، وإما أن يكون بديلاً، وهو يصبح أكثر جاهزية يوماً بعد يوم».