«دورة مونتيري»: ميرتنز تواجه باري في النهائي

استفاقت المصنفة الثانية إليس ميرتنز من خسارة المجموعة الأولى لتفوز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 1-6 و6-4 و6-2 في بطولة مونتيري المفتوحة للتنس، الجمعة، وتتأهل إلى النهائي أمام ديان باري.

وتقام هذه البطولة التحضيرية التي ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة قبل انطلاق «أميركا المفتوحة».

وباغتت الفرنسية باري (23 عاماً)، في وقت سابق، المصنفة الخامسة الأميركية آن لي وفازت عليها 7-6 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين وثلاث دقائق في المواجهة الأولى بقبل النهائي لتحجز مكانها في النهائي.

وفي مباراة قبل النهائية الثانية، حققت بارتونكوفا انطلاقة قوية إذ كسرت إرسال ميرتنز في الشوط الأول قبل أن تتقدم 4-1. وسجلت اللاعبة التشيكية (20 عاماً) كسراً ثانياً للإرسال ولم تسمح لميرتنز بالعودة إلى المباراة لتنهي المجموعة بنتيجة 6-1 بعد كسر إرسال منافستها للمرة الثالثة في الشوط الأخير.

بعد أن تفوقت عليها بارتونكوفا في المجموعة الأولى، عادت ميرتنز بقوة في المجموعة الثانية لتعوض تأخرها 3-صفر. وقلبت اللاعبة البلجيكية (30 عاماً) مجريات المباراة بكسر إرسال منافستها في ثلاث أشواط متتالية تلقت فيها الإرسال من بارتونكوفا. وفازت بستة من الأشواط السبعة الأخيرة لتحسم المجموعة لصالحها 6-4 وتتعادل في النتيجة.

حافظت ميرتنز على هذا الزخم في المجموعة الحاسمة وكسرت إرسال منافستها مبكراً لتتقدم 2-1. وعززت سيطرتها على المباراة بكسر إرسال آخر في الشوط السابع الذي استمر لوقت طويل قبل أن تنهي المجموعة بنتيجة 6-2 لتكمل انتصارها بعد العودة من التأخر.

وتبدأ مباريات الدور الرئيسي في فئة فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة الأحد.