أموريم: ميلان ما زال في حاجة إلى الكثير من العمل

أبدى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لميلان، رضاه عن فوز فريقه على فينيسيا بهدفين دون رد مساء الجمعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في أول مباراة للفريق على ملعب سان سيرو هذا الموسم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل، خصوصاً على المستوى الدفاعي.

وقال أموريم لمنصة «دازن» عقب المباراة: «من السهل فهم المباراة. لقد قلت بالفعل إنها ستكون مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لنا بسبب طريقة لعب فينيسيا».

وأضاف: «لاحت لنا فرص للتسجيل، لكننا لم نتمكن أبداً من الاستحواذ لفترات طويلة أو تهدئة إيقاع المباراة، وهذا كان جزءاً مما أراده فينيسيا. نجحنا في التعامل مع بعض الأمور بشكل جيد، لكن هذه المباراة أظهرت أن أمامنا الكثير من العمل».

وأوضح: «نحتاج إلى تحسين طريقة دفاعنا أمام الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، وعلينا أن نخصص وقتاً في التدريبات للعمل على ذلك. عندما نهاجم، يجب على المدافعين أن يدركوا أن طريقة تفكيرهم في المباراة يجب أن تكون مختلفة، لأن الأمر يتعلق بالاستعداد للتحولات».

وختم: «أحياناً يكتفون بمشاهدة اللعب، كأنهم متفرجون ينتظرون لمعرفة ما سيحدث أمامهم. ما زال أمامنا الكثير من العمل».