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«الدوري الإسباني»: الزبيري يقود «راسينغ سانتاندير» للفوز على «إلتشي» بهاتريك مثير

الزبيري محتفلاً بأحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
الزبيري محتفلاً بأحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
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«الدوري الإسباني»: الزبيري يقود «راسينغ سانتاندير» للفوز على «إلتشي» بهاتريك مثير

الزبيري محتفلاً بأحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
الزبيري محتفلاً بأحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)

حقق فريق راسينغ سانتاندير فوزاً مثيراً على ضيفه إلتشي بنتيجة 3 / 2، الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثالثة من «الدوري الإسباني».

وتألّق المغربي ياسر الزبيري مُسجلاً 3 أهداف في 21 دقيقة فقط لـ«راسينغ»، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 15 لأصحاب الأرض، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21، وأكمل الثلاثية في الدقيقة 36.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث سجل بوبا سانغاري هدفاً في الدقيقة 78، لإلتشي، وأضاف الهدف الثاني فرناندو نينيو في الدقيقة 79، ليتقلص الفارق إلى هدف وحيد.

لكن رغم ذلك، احتفظ راسينغ بتفوقه ليحصد 3 نقاط ثمينة.

ورفع راسينغ رصيده إلى 4 نقاط محققاً انتصاره الأول منذ عودته لـ«الدوري الممتاز»، أما إلتشي فيظل رصيده نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

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ألكاراس جاهز بنسبة 100 % لـ«فلاشينغ ميدوز»

الإسباني كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
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ألكاراس جاهز بنسبة 100 % لـ«فلاشينغ ميدوز»

الإسباني كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)

أكد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، الجمعة، بشعوره بأنه «جاهز بنسبة 100 في المائة» قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، رابعة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكنه أقرَّ بأنه عانى من بعض القلق بعد ابتعاده عن الملاعب لأربعة أشهر بسبب إصابة في المعصم.

وأوضح اللاعب الإسباني أنه استمد الثقة من الحصص التدريبية الشاقة التي خاضها قبل انطلاق البطولة الكبرى، وذلك خلال يوم إعلامي سبق انطلاق المنافسات.

وقال للصحافيين: «كنت بحاجة إلى المجيء إلى هنا والتدرّب مع هؤلاء اللاعبين لأستعيد أجواء المنافسة مجدداً، وهذا اختبار حقيقي بالفعل».

وأضاف: «أشعر بحال رائعة، وقد ساعدني ذلك كثيراً على أن أدرك الآن أن الأمر كله في ذهني».

ويبلغ ألكاراس من العمر 23 عاماً، وأصبح أصغر لاعب يحقق الإنجاز الكبير المتمثل في الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته، بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا في يناير (كانون الثاني).

ولم يخض منافسات الفردي منذ 16 أبريل (نيسان)، بعدما انسحب من دورة برشلونة بسبب إصابة في المعصم الأيمن، قبل أن يغيب أيضاً عن بطولتي فرنسا وويمبلدون.

وكان ألكاراس قد شارك إلى جانب الأميركية سيرينا ويليامز في منافسات الزوجي المختلط ببطولة الولايات المتحدة، الثلاثاء.

وقال، الجمعة، إن فريقه التدريبي والمحيطين به يملكون ثقة كاملة بجاهزيته للعودة.

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«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا بطلة ويمبلدون «تتمسك بالتواضع»

التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا بطلة ويمبلدون «تتمسك بالتواضع»

التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

تخوض ليندا نوسكوفا بطولة أميركا المفتوحة للتنس، على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، تحت أضواء أكثر سطوعاً بعد فوزها بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى عبر ويمبلدون، لكنها قالت إن نجاحها في نادي عموم إنجلترا لم يمنحها أي ثقة إضافية قبل خوض هذه البطولة.

وقالت التشيكية نوسكوفا المصنفة السادسة، للصحافيين، الجمعة: «لا، بالنسبة لي، أشارك دائماً في البطولات بحالة ذهنية جديدة تماماً، على ما أعتقد».

وأضافت: «بالنسبة لي، كان من المهم دائماً التركيز على كل مباراة وكأن شيئاً لم يحدث قبلها. لا نجاح ولا فشل».

وكافحت نوسكوفا للعودة بعد إهدار 5 نقاط حاسمة قبل أن تتغلب على مواطنتها كارولينا موخوفا في نهائي ويمبلدون على الملاعب العشبية لتصبح ثالث لاعبة تشيكية تفوز بلقب ويمبلدون في غضون 4 سنوات.

واعترفت نوسكوفا (21 عاماً) بأنها لا تزال تتأقلم مع الحياة كبطلة في إحدى البطولات الكبرى، وهو إنجاز منحها الثقة بإمكانية الفوز بمزيد من الألقاب. وقالت نوسكوفا: «لا يزال كل شيء جديداً تماماً؛ لذا من الصعب للغاية التعود على كل ما يأتي في هذا الوضع».

وأضافت: «لكنني أشعر بأنني تعلمت بشكل أساسي حقيقة أنه... بإمكاني تحقيق ذلك، وبإمكاني الوصول إلى النهاية، ورفع الكأس في البطولات الكبرى».

وأعقب فوز نوسكوفا ببطولة ويمبلدون سلسلة من التجارب الجديدة التي لا تزال تتحدث عنها بفخر، بما في ذلك لقاؤها بالرئيس التشيكي بيتر بافيل.

وقالت نوسكوفا والابتسامة على وجهها: «كان ذلك أمراً هائلاً. كنت سعيدة للغاية بالدعوة. الحال هكذا أيضاً إزاء أمور أخرى، مثل ترحيب مسقط رأسي بي، فقد تجمع 3000 شخص في مكان واحد. كان من المذهل رؤية هذا العدد الكبير من الناس الذين شاهدوا المباراة فعلياً».

وتلتقي نوسكوفا، التي تقع في النصف العلوي من قرعة بطولة أميركا المفتوحة إلى جانب حاملة اللقب أرينا سابالينكا والمصنفة الثالثة جيسيكا بيغولا، مع الأميركية كاتي فولينيتس في الدور الأول.

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الفحص الطبي يعطل انتقال أوردونيز إلى كريستال بالاس

جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
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الفحص الطبي يعطل انتقال أوردونيز إلى كريستال بالاس

جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)

واجهت صفقة انتقال جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج، إلى كريستال بالاس بعض التعقيدات بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث يستعد النادي الإنجليزي لاتخاذ قراره النهائي بشأن إتمام الصفقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، هذا الأسبوع، أن بالاس قد اختطف صفقة المدافع الإكوادوري قبل انتقاله إلى أستون فيلا، واتفق على إعارة أوردونيز مبدئياً مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

ويتعافى اللاعب (22 عاماً) من كسر في مشط القدم، وهو ما كان بالاس على علم به في أثناء التفاوض على الصفقة، إلا أن الإصابة يُعتقد أنها أسوأ مما كان يعتقد النادي في البداية.

وقد كثّف بالاس جهوده للتعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة المغربي شادي رياض وخروجه على نقالة خلال مباراة إيفرتون، يوم السبت.

وأتمّ النادي صفقة ضم أكسل ديساسي على سبيل الإعارة من تشيلسي، يوم الأربعاء، لكنه يسعى لضم مدافع آخر إلى صفوفه.

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