«الدوري الإسباني»: الزبيري يقود «راسينغ سانتاندير» للفوز على «إلتشي» بهاتريك مثير

حقق فريق راسينغ سانتاندير فوزاً مثيراً على ضيفه إلتشي بنتيجة 3 / 2، الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثالثة من «الدوري الإسباني».

وتألّق المغربي ياسر الزبيري مُسجلاً 3 أهداف في 21 دقيقة فقط لـ«راسينغ»، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 15 لأصحاب الأرض، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21، وأكمل الثلاثية في الدقيقة 36.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث سجل بوبا سانغاري هدفاً في الدقيقة 78، لإلتشي، وأضاف الهدف الثاني فرناندو نينيو في الدقيقة 79، ليتقلص الفارق إلى هدف وحيد.

لكن رغم ذلك، احتفظ راسينغ بتفوقه ليحصد 3 نقاط ثمينة.

ورفع راسينغ رصيده إلى 4 نقاط محققاً انتصاره الأول منذ عودته لـ«الدوري الممتاز»، أما إلتشي فيظل رصيده نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.