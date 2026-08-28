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أوناحي يصل إلى أمستردام للتفاوض مع أياكس

المغربي عز الدين أوناحي يقترب من أياكس (د.ب.أ)
المغربي عز الدين أوناحي يقترب من أياكس (د.ب.أ)
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أوناحي يصل إلى أمستردام للتفاوض مع أياكس

المغربي عز الدين أوناحي يقترب من أياكس (د.ب.أ)
المغربي عز الدين أوناحي يقترب من أياكس (د.ب.أ)

حصل عز الدين أوناحي على إذن من نادي جيرونا الإسباني للسفر إلى أمستردام لإجراء محادثات مع نادي أياكس، وفقاً لموقع «فوتبال بريمور» الهولندي.

مع ذلك، لا تزال أندية أخرى تتنافس على ضم اللاعب المغربي الدولي.

وفي أياكس، قد يلتقي أوناحي مجدداً المدرب ميشال سانشيز، الذي سبق له العمل معه في جيرونا.

على الرغم من هبوط الفريق، كانت تلك الفترة مثمرة للغاية لكلا الطرفين. الآن، يبذل أياكس جهداً جاداً لضم أوناحي إلى أمستردام.

وسبق أن ارتبط اسم أوناحي بأندية مثل هال سيتي، وإيبسويتش تاون في إنجلترا، والاتحاد السعودي.

من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأندية لا تزال تسعى لضم لاعب الوسط المغربي.

وتشير التقارير إلى أن جيرونا منفتح على فكرة بيع أوناحي لدعم ميزانية رواتبه.

ولا يزال من غير الواضح كم سيكلف أوناحي تحديداً.

ارتبط اسم اللاعب الدولي مؤخراً أيضاً بنادي آيندهوفن، لكن سرعان ما نفت النادي الهولندي هذه الأخبار.

وبحسب ما ورد، كان اسمه مدرجاً في قائمة فريق آيندهوفن، لكنهم لم يسعوا للتعاقد معه.

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«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا بطلة ويمبلدون «تتمسك بالتواضع»

التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا بطلة ويمبلدون «تتمسك بالتواضع»

التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
التشيكية ليندا نوسكوفا تتحدث قبل خوض منافسات «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

تخوض ليندا نوسكوفا بطولة أميركا المفتوحة للتنس، على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، تحت أضواء أكثر سطوعاً بعد فوزها بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى عبر ويمبلدون، لكنها قالت إن نجاحها في نادي عموم إنجلترا لم يمنحها أي ثقة إضافية قبل خوض هذه البطولة.

وقالت التشيكية نوسكوفا المصنفة السادسة، للصحافيين، الجمعة: «لا، بالنسبة لي، أشارك دائماً في البطولات بحالة ذهنية جديدة تماماً، على ما أعتقد».

وأضافت: «بالنسبة لي، كان من المهم دائماً التركيز على كل مباراة وكأن شيئاً لم يحدث قبلها. لا نجاح ولا فشل».

وكافحت نوسكوفا للعودة بعد إهدار 5 نقاط حاسمة قبل أن تتغلب على مواطنتها كارولينا موخوفا في نهائي ويمبلدون على الملاعب العشبية لتصبح ثالث لاعبة تشيكية تفوز بلقب ويمبلدون في غضون 4 سنوات.

واعترفت نوسكوفا (21 عاماً) بأنها لا تزال تتأقلم مع الحياة كبطلة في إحدى البطولات الكبرى، وهو إنجاز منحها الثقة بإمكانية الفوز بمزيد من الألقاب. وقالت نوسكوفا: «لا يزال كل شيء جديداً تماماً؛ لذا من الصعب للغاية التعود على كل ما يأتي في هذا الوضع».

وأضافت: «لكنني أشعر بأنني تعلمت بشكل أساسي حقيقة أنه... بإمكاني تحقيق ذلك، وبإمكاني الوصول إلى النهاية، ورفع الكأس في البطولات الكبرى».

وأعقب فوز نوسكوفا ببطولة ويمبلدون سلسلة من التجارب الجديدة التي لا تزال تتحدث عنها بفخر، بما في ذلك لقاؤها بالرئيس التشيكي بيتر بافيل.

وقالت نوسكوفا والابتسامة على وجهها: «كان ذلك أمراً هائلاً. كنت سعيدة للغاية بالدعوة. الحال هكذا أيضاً إزاء أمور أخرى، مثل ترحيب مسقط رأسي بي، فقد تجمع 3000 شخص في مكان واحد. كان من المذهل رؤية هذا العدد الكبير من الناس الذين شاهدوا المباراة فعلياً».

وتلتقي نوسكوفا، التي تقع في النصف العلوي من قرعة بطولة أميركا المفتوحة إلى جانب حاملة اللقب أرينا سابالينكا والمصنفة الثالثة جيسيكا بيغولا، مع الأميركية كاتي فولينيتس في الدور الأول.

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الفحص الطبي يعطل انتقال أوردونيز إلى كريستال بالاس

جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
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الفحص الطبي يعطل انتقال أوردونيز إلى كريستال بالاس

جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)
جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج (رويترز)

واجهت صفقة انتقال جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج، إلى كريستال بالاس بعض التعقيدات بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث يستعد النادي الإنجليزي لاتخاذ قراره النهائي بشأن إتمام الصفقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، هذا الأسبوع، أن بالاس قد اختطف صفقة المدافع الإكوادوري قبل انتقاله إلى أستون فيلا، واتفق على إعارة أوردونيز مبدئياً مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

ويتعافى اللاعب (22 عاماً) من كسر في مشط القدم، وهو ما كان بالاس على علم به في أثناء التفاوض على الصفقة، إلا أن الإصابة يُعتقد أنها أسوأ مما كان يعتقد النادي في البداية.

وقد كثّف بالاس جهوده للتعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة المغربي شادي رياض وخروجه على نقالة خلال مباراة إيفرتون، يوم السبت.

وأتمّ النادي صفقة ضم أكسل ديساسي على سبيل الإعارة من تشيلسي، يوم الأربعاء، لكنه يسعى لضم مدافع آخر إلى صفوفه.

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يوفنتوس يُعير لاعبه ميريتي إلى بشكتاش

فابيو ميريتي من يوفنتوس إلى صفوف بشكتاش (أ.ف.ب)
فابيو ميريتي من يوفنتوس إلى صفوف بشكتاش (أ.ف.ب)
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يوفنتوس يُعير لاعبه ميريتي إلى بشكتاش

فابيو ميريتي من يوفنتوس إلى صفوف بشكتاش (أ.ف.ب)
فابيو ميريتي من يوفنتوس إلى صفوف بشكتاش (أ.ف.ب)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انتقال لاعب خط الوسط فابيو ميريتي إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي: «يستعد فابيو ميريتي للانتقال إلى الخارج، سيلعب لاعب خط الوسط المولود في عام 2003، موسم 2026 - 2027، في تركيا، مع نادي بشكتاش، حيث سينتقل على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو (حزيران) 2027».

وبدأت رحلة اللاعب مع يوفنتوس في سن الثامنة، واستمرت خطوة بخطوة خلال مسيرة تطويرية شهدت لعبه دوراً محورياً في قطاع الشباب والجيل القادم، وصولاً إلى انتقاله النهائي إلى الفريق الأول.

ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في ديسمبر (كانون الثاني) 2021، شارك فابيو في 106 مباريات، وسجل 3 أهداف مع يوفنتوس، منها 31 مباراة في الموسم الماضي.

وأعرب يوفنتوس عن تمنياته بالتوفيق للاعب في مغامرته الجديدة، بانتقاله للدوري التركي.

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