أوناحي يصل إلى أمستردام للتفاوض مع أياكس

حصل عز الدين أوناحي على إذن من نادي جيرونا الإسباني للسفر إلى أمستردام لإجراء محادثات مع نادي أياكس، وفقاً لموقع «فوتبال بريمور» الهولندي.

مع ذلك، لا تزال أندية أخرى تتنافس على ضم اللاعب المغربي الدولي.

وفي أياكس، قد يلتقي أوناحي مجدداً المدرب ميشال سانشيز، الذي سبق له العمل معه في جيرونا.

على الرغم من هبوط الفريق، كانت تلك الفترة مثمرة للغاية لكلا الطرفين. الآن، يبذل أياكس جهداً جاداً لضم أوناحي إلى أمستردام.

وسبق أن ارتبط اسم أوناحي بأندية مثل هال سيتي، وإيبسويتش تاون في إنجلترا، والاتحاد السعودي.

من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأندية لا تزال تسعى لضم لاعب الوسط المغربي.

وتشير التقارير إلى أن جيرونا منفتح على فكرة بيع أوناحي لدعم ميزانية رواتبه.

ولا يزال من غير الواضح كم سيكلف أوناحي تحديداً.

ارتبط اسم اللاعب الدولي مؤخراً أيضاً بنادي آيندهوفن، لكن سرعان ما نفت النادي الهولندي هذه الأخبار.

وبحسب ما ورد، كان اسمه مدرجاً في قائمة فريق آيندهوفن، لكنهم لم يسعوا للتعاقد معه.