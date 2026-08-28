إيمري مدرب أستون فيلا: بكيت على رحيل واتكينز للهلال

يأمل أوناي إيمري في استكمال عملية انتقال نيكولاس جاكسون من تشيلسي إلى أستون فيلا -مقابل نحو 55.4 مليون يورو- في الوقت المناسب ليتمكن من خوض مباراته الأولى أمام آرسنال الاثنين، مؤكداً أن وصول المهاجم سيُمثل بداية «فصل جديد» في النادي.

وكان جاكسون الخيار الأول لإيمري لتعويض أولي واتكينز، الذي رفض عرضاً لتجديد عقده، مفضلاً الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل نحو 58.3 مليون يورو (255 مليون ريال). ولم تُعلن الصفقتان رسمياً حتى الآن.

ويمكن أن ترتفع قيمة صفقة جاكسون، مع الإضافات، إلى رقم قياسي للنادي يبلغ نحو 75.8 مليون يورو (332 مليون ريال).

وكشف إيمري، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية أن رحيل واتكينز دفعه إلى البكاء، كما أوضح أن المهاجم الإنجليزي اعتذر له ولزملائه بعدما رفض المشاركة في الخسارة أمام برايتون بأربعة أهداف دون مقابل الأسبوع الماضي، وهو ما ترك أستون فيلا من دون مهاجم صريح.

وقال إيمري: «أستطيع أن أقول إن التزامه وسلوكه كانا رائعين دائماً. أخبرنا بعد المباراة أسفه، وقال إنه ارتكب خطأ، وإنه كان مخطئاً. تقبلنا اعتذاره، وكذلك اللاعبون، لأنه كان دائماً يتمتع بسلوك جيد للغاية والتزام كبير تجاه النادي وتجاهنا وتجاهي».

وأضاف: «بالنسبة إليّ، هو شخص رائع، بل أروع مما هو عليه لاعباً. ودعته بعناق كبير ودمعة صغيرة، لكننا الآن نبدأ فصلاً جديداً هنا مع نيكولاس جاكسون. إنه فصل جديد، وسنعوض رحيله، وبالطبع أتمنى لواتكينز كل التوفيق في السعودية. نحن سعداء بالطبع بوجود نيكولاس جاكسون بديلاً له».

واستبعد إيمري أن تؤثر الطريقة التي يغادر بها واتكينز النادي في مكانته لدى جماهير أستون فيلا.

ويُعد واتكينز الهداف التاريخي للنادي في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 91 هدفاً خلال 221 مباراة في البطولة.

وأضاف إيمري: «خلال السنوات الأربع التي عملت فيها معه، كانت علاقتنا على مستوى عالٍ من الاحتراف. الأسبوع الماضي شعرت ببعض خيبة الأمل، وكنت محبطاً، لكننا تحدثنا بشأن الأمر، والآن أصبح كل شيء واضحاً. خطأ واحد لا يمحو كل الأشياء الجيدة التي قدمها هنا، وهذا ينطبق على نظرة الجماهير أيضاً. إنه لاعب من طراز رفيع، وأعتقد أنه ترك إرثاً هنا».

ووصف إيمري المبالغ التي سيحصل عليها أستون فيلا من بيع واتكينز، الذي سيبلغ 31 عاماً في ديسمبر (كانون الأول)، وكونسا، الذي سيبلغ 29 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول)، بأنها أرقام «جنونية» بالنظر إلى عمريهما.

وقال: «لا نريد أن نكون نادياً يبيع لاعبيه، لكن المسؤولية تفرض علينا قبول ذلك، لأنها صفقة جيدة بالنسبة إلى النادي. وهذا لا يغير أهدافنا».

وأقر إيمري بأن فريقه مطالب بتقديم مستوى أفضل بكثير أمام آرسنال، مقارنة بما قدمه ضد برايتون، لتجنب تلقي الخسارة الثانية توالياً.

وقد يخوض ليون غوريتسكا، الذي انضم من بايرن ميونيخ الخميس، مباراته الأولى أمام بطل الدوري، كما يمكن أن يظهر زيون سوزوكي للمرة الأولى بعد انتقاله من بارما مقابل نحو 35 مليون يورو، ليحل محل إيميليانو مارتينيز، الذي اقترب من إتمام انتقاله إلى تشيلسي مقابل نحو 8.7 مليون يورو.

وقال مدرب أستون فيلا: «ربما لا نقدم الآن المستوى نفسه الذي كنا نقدمه، لكن هدفنا هو العودة إلى الطريقة نفسها، والمستويات التي ظهرنا بها سابقاً. سنحتاج إلى بعض الوقت. في الموسم الماضي أظهرنا أننا كنا بحاجة إلى الوقت. الاثنين، سنرى ما إذا كنا سنحتاج إلى مزيد منه، أم أن بعض اللاعبين يتطورون بسرعة».

ومن المنتظر أن تكون الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات مزدحمة بالنسبة إلى تشيلسي، الذي استكشف، إلى جانب اقترابه من ضم مارتينيز، إمكانية التعاقد مع لامين كامارا، لاعب وسط موناكو، في الوقت الذي ينتظر فيه تقديم مانشستر سيتي أول عرض رسمي للتعاقد مع إنزو فرنانديز.

ولم يتواصل مانشستر سيتي حتى الآن مع تشيلسي رسمياً بشأن صفقة فرنانديز، الذي يرغب بشدة في الرحيل قبل إغلاق سوق الانتقالات مساء الثلاثاء.

ويدرس تشيلسي خطوته التالية، ووضع كامارا ضمن قائمة خيارات تضم أيضاً أليكس سكوت لاعب بورنموث وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس. ولا يُنظر إلى الدولي السنغالي بوصفه بديلاً مطابقاً لفرنانديز من الناحية الفنية، لكنه سيُعزز خيارات تشابي ألونسو في خط الوسط إذا انتقل الدولي الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي.

ويدرك تشيلسي تمسك بورنموث بعدم بيع سكوت، كما تلقى رسائل مماثلة من كريستال بالاس بشأن وارتون، فيما رفض آرسنال، حسب المعلومات، استفساراً بشأن إمكانية التعاقد مع مارتن زوبيميندي.

وعلى الرغم من وجود تقديرات تُشير إلى أن صفقة فرنانديز قد تقترب من قيمة انتقاله السابقة البالغة نحو 124.4 مليون يورو (544 مليون ريال)، فإنه لن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا استجاب مانشستر سيتي لشروط تشيلسي.

وحذّرت مصادر من أن سيتي قد يضطر إلى دفع مبلغ يتجاوز السعر الأولي الذي حدده النادي اللندني للاعب (25 عاماً) والبالغ نحو 139.9 مليون يورو (612 مليون ريال).