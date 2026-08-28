البرتغالي لياو يفضل الانتقال لـ«أستون فيلا»

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، يفضل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي، وليس لغلاطة سراي التركي.
وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي لم يقدم عرضاً يتفق مع شروط النادي الإيطالي لرحيل لياو، هذا الصيف.
وظهر أستون فيلا وغلاطة سراي بصفتهما مرشحيْن لضم اللاعب، حيث تنافسا على توقيعه.
وذكرت تقارير صحافية في إيطاليا أن لياو يفضل اللعب في أستون فيلا و«الدوري الإنجليزي»، رغم أن غلاطة سراي مستعد لتقديم عرض أفضل.
ووفقاً لما ذكرته قناة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن أستون فيلا عرَض على لياو راتباً سنوياً قدره 7.5 مليون يورو في الموسم.
كما ذكرت تقارير أخرى أن غلاطة سراي عرَض على اللاعب راتباً يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.
ورغم رغبة لياو في الانتقال إلى أستون فيلا، لم يقدم النادي الإنجليزي العرض المناسب لميلان حتى الآن.
وكان ميلان يأمل في بيع اللاعب، هذا الصيف، مقابل 50 مليون يورو.
وأوضحت التقارير أن أستون فيلا عرَض على ميلان الحصول على لياو بنظام الإعارة مقابل 8 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 42 مليون يورو للوصول إلى المبلغ المطلوب.