البرتغالي لياو يفضل الانتقال لـ«أستون فيلا»

كارلوس باليبا يغيب للإصابة بعد انتقاله من برايتون إلى مان يونايتد (أ.ب)

توقّع مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غياب الوافد الجديد كارلوس باليبا عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، لكنه شدد على أن عدم مشاركته لا يشكل قلقاً كبيراً قبل مواجهة إبسويتش تاون، الأحد.

كان يونايتد قد أتم، هذا الأسبوع، التعاقد مع لاعب الوسط، البالغ من العمر 22 عاماً، قادماً من برايتون في صفقة تبلغ قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني (81.48 مليون دولار)، إضافة إلى مكافآت، لكن اللاعب الدولي الكاميروني سيضطر إلى الانتظار قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق.

وقال كاريك، للصحافيين، الجمعة: «يعاني مشكلة بسيطة في الكاحل، لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو نحو ذلك، وربما 3 أسابيع، لكننا كنا نعلم ذلك مسبقاً، لذا فهي ليست مشكلة كبيرة، سيكون من الرائع أن ينضم إلينا عندما يصبح جاهزاً».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان باليبا سيتمكن من العودة قبل فترة التوقف الدولي، أضاف كاريك: «سننتظر ونرى، نحن متفائلون، لكنني لا أريد تحديد أي مواعيد في الوقت الحالي».

وقال كاريك إن لاعب الوسط ميسون ماونت عاد إلى التدريبات بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب، خلال التعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في فترة الإعداد للموسم.

ومع ذلك لا يزال أماد ديالو غير جاهز بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات. وقال كاريك: «لن يشارك أماد، هذا الأسبوع، سيغيب لفترة أطول قليلاً».

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى العودة إلى المسار الصحيح في مباراته الأولى على أرضه في «الدوري» بعد خسارته 2-0 أمام هال سيتي، الصاعد في المباراة الافتتاحية للموسم.

وتابع كاريك: «نتطلع إلى أول مباراة على أرضنا، هذا الموسم. نحن نتطلع بشدة إلى هذه المباراة. لقد تعرضنا لانتكاسة الجولة الماضية، ونريد استعادة الأداء الجيد والفوز بالمباريات».