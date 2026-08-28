أخيراً... تشيلسي يظفر براعٍ رئيسي جديد لواجهة قميصه

أعلن تشيلسي، الجمعة، توقيع شراكة مع مجموعة (سيركل إنترنت جروب)، المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية، لتتولى رعاية واجهة قميص الفريق الأول خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أحدث صفقات الرعاية التي يبرمها النادي اللندني.
وأوضح تشيلسي أن علامتي (سيركل) و(يو. إس. دي. سي) ستظهران على الجزء الأمامي من قمصان فرق الرجال والسيدات والأكاديمية.
كما ستظهر العلامات التجارية على قمصان تشيلسي لأول مرة عندما يستضيف الفريق منافسه برايتون يوم الأحد.
ولم يحظ تشيلسي براع رئيسي على واجهة قميصه طوال موسم كامل منذ ثلاثة أعوام، وفي الموسم الماضي، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي (آي. إف. إس) رعايتها للجزء الأمامي للقميص في فبراير (شباط) حتى نهاية الموسم.