مهاجم كالياري تريبي يغادر المستشفى بعد نجاته من الغرق

عاد مهاجم كالياري لكرة القدم الشاب الفرنسي يائيل تريبي البالغ 20 عاماً إلى منزله الخميس، بعد 12 يوماً من غرقه في حوض سباحة ما استدعى دخوله العناية المركزة في المستشفى، وفق ما أفاد به، الجمعة، النادي الإيطالي.

وأوضح البروفسور بييترو بيرينا، رئيس قسم أمراض الرئة السريرية والتداخلية في مستشفى ساساري، في بيان صادر عن كالياري: «غادر المريض المستشفى بعد ظهر يوم الخميس وهو في حالة صحية جيدة عموماً، بعد مسار علاجي أظهر تحسناً تدريجياً وملحوظاً».

وأضاف: «أظهرت الفحوصات التي أُجريت خلال فترة إقامته في المستشفى تحسناً ملحوظاً، ما سمح لنا بالتخطيط بهدوء لخروجه».

ولم يحدد البيان ما إذا كان تريبي سيستأنف التدريبات، أو موعد عودته إلى الملاعب.

وكان تريبي قد غرق في حوض سباحة في 16 أغسطس (آب) في بورتو سيرفو، شمال سردينيا.

وأعلن كالياري بعد يومين أنه أفاق من غيبوبته «من دون أي أعراض عصبية ظاهرة».

وانضم المهاجم الفرنسي، خريج أكاديمية كريتيل للشباب، إلى كالياري عام 2023، حيث لعب في صفوف فرق الشباب بالنادي الإيطالي، ثم انتقل إلى الفريق الأول في فبراير (شباط) 2026. شارك في 8 مباريات في الدوري الإيطالي وسجل هدفاً.