فرانكفورت يستعير أتوبولو حارس مرمى فرايبورغ

أعلن نادي فرايبورغ الألماني اليوم (الجمعة) انتقال حارس مرماه نواه أتوبولو إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يلزم فرانكفورت بالتعاقد مع الحارس بشكل نهائي حال تحقق شروط معينة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أتوبولو مدّد عقده مع فرايبورغ، قبل أن يرحل عن الفريق، بعدما كان عقده الأصلي يمتد حتى عام 2027.

وقال أتوبولو، البالغ من العمر 24 عاماً في بيان: «سعيد للغاية بوجودي هنا، ولا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع آينتراخت فرانكفورت. أعرف المدينة والنادي والملعب، وكنت دائماً أرى المباريات هنا شيئاً مميزاً. أتطلع بشدة إلى هذا التحدي الجديد».

وبحث فرانكفورت عن حارس مرمى جديد بعد فشل كاوا سانتوس ومايكل زيتيرر في إقناع الجهاز الفني خلال فترة الإعداد أو في كأس ألمانيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أتوبولو سيشارك مع آينتراخت فرانكفورت في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني أمام يونيون برلين السبت.