فيرتز سعيد بأول اتصال هاتفي له مع كلوب

أكد فلوريان فيرتز، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الألماني، أنه لم يتحدث من قبل مع يورغن كلوب، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، قبل أن يتلقى منه اتصالاً هاتفياً هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون فيرتز ضمن القائمة الأولى للمنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، والتي سيعلنها كلوب يوم 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك رغم ظهوره بمستوى أقل من المتوقع في كأس العالم، التي ودّعها المنتخب الألماني من دور الـ32 ، وهو ما أسفر عن رحيل يوليان ناغلسمان عن منصب المدير الفني.

وانتقل فيرتز إلى ليفربول قادماً من باير ليفركوزن عام 2025، بعد عام واحد من رحيل كلوب عن النادي الإنجليزي عقب مسيرة حافلة بالألقاب استمرت تسعة أعوام، قبل أن تجمعهما أول محادثة هاتفية أخيراً.

وقال فيرتز، البالغ من العمر 23 عاماً، في تصريحات لشبكتَي «آر تي إل» و«سكاي سبورتس» الجمعة: «تحدثنا هاتفياً بالفعل قبل يومين للمرة الأولى. لم تكن لديّ أي اتصالات معه من قبل».

وأضاف: «أخبرني أشخاص هنا في ليفربول بالكثير عنه، لذلك كان من الرائع أن أتعرف عليه وأتحدث معه، وقد استمتعت بذلك بالتأكيد».

ويستهل كلوب مهمته مع المنتخب الألماني بمواجهة هولندا في أمستردام يوم 24 سبتمبر المقبل.