أوساسونا يقلب تأخره إلى فوز على سيلتا فيغو

قلب أوساسونا تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وتقدم سيلتا فيغو عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة 14، قبل أن يدرك كيكي بارخا التعادل لأوساسونا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 64، سجل أنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى أربع نقاط، بعدما تعادل سلباً مع ليفانتي في الجولة الثانية، فيما كان سيلتا فيغو قد تعادل بالنتيجة ذاتها مع فالنسيا.

وكانت أربع مباريات من الجولة الأولى للدوري الإسباني قد تأجلت لمنح اللاعبين الذين وصلوا إلى نصف نهائي ونهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فترة إضافية للراحة.