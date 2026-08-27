توقيف 6 أشخاص على خلفية أحداث شغب مباراة ليون وفنربخشة

أُلقي القبض على ستة أشخاص على هامش مواجهة ليون الفرنسي وفنربخشة التركي في إياب تصفيات دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق التركي 2-1، الأربعاء، على ملعب «غروباما».

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، وُضع أحد الموقوفين قيد الاحتجاز بعد العثور بحوزته على سكين، فيما أُلقي القبض على شخص آخر لمحاولته دخول أرض الملعب خلال التوترات التي أعقبت استفزازات ماتيو غندوزي عقب المباراة.

كما فُرضت غرامات فورية على أربعة أشخاص بسبب استخدام الألعاب النارية، فيما انتشر 450 عنصراً من قوات الأمن لتأمين المباراة المصنفة عالية الخطورة.

وبدأت التوترات في المدرج المخصص لجماهير فنربخشة عقب الهدف الثاني للفريق التركي، بسبب إلقاء مقذوفات وتدافع الجماهير، قبل أن تتمركز الشرطة أسفل المدرجات عقب صافرة النهاية لمساندة عناصر الأمن.

وامتدت الأحداث إلى خارج الملعب، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع جماهير فنربخشة من مغادرة مدرجاتها قبل الموعد المحدد، ثم استخدمته مجدداً لتفريق مشجعي ليون الذين حاولوا الوصول إلى جماهير الفريق التركي في منطقة كبار الشخصيات.

وجاءت الأحداث في ختام ليلة صعبة لليون، الذي ودع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام فنربخشة.