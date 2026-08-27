أتلتيكو يغلق الباب أمام برشلونة: ألفاريز لن ينتقل إليه «أبداً»

أغلق ميغيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الباب نهائياً أمام انتقال المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى برشلونة، مؤكداً أن ناديه لن يتفاوض مع النادي الكتالوني «تحت أي ظرف».

وجاء موقف خيل مارين رداً على تصريحات جوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي أكد، الأربعاء، أن ناديه لا يزال «مهتماً جداً» بالتعاقد مع ألفاريز، رغم إصرار أتلتيكو على أن اللاعب ليس معروضاً للبيع لبرشلونة.

وقال خيل مارين، عقب قرعة دوري أبطال أوروبا، الخميس: «هذا الأمر يثير غضبنا أكثر. نشعر بالاشمئزاز من عدم الأمانة وانعدام القيم الأخلاقية والشفافية والمهنية، ولن نتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف».

وأضاف: «أحظى بدعم الجميع، من المساهمين إلى أعضاء مجلس الإدارة. لديكم كلمتي، اللاعب لن ينتقل إلى برشلونة بأي حال من الأحوال».

ورد رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، بغضب على تصريحات خيل مارين، معتبراً أنها تعكس «افتقاراً إلى الأدب والاحترام»، مضيفاً: «بهذه الكلمات، تجاوزوا الخط الأحمر».

وكان مجلس إدارة أتلتيكو قد أيد بالإجماع، الخميس، موقف النادي بشأن ألفاريز، مستبعداً إجراء أي مفاوضات مع برشلونة، ومؤكداً عدم وجود أي مجال لانتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

وكشف خيل مارين أن الأزمة أثرت على ألفاريز، قائلاً: «خوليان يعاني حقاً. هناك أشخاص سعوا إلى خداعه وإرباكه. إنه محترف ولاعب رائع، لكنه مرتبك للغاية ويمر بوقت عصيب على الصعيدين الشخصي والمهني».

وعن إمكانية بيع المهاجم الأرجنتيني إلى نادٍ آخر، أكد خيل مارين أن الأولوية هي استمراره مع أتلتيكو، لكنه لم يستبعد رحيله إذا أراد اللاعب ذلك.

وقال: «هدفي وحلمي الشخصي أن يبقى معنا. لمقارعة الكبار تحتاج إلى لاعبين كبار، وخوليان أحدهم. وإذا رأى أن البقاء في أتلتيكو لم يعد ممكناً، فسنبحث عن بديل، لكنه لن يكون أبداً، أبداً، برشلونة».