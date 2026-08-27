ياماها يصعّد جيفارا إلى الفئة الأولى... ويضم رازغاتلي أوغلو
ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)
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ياماها يصعّد جيفارا إلى الفئة الأولى... ويضم رازغاتلي أوغلو
ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)
أعلن براماك ياماها، اليوم (الخميس)، تصعيد الإسباني إيزان جيفارا إلى الفئة الأولى ببطولة العالم للدراجات النارية في الموسم المقبل ليحل محل الأسترالي جاك ميلر. وتأكد رحيل ميلر بالفعل.
وفاز جيفارا (22 عاماً) بالفئة الثالثة من البطولة في 2022، ويحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام للفئة الثانية.
وتدخل الفئة الأولى من البطولة عصراً تقنياً جديداً العام المقبل باستخدام دراجات سعة 850 سنتيمتراً مكعب.
وقال باولو بافيسيو، المدير الإداري لياماها، «بالإضافة إلى موهبته وسرعته اللتين لا شك فيهما، فقد نضج بشكل كبير بوصفه متسابقاً ومحترفاً. أكدت أخلاقياته في العمل وتصميمه وثباته وقدرته على التَّحسُّن المستمر أنه جاهز للخطوة التالية».
وأضاف: «تطوير الجيل القادم من المتسابقين أمر ضروري لمستقبل رياضتنا، وإيزان يمثل بالضبط النوع من المواهب الذي نريد الاستثمار فيه».
كما أبرم الفريق عقداً مع التركي توبراك رازغاتلي أوغلو للموسم 2027.
قد يتحول التوتر بين الفرنسي ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، ومدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، إلى واحد من أبرز أخبار الموسم في الفريق الإنجليزي.
شوق الغامدي (الرياض)
توتنهام يضم عمر مرموش من مانشستر سيتي مع إلزامية الشراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311791-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
توتنهام يضم عمر مرموش من مانشستر سيتي مع إلزامية الشراء
عمر مرموش (أ.ب)
أعلن توتنهام تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش قادماً من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية تحويل الصفقة إلى انتقال دائم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.
وسينضم الدولي المصري، البالغ من العمر 27 عاماً، إلى زميله السابق في مانشستر سيتي سافينيو، الذي انتقل إلى توتنهام، الثلاثاء، مقابل 70 مليون يورو، أي نحو 75 مليون جنيه إسترليني بوصفها قيمة أولية للصفقة.
وقال مرموش عقب انتقاله: «توتنهام هوتسبير أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، والمشروع كان جذاباً للغاية بالنسبة لي».
وأضاف: «تحدثت مع المدرب روبرتو دي زيربي، وأعجبني كثيراً ما قاله، وأنا متأكد من أن شغفنا بكرة القدم سيتوافق بصورة رائعة».
وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) 2025، وسجّل منذ ذلك الحين 16 هدفاً خلال 62 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.
وبعد بداية قوية لمسيرته مع مانشستر سيتي، شارك مرموش بديلاً في 13 من أصل 21 مباراة خاضها في الدوري الموسم الماضي، في ظل اعتماد الفريق على النرويجي إرلينغ هالاند، بوصفه المهاجم الأساسي في مركز رأس الحربة.
وشارك الدولي المصري بديلاً في الشوط الثاني خلال خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال 0-3 في الدرع الخيرية، فيما بقي على مقاعد البدلاء من دون مشاركة خلال الفوز 2-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي.
ورفع توتنهام إنفاقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى أكثر من 312 مليون جنيه إسترليني.
وتعاقد النادي اللندني مع ماتيوس فرنانديز من وست هام، وساندرو تونالي من نيوكاسل، ويان بول فان هيكه من برايتون، فيما انضم المدافعان ماركوس سينيسي وآندي روبرتسون والحارس مارتن دوبرافكا في صفقات انتقال حر.
وقال دي زيربي عن مرموش: «عمر هو بالضبط نوعية اللاعبين الذين نريدهم في هذا النادي؛ طموح، ومتعطش للنجاح ومصمم على صناعة الفارق».
وأضاف: «يمتلك جودة هجومية مذهلة، وما يعجبني فيه أيضاً رغبته في التطور والفوز».
وتابع مدرب توتنهام: «يمنحنا السرعة والذكاء والخطورة الحقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على الارتقاء بأدائنا الهجومي إلى مستوى آخر».
«يويفا» يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو بسبب مشروع بيع حصص في كأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311784-%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3
«يويفا» يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو بسبب مشروع بيع حصص في كأس العالم
إنفانتينو وتسيفرين في لقاء سابق (أ.ف.ب)
يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقديم شكوى بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية خطته لبيع حصص في كأس العالم.
وذكرت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن «يويفا» تقدم، الخميس، بطلبات إلى ثلاث محاكم في الولايات المتحدة، سعياً للحصول على أوامر قضائية تُلزم إنفانتينو والمتعاونين معه بالكشف عن جميع المواد والوثائق المتعلقة بالمشروع الذي لم يكتمل.
وجاءت التحركات القضائية بعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من كشف «التليغراف» أن «يويفا» هدد إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بسبب خطته السرية لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، كما حذره من إتلاف أي مواد أو وثائق مرتبطة بالمشروع.
وكشفت إحدى المذكرات القضائية، التي اطلعت عليها الصحيفة، أن «يويفا» وأطرافاً أخرى معنية تستعد لتقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو، وربما ضد مسؤولين ومستشارين آخرين في «فيفا»، بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» بموجب المادة 158 من القانون الجنائي السويسري، إلى جانب أي اتهامات إضافية أو بديلة قد تدعمها الوقائع والأدلة التي يتم جمعها.
وبحسب المذكرة، ترتبط الاتهامات المحتملة بما وصفته بـ«الهيكلة السرية والتقييم والتمويل والتسويق» للصفقة، التي تقول إن أضراراً مباشرة وملموسة نتجت عنها على سمعة «فيفا» وسلطته في مجال الحوكمة وعلاقاته التجارية، بما أضر بالاتحاد الدولي واتحاداته الأعضاء الـ211، ومن بينها الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا».
كما يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الحصول على أوامر قضائية تتعلق بشركة «ثرايف كابيتال مانجمنت» التابعة لجوشوا كوشنر، وبنك «جي بي مورغان»، وغريغ مافي، الذين أعلن «فيفا» الشهر الماضي مشاركتهم في مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».
وكان المشروع يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في أصول وعمليات تجارية مرتبطة ببطولات «فيفا»، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن المضي فيه وسط معارضة واسعة وتحركات من «يويفا» ضد الخطة.
الدوري الفرنسي: سان جيرمان وليل في قمة ساخنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311783-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9
بعد تعثّره أمام رين في مستهل مشواره (2-2)، سيكون باريس سان جيرمان مطالباً بإظهار قوته مبكراً في أول قمة للموسم أمام ليل، الجمعة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يسعى ليون، السبت، إلى استعادة توازنه أمام لوهافر بعد خروجه من الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
في المقابل تتجه الأنظار إلى قمة أخرى ستجمع بين موناكو وضيفه مرسيليا، الأحد، في ختام مباريات المرحلة التي تشهد حلول لانس المنتعش ضيفاً على ستراسبورغ، السبت.
بطل أوروبا في اختبار مبكر
لا يعرف نادٍ بحجم باريس سان جيرمان فترات هدوء طويلة، فبطل أوروبا مرتين، والمرشح الأوفر حظاً لإحراز لقبه الخامس عشر في الدوري الفرنسي، والمُتوقع فرض هيمنته باستمرار، شعر بذلك في المرحلة الأولى أمام رين، إذ أنقذه هدفان متأخران لوافده الإسباني الجديد فيران توريس من خسارة ثانية توالياً، وذلك بعد أولى أمام لانس في كأس الأبطال.
ولن يسافر الفائز بالكرة الذهبية، عثمان ديمبيليه، مع الفريق إلى ليل، الجمعة، بعدما خرج بين الشوطين في مباراة رين وبدا بعيداً عن مستواه، فقد تقرّر منحه راحة بعد نقاش مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويبدو أن بعض اللاعبين الدوليين لسان جيرمان الذين خاضوا كأس العالم، بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيتهم البدنية.
وهنا قد يجد ليل، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، والذي افتتح موسمه بفوز مريح على أنجيه 2-0، فرصة سانحة لتحقيق نتيجة إيجابية.
لكن الفريق سيفتقد أحد أبرز عناصره المغربي أيوب بوعدي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو.
مرسيليا يختبر نفسه أمام موناكو
ظاهرياً، تبدو الظروف مثالية لمرسيليا في بداية الموسم، فقد افتتح مشواره بفوز عريض على ستراسبورغ 4-0، سجّل خلاله الجزائري أمين غويري هدفين، كما حقق مدربه الجديد برونو جينيزيو بداية ناجحة، وتصدّر الفريق الترتيب بشكل رمزي.
لكن في مرسيليا غالباً ما يكون الهدوء خادعاً، فالشائعات بشأن احتمال رحيل الجناح الأيسر إيغور بايشاو الذي يرغب المالك الأميركي فرانك ماكورت في بيعه، لا تبدو محل ترحيب من جينيزيو الذي أشارت بعض المواقع المتخصصة إلى أنه لوّح بإمكانية تقديم استقالته في حال مغادرة اللاعب البرازيلي.
وستكون مهمة مرسيليا صعبة في مواجهة موناكو الذي استهل موسمه بفوز هادئ على لوهافر 1-0، وهي مباراة يُنتظر أن تقدم مؤشرات مهمة حول مدى صلابة فريق الجنوب.
ليون أمام تحدي تجاوز خيبة الأمل
لا تبدو مهمة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا سهلة، فبعد خيبة الخروج الأربعاء أمام فنربخشه التركي في الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا، بدا منزعجاً خلال المؤتمر الصحافي عندما سأله أحد الصحافيين ما إذا كان «مدرباً سيئاً» عقب الإقصاء.
وسيكون على المدرب البرتغالي إعادة شحن لاعبيه معنوياً بعد سيناريو مؤلم ومباراة سارت عكس ما كان يأمل النادي، فقد أهدر ليون فرصة مزدوجة، تتمثل في تحسين وضعه المالي المتعثر نسبياً، إضافة إلى العودة إلى دوري الأبطال الذي غاب عنه منذ ستة أعوام.
وعلى الرغم من أن ليون يملك نظرياً المقومات اللازمة للعودة إلى سكة الانتصارات أمام لوهافر السبت، فإن الوقت المتاح لتجاوز آثار هذا الإخفاق سيكون قصيراً جداً.
بدوره، يحلّ لانس بطل كأس فرنسا في الموسم الماضي، والمنتعش بتحقيقه كأس الأبطال على حساب سان جيرمان واكتساحه أوكسير في المرحلة الأولى (5-2)، السبت ضيفاً على ستراسبورغ الساعي إلى الاستفاقة بعد خسارة قاسية افتتاحاً أمام مرسيليا.