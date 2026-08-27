ياماها يصعّد جيفارا إلى الفئة الأولى... ويضم رازغاتلي أوغلو

أعلن توتنهام تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش قادماً من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية تحويل الصفقة إلى انتقال دائم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.

وسينضم الدولي المصري، البالغ من العمر 27 عاماً، إلى زميله السابق في مانشستر سيتي سافينيو، الذي انتقل إلى توتنهام، الثلاثاء، مقابل 70 مليون يورو، أي نحو 75 مليون جنيه إسترليني بوصفها قيمة أولية للصفقة.

وقال مرموش عقب انتقاله: «توتنهام هوتسبير أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، والمشروع كان جذاباً للغاية بالنسبة لي».

وأضاف: «تحدثت مع المدرب روبرتو دي زيربي، وأعجبني كثيراً ما قاله، وأنا متأكد من أن شغفنا بكرة القدم سيتوافق بصورة رائعة».

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) 2025، وسجّل منذ ذلك الحين 16 هدفاً خلال 62 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.

وبعد بداية قوية لمسيرته مع مانشستر سيتي، شارك مرموش بديلاً في 13 من أصل 21 مباراة خاضها في الدوري الموسم الماضي، في ظل اعتماد الفريق على النرويجي إرلينغ هالاند، بوصفه المهاجم الأساسي في مركز رأس الحربة.

وشارك الدولي المصري بديلاً في الشوط الثاني خلال خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال 0-3 في الدرع الخيرية، فيما بقي على مقاعد البدلاء من دون مشاركة خلال الفوز 2-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي.

ورفع توتنهام إنفاقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى أكثر من 312 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد النادي اللندني مع ماتيوس فرنانديز من وست هام، وساندرو تونالي من نيوكاسل، ويان بول فان هيكه من برايتون، فيما انضم المدافعان ماركوس سينيسي وآندي روبرتسون والحارس مارتن دوبرافكا في صفقات انتقال حر.

وقال دي زيربي عن مرموش: «عمر هو بالضبط نوعية اللاعبين الذين نريدهم في هذا النادي؛ طموح، ومتعطش للنجاح ومصمم على صناعة الفارق».

وأضاف: «يمتلك جودة هجومية مذهلة، وما يعجبني فيه أيضاً رغبته في التطور والفوز».

وتابع مدرب توتنهام: «يمنحنا السرعة والذكاء والخطورة الحقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على الارتقاء بأدائنا الهجومي إلى مستوى آخر».