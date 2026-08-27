الدوري الفرنسي: سان جيرمان وليل في قمة ساخنة

بعد تعثّره أمام رين في مستهل مشواره (2-2)، سيكون باريس سان جيرمان مطالباً بإظهار قوته مبكراً في أول قمة للموسم أمام ليل، الجمعة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يسعى ليون، السبت، إلى استعادة توازنه أمام لوهافر بعد خروجه من الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل تتجه الأنظار إلى قمة أخرى ستجمع بين موناكو وضيفه مرسيليا، الأحد، في ختام مباريات المرحلة التي تشهد حلول لانس المنتعش ضيفاً على ستراسبورغ، السبت.

بطل أوروبا في اختبار مبكر

سان جيرمان يسعى لمواصلة هيمنته (إ.ب.أ)

لا يعرف نادٍ بحجم باريس سان جيرمان فترات هدوء طويلة، فبطل أوروبا مرتين، والمرشح الأوفر حظاً لإحراز لقبه الخامس عشر في الدوري الفرنسي، والمُتوقع فرض هيمنته باستمرار، شعر بذلك في المرحلة الأولى أمام رين، إذ أنقذه هدفان متأخران لوافده الإسباني الجديد فيران توريس من خسارة ثانية توالياً، وذلك بعد أولى أمام لانس في كأس الأبطال.

ولن يسافر الفائز بالكرة الذهبية، عثمان ديمبيليه، مع الفريق إلى ليل، الجمعة، بعدما خرج بين الشوطين في مباراة رين وبدا بعيداً عن مستواه، فقد تقرّر منحه راحة بعد نقاش مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ويبدو أن بعض اللاعبين الدوليين لسان جيرمان الذين خاضوا كأس العالم، بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيتهم البدنية.

وهنا قد يجد ليل، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، والذي افتتح موسمه بفوز مريح على أنجيه 2-0، فرصة سانحة لتحقيق نتيجة إيجابية.

لكن الفريق سيفتقد أحد أبرز عناصره المغربي أيوب بوعدي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو.

مرسيليا يختبر نفسه أمام موناكو

مرسيليا بداية قوية واختبار صعب أمام موناكو (أ.ف.ب)

ظاهرياً، تبدو الظروف مثالية لمرسيليا في بداية الموسم، فقد افتتح مشواره بفوز عريض على ستراسبورغ 4-0، سجّل خلاله الجزائري أمين غويري هدفين، كما حقق مدربه الجديد برونو جينيزيو بداية ناجحة، وتصدّر الفريق الترتيب بشكل رمزي.

لكن في مرسيليا غالباً ما يكون الهدوء خادعاً، فالشائعات بشأن احتمال رحيل الجناح الأيسر إيغور بايشاو الذي يرغب المالك الأميركي فرانك ماكورت في بيعه، لا تبدو محل ترحيب من جينيزيو الذي أشارت بعض المواقع المتخصصة إلى أنه لوّح بإمكانية تقديم استقالته في حال مغادرة اللاعب البرازيلي.

وستكون مهمة مرسيليا صعبة في مواجهة موناكو الذي استهل موسمه بفوز هادئ على لوهافر 1-0، وهي مباراة يُنتظر أن تقدم مؤشرات مهمة حول مدى صلابة فريق الجنوب.

ليون أمام تحدي تجاوز خيبة الأمل

باولو فونسيكا (أ.ف.ب)

لا تبدو مهمة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا سهلة، فبعد خيبة الخروج الأربعاء أمام فنربخشه التركي في الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا، بدا منزعجاً خلال المؤتمر الصحافي عندما سأله أحد الصحافيين ما إذا كان «مدرباً سيئاً» عقب الإقصاء.

وسيكون على المدرب البرتغالي إعادة شحن لاعبيه معنوياً بعد سيناريو مؤلم ومباراة سارت عكس ما كان يأمل النادي، فقد أهدر ليون فرصة مزدوجة، تتمثل في تحسين وضعه المالي المتعثر نسبياً، إضافة إلى العودة إلى دوري الأبطال الذي غاب عنه منذ ستة أعوام.

وعلى الرغم من أن ليون يملك نظرياً المقومات اللازمة للعودة إلى سكة الانتصارات أمام لوهافر السبت، فإن الوقت المتاح لتجاوز آثار هذا الإخفاق سيكون قصيراً جداً.

بدوره، يحلّ لانس بطل كأس فرنسا في الموسم الماضي، والمنتعش بتحقيقه كأس الأبطال على حساب سان جيرمان واكتساحه أوكسير في المرحلة الأولى (5-2)، السبت ضيفاً على ستراسبورغ الساعي إلى الاستفاقة بعد خسارة قاسية افتتاحاً أمام مرسيليا.