برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش حتى 2030

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادماً من فناربخشه التركي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل إسبانيا لكرة القدم الخميس.

وأعلن برشلونة عن إتمام الصفقة، عبر حسابه على موقع «إكس»؛ حيث نشر صورتين للاعبه الجديد مرفقتين بعبارة «مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث. أهلاً بك، ليفاكوفيتش»، و«جاهز للدفاع عن مرمانا».

وقال العملاق الكاتالوني، في بيان له: «توصّل برشلونة إلى اتفاق مع فناربخشه لانتقال حارس المرمى الكرواتي الذي وقّع عقداً لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته في الفئات العمرية مع زادار، قبل انتقاله إلى دينامو زغرب عام 2012، حيث أمضى 7 مواسم وخاض 295 مباراة في مختلف المسابقات، محافظاً على نظافة شباكه في 137 مباراة، كما تُوج بلقب الدوري سبع مرات.

وانتقل الحارس الكرواتي إلى فناربخشه في صيف 2023، وشارك معه في 74 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 24 مواجهة.

وفي صيف 2025، انتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة من دون أن يشارك في أي مباراة، قبل عودته إلى دينامو زغرب معاراً خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليسهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، يدافع ليفاكوفيتش عن ألوان منتخب كرواتيا منذ عام 2017، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختي كأس أوروبا 2021 و2024.

وبرز ليفاكوفيتش خصوصاً في مونديال قطر 2022، بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام اليابان والبرازيل.

وينضم الحارس الكرواتي إلى البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني، ليشكلا دعماً للحارس الأساسي جوان غارسيا في تشكيلة برشلونة.