«يويفا» يبحث أزمات إنفانتينو في أول اجتماع مباشر منذ اندلاع الخلاف

يجتمع مسؤولو الاتحادات الأوروبية، الخميس، في موناكو لمناقشة عدد من الملفات السياسية المرتبطة بكرة القدم، وعلى رأسها الأزمة مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وقبل ساعتين من انطلاق مراسم القرعة، تجتمع غالبية الاتحادات الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لبحث تداعيات الأزمة التي أثارتها محاولة إنفانتينو إدخال استثمارات خاصة في الحقوق التجارية لكأس العالم ومسابقات أخرى تابعة لـ«فيفا».ويترأس ألكسندر تشيفيرين، رئيس «يويفا»، الاجتماع الذي يُعد أول تجمع مباشر للاتحادات الأوروبية منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي.

ولا يُتوقع حضور إنفانتينو إلى موناكو، بعدما كان لسنوات أحد أبرز وجوه قرعة دوري الأبطال، عندما شغل منصب الأمين العام لـ«يويفا»، قبل انتخابه رئيساً لـ«فيفا» عام 2016.

ويستعد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس (آذار) المقبل، في وقت تصاعدت فيه المعارضة الأوروبية لاستمراره في المنصب.

وتدور تكهنات حول إمكانية دعم «يويفا» مرشحاً لمنافسة إنفانتينو، مع تداول اسم ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم يعلن حتى الآن نيته الترشح.

وعلى الصعيد الرياضي، يتصدر باريس سان جيرمان قائمة الأندية الـ36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى جانب ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بـ15 لقباً، وبرشلونة وبايرن ميونيخ وآرسنال، وصيف النسخة الماضية.