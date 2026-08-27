ليفربول يقترب من إتمام صفقة ضم باركولا لاعب باريس سان جيرمان

توصل ليفربول إلى اتفاق مبدئي لضم برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان مقابل 120 مليون جنيه إسترليني (162.9 مليون دولار أميركي)، وفقاً لتأكيدات وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضافت أن ليفربول يسعى جاهداً لضم باركولا (23 عاماً)، وحقق تقدماً ملموساً في التفاوض مع النادي الباريسي، يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الناديَيْن اتفقا مبدئياً على إتمام الصفقة بمقابل يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز مالية قد ترفع قيمة الصفقة إلى 120 مليون جنيه إسترليني، لكن تبقى بعض التفاصيل عالقة لإتمام العملية.

وكان باريس سان جيرمان قد طلب في البداية حوالي 145 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن باركولا، الذي شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسجل 3 أهداف.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادماً من أولمبيك ليون، وساهم في تتويج العملاق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

ويسعى ليفربول لتعزيز خياراته في مركز الجناح قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء، بعد رحيل نجمه محمد صلاح.

وفكَّر النادي الإنجليزي في ضم السنغالي إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس، وتقدم بعرض لضم يانكوبا مينته مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكن رفضه نادي برايتون.

ويستعد أندوني إيراولا مدرب ليفربول لعقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس من أجل الرد على أسئلة وسائل الإعلام قبل مواجهة نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد يوم السبت.