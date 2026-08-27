بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني... وشالكه يعود إلى الأضواء

يستهلّ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، الجمعة، عندما يستضيف شتوتغارت، وسط ترشيحات قوية للفريق البافاري للاحتفاظ باللقب.

ودخل بايرن الموسم معزَّزاً بعدد من الصفقات، إلى جانب مهاجمه هاري كين، المتوَّج مؤخراً بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. وترك المدافع الألماني ناثانيال براون بصمته سريعاً، بعدما سجَّل في ظهوره الرسمي الأول خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في كأس السوبر الألمانية.

كما عزَّز بايرن خط وسطه الهجومي بالتعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري، لينضم إلى مجموعة هجومية تضم كين ولويس دياز ومايكل أوليسه.

لكن حالة جمال موسيالا تمثّل مصدر قلق للفريق؛ إذ يعاني اللاعب من خلل عصبي وتعرَّض لانهيار مؤقت خلال مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم.

وأوضح النادي أن الأمر مرتبط بتغيير في العلاج الطبي، مؤكداً حصول اللاعب على تصريح للمشاركة.

وغاب موسيالا عن كأس السوبر، فيما أكد المدرب فينسن كومباني رغبته في تخفيف الضغوط عن اللاعب البالغ 23 عاماً.

ويرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن والمنتخب الألماني، أن الفريق البافاري لا يواجه منافسة حقيقية على اللقب، متوقعاً أن ينهي الموسم بفارق عشر نقاط على الأقل عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يعول بوروسيا دورتموند على الثنائي اليوناني الشاب قسطنطينوس كاريتساس ويانيس كونستانتيلياس لتعزيز قدرته على منافسة بايرن، بعدما قدما أداءً لافتاً في كأس السوبر رغم الخسارة.

ويبدأ لايبزيغ مرحلة جديدة بقيادة المدرب مارتن ديميكيليس، بعد رحيل مهاجمه يان ديوماندي إلى ريال مدريد، لكنه يبقى ضمن مجموعة المرشحين للمنافسة، إلى جانب شتوتغارت الذي واصل تطوره تحت قيادة سيباستيان هونيس، ويشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الماضي في المركز الرابع وبلغ نهائي كأس ألمانيا.

ويشهد الموسم أيضاً عودة شالكه إلى دوري الأضواء، في خطوة من المتوقع أن تعزز الحضور الجماهيري، مع ترقب امتلاء ملعبه الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج خلال مبارياته على أرضه.

ويطمح شالكه، بقيادة مهاجمه البوسني المخضرم إدين جيكو، إلى ترك بصمة قوية في موسمه الأول بعد العودة، بدلاً من الاكتفاء بالصراع من أجل البقاء.