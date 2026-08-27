قرعة دوري الأبطال تتزامن مع انفراج مرتقب في أزمة «يويفا» و«فيفا»

تتجه الأنظار، الخميس، إلى موناكو حيث تُسحَب قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، لكن التطورات المتسارعة في الخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) فرضت نفسها على المشهد، وسط توقعات بتراجع «يويفا» عن تهديده بمقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي.

وكان الخلاف قد تصاعد بعدما تبيّن في أواخر يوليو (تموز) أن «فيفا»، برئاسة جياني إنفانتينو، يدرس إنشاء ذراع تجارية لإدارة أبرز مسابقاته، بينها كأس العالم وكأس العالم للأندية، بما يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بامتلاك حصص ضمن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وقوبلت الخطة بمعارضة شديدة من «يويفا»، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، الذي وصفها بأنها «صفقة مشبوهة وغامضة تُعقد خلف الأبواب المغلقة»، وهدد بعدم مشاركة منتخباته الوطنية في مسابقات «فيفا» ما دام بقي المقترح قائماً.

لكن مصدراً أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن التهديد بالمقاطعة سيُسحب «على الأرجح»، بعدما طالب «يويفا» بإلغاء الخطة بالكامل والحصول على ضمانات بعدم إعادة طرح مشروع مماثل مستقبلاً، وهي شروط يرى المصدر أنها تحققت.

ومن شأن إنهاء التهديد بالمقاطعة أن يحافظ على وحدة الاتحادات الأوروبية، في وقت يواصل فيه «يويفا» ضغوطه المطالبة برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا».

وعلى الصعيد الرياضي، يدخل باريس سان جيرمان القرعة بطموح مواصلة هيمنته الأوروبية والسعي إلى لقب ثالث توالياً، بعدما احتفظ بالكأس الموسم الماضي على حساب آرسنال بركلات الترجيح في نهائي بودابست.

وقال لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان: «لقد فزنا باللقب في آخر مرتين، ما يعني أن بإمكاننا الفوز به للمرة الثالثة. سيكون الأمر بالغ الصعوبة، لكن هذا هو طموحنا».

وتقام البطولة للموسم الثالث وفق نظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، 4 على أرضه و4 خارجها.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز الـ9 حتى الـ24 ملحقاً للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشارك إنجلترا بـ5 أندية هي آرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وأستون فيلا، كما تمتلك إسبانيا 5 ممثلين، بينهم ريال بيتيس العائد إلى البطولة بعد غياب دام عقدين.

وتشهد النسخة أيضاً الظهور الأول لكومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس، وصباح الأذري، ولاسك النمساوي الذي بلغ مرحلة الدوري بعد عودة مثيرة أمام سلتيك في الملحق.

وتنطلق الجولة الأولى بين 8 و10 سبتمبر (أيلول)، على أن تختتم مرحلة الدوري أواخر يناير (كانون الثاني)، بينما يستضيف ملعب «متروبوليتانو» في مدريد المباراة النهائية في 5 يونيو (حزيران) 2027.