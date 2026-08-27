رودري يترقب ظهوره الأول مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

يستعد رودري لخوض أول مباراة له بقميص برشلونة، عندما يستضيف حامل لقب الدوري الإسباني أتلتيك بلباو، الخميس.

وانضم قائد منتخب إسبانيا إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي هذا الشهر، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (88.3 مليون دولار).

وغاب رودري، البالغ 30 عاماً، عن الفوز الكبير على إلتشي 5-0، الأحد الماضي، في ظل استكمال تعافيه بدنياً بعد خضوعه لجراحة في الظهر، لكن حالته تحسنت، وبات قريباً من تسجيل ظهوره الأول.

وقال هانزي فليك، مدرب برشلونة، في مؤتمر صحافي: «أعتزم إشراك رودري لدقائق أمام بلباو».

ويراهن المدرب الألماني على تكوين ثنائية قوية بين رودري وبيدري في خط الوسط، مشيداً بخبرة الوافد الجديد وشخصيته القيادية.

وقال فليك: «نسعى بوجوده إلى جانب بيدري للسيطرة على الكرة والتحكم في المنافس. رودري من أفضل اللاعبين، وسأستمتع بمشاهدته بقميص برشلونة».

ويستعد فليك لمواجهة مواطنه إيدين تيرزيتش، الذي تولى تدريب أتلتيك بلباو هذا الصيف، مؤكداً أنه يعرفه جيداً وأن أسلوبه يتناسب مع الفريق الباسكي.

وفي ملف الانتقالات، لا يزال برشلونة مهتماً بالتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن فليك أكد رضاه عن تشكيلته الحالية، مشدداً على أن النادي لن يبرم صفقة إضافية إلا إذا كانت تتناسب مع خططه على المدى البعيد.