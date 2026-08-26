الهلال وأستون فيلا يضعان اللمسات الأخيرة على «اتفاق واتكينز»

وضع الهلال وأستون فيلا اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز إلى النادي السعودي، بعدما وافق الهلال على دفع نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، فيما يبقى إتمام الصفقة مرتبطاً بنجاح النادي الإنجليزي في تأمين بديل للاعب.

وكشف الصحافي ديفيد أورنستين عبر شبكة «The Athletic»، الأربعاء، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، في وقت يأمل فيه الهلال سفر واتكينز خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام.

ويأتي التطور بعدما توصل أستون فيلا، في وقت سابق الأربعاء، إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع المهاجم نيكولاس جاكسون، في صفقة تصل حزمتها الإجمالية إلى نحو 75 مليون يورو (328 مليون ريال)، وهي الخطوة التي من شأنها تمهيد الطريق أمام السماح لواتكينز بالانتقال إلى الهلال.

وكانت «The Athletic» قد كشفت في 21 أغسطس (آب) أن أستون فيلا رفض العرض الرابع المقدم من الهلال، والبالغ نحو 52 مليون يورو (227 مليون ريال)، رغم رغبة المهاجم الإنجليزي في الانتقال إلى النادي السعودي.

وبذلك رفع الهلال عرضه بنحو 6 ملايين يورو (26 مليون ريال) مقارنة بالعرض الرابع المرفوض، قبل وصول المفاوضات إلى الصيغة الحالية التي يعمل الناديان على وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وظل أستون فيلا حريصاً على الاحتفاظ بمهاجمه، رغم تطور المفاوضات مع الهلال، إلا أن واتكينز سبق أن رفض عروضاً غير رسمية قدمها النادي لتمديد عقده. وكان أحدث عرض يتضمن تمديد ارتباطه بأستون فيلا حتى عام 2030، بينما يمتد عقده الحالي حتى 2028.

وغاب واتكينز عن مباراة أستون فيلا الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، التي انتهت بخسارة فريق المدرب أوناي إيمري برباعية نظيفة، قبل أن يعود المهاجم إلى التدريبات ويقدم اعتذاره لزملائه الاثنين.

ورفض إيمري عقب المباراة الخوض في تفاصيل مستقبل مهاجمه، معتبراً أن الأسئلة المتعلقة بمستقبله يجب توجيهها إلى اللاعب ووكيله.

وكان المدرب الإسباني قد كشف قبل المباراة أن أستون فيلا تلقى عروضاً لواتكينز، مؤكداً أنه لا يرغب في بيعه، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تغير الموقف إذا كان الانتقال يمثل خياراً جيداً للاعب والنادي، وبشرط قدرة أستون فيلا على تعويضه بمهاجم آخر.

ويبدو أن هذا الشرط أصبح قريباً من التحقق بعد اتفاق أستون فيلا مع تشيلسي على ضم جاكسون، إلا أن انتقال واتكينز إلى الهلال يظل مرتبطاً بإتمام النادي الإنجليزي صفقة البديل.

وشارك واتكينز في جميع مباريات أستون فيلا الموسم الماضي باستثناء مباراة واحدة، إذ ظهر 55 مرة وسجل 21 هدفاً وصنع 5 أهداف، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

ولا يزال أستون فيلا يعاني نقصاً في مركز رأس الحربة، في ظل إصابة تامي أبراهام وغيابه عن بداية الموسم، إضافة إلى توقع استمرار غياب المهاجم الشاب برايان مادجو، البالغ من العمر 17 عاماً، حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، فيما استعان إيمري بلاعب الوسط روس باركلي في مركز المهاجم أمام برايتون.

وانضم واتكينز إلى أستون فيلا قادماً من برينتفورد عام 2020، وخاض منذ ذلك الحين 278 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفاً.

وباتت الصفقة أمام خطواتها الأخيرة، إذ يعمل الهلال وأستون فيلا على استكمال الاتفاق الذي تبلغ قيمته الأساسية نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، على أن يمهد إتمام أستون فيلا التعاقد مع بديله الطريق أمام سفر واتكينز لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام.