70 مليون دولار تنقل غونزاليس إلى نيوكاسل... ويايسله يرحب باللاعبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311529-70-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8
70 مليون دولار تنقل غونزاليس إلى نيوكاسل... ويايسله يرحب باللاعب
غونزاليس لحظة تقديمه لجماهير نيوكاسل (رويترز)
انضم لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس إلى نيوكاسل يونايتد قادماً من مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد، بحسب ما أعلنه الناديان الأربعاء.
ولم يُكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت نحو 52 مليون جنيه إسترليني (70.65 مليون دولار).
ويغادر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، وخريج أكاديمية برشلونة، صفوف سيتي بعدما خاض 59 مباراة وسجل أربعة أهداف منذ انضمامه من بورتو العام الماضي.
وقال غونزاليس في بيان للنادي: «أنا سعيد للغاية بالوجود هنا في هذا النادي الرائع. لم أسمع سوى الإشادات بالنادي والمدينة، لذلك أنا متحمس جداً للعيش هنا وأن أكون جزءاً من هذا المشروع. لعبت مرتين في سانت جيمس بارك مع مانشستر سيتي وكانت المهمة صعبة للغاية. الأجواء كانت مذهلة والجماهير شغوفة جداً. لا أستطيع الانتظار لخوض هذه التجربة بصفتي لاعباً في صفوف صاحب الأرض».
وكان غونزاليس قد أكد سابقاً رغبته في البقاء مع سيتي، لكنه يرحل بعدما عزز النادي خياراته في خط الوسط خلال فترة الانتقالات.
وأتم سيتي التعاقد مع لاعب وسط ليل أيوب بوعدي، كما ضم إليوت أندرسون، ما زاد المنافسة في وسط الملعب.
ويعد غونزاليس أحدث لاعب وسط يغادر الفريق هذا الصيف بعد برناردو سيلفا ورودري وتيجاني ريندرز.
وسيضيف اللاعب خبرة إلى خط وسط نيوكاسل الذي شهد تغييرات كبيرة، بعد رحيل أسماء بارزة من بينها برونو غيمارايش وساندرو تونالي.
وقال ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل: «يسعدني للغاية أن يصبح نيكو لاعباً في نيوكاسل يونايتد. إنه يملك كفاءة كبيرة وخبرة على أعلى مستوى في مركز مهم داخل الملعب».
وسيرتدي غونزاليس القميص رقم ستة، وتم تقديمه للجماهير في ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة نيوكاسل أمام وست بروميتش ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأربعاء.
وتعد هذه الصفقة سابع تعاقدات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
رفض كريستال بالاس تحركاً أولياً من ليفربول للتعاقد مع الجناح السنغالي إسماعيلا سار، في ظل تمسك النادي اللندني باستمرار اللاعب وعدم رغبته في بيعه.
The Athletic (لندن)
الهلال وأستون فيلا يضعان اللمسات الأخيرة على «اتفاق واتكينز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311531-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
الهلال وأستون فيلا يضعان اللمسات الأخيرة على «اتفاق واتكينز»
أولي واتكينز على أبواب الهلال (الشرق الأوسط)
وضع الهلال وأستون فيلا اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز إلى النادي السعودي، بعدما وافق الهلال على دفع نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، فيما يبقى إتمام الصفقة مرتبطاً بنجاح النادي الإنجليزي في تأمين بديل للاعب.
وكشف الصحافي ديفيد أورنستين عبر شبكة «The Athletic»، الأربعاء، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، في وقت يأمل فيه الهلال سفر واتكينز خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام.
ويأتي التطور بعدما توصل أستون فيلا، في وقت سابق الأربعاء، إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع المهاجم نيكولاس جاكسون، في صفقة تصل حزمتها الإجمالية إلى نحو 75 مليون يورو (328 مليون ريال)، وهي الخطوة التي من شأنها تمهيد الطريق أمام السماح لواتكينز بالانتقال إلى الهلال.
وكانت «The Athletic» قد كشفت في 21 أغسطس (آب) أن أستون فيلا رفض العرض الرابع المقدم من الهلال، والبالغ نحو 52 مليون يورو (227 مليون ريال)، رغم رغبة المهاجم الإنجليزي في الانتقال إلى النادي السعودي.
وبذلك رفع الهلال عرضه بنحو 6 ملايين يورو (26 مليون ريال) مقارنة بالعرض الرابع المرفوض، قبل وصول المفاوضات إلى الصيغة الحالية التي يعمل الناديان على وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وظل أستون فيلا حريصاً على الاحتفاظ بمهاجمه، رغم تطور المفاوضات مع الهلال، إلا أن واتكينز سبق أن رفض عروضاً غير رسمية قدمها النادي لتمديد عقده. وكان أحدث عرض يتضمن تمديد ارتباطه بأستون فيلا حتى عام 2030، بينما يمتد عقده الحالي حتى 2028.
وغاب واتكينز عن مباراة أستون فيلا الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، التي انتهت بخسارة فريق المدرب أوناي إيمري برباعية نظيفة، قبل أن يعود المهاجم إلى التدريبات ويقدم اعتذاره لزملائه الاثنين.
ورفض إيمري عقب المباراة الخوض في تفاصيل مستقبل مهاجمه، معتبراً أن الأسئلة المتعلقة بمستقبله يجب توجيهها إلى اللاعب ووكيله.
وكان المدرب الإسباني قد كشف قبل المباراة أن أستون فيلا تلقى عروضاً لواتكينز، مؤكداً أنه لا يرغب في بيعه، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تغير الموقف إذا كان الانتقال يمثل خياراً جيداً للاعب والنادي، وبشرط قدرة أستون فيلا على تعويضه بمهاجم آخر.
ويبدو أن هذا الشرط أصبح قريباً من التحقق بعد اتفاق أستون فيلا مع تشيلسي على ضم جاكسون، إلا أن انتقال واتكينز إلى الهلال يظل مرتبطاً بإتمام النادي الإنجليزي صفقة البديل.
وشارك واتكينز في جميع مباريات أستون فيلا الموسم الماضي باستثناء مباراة واحدة، إذ ظهر 55 مرة وسجل 21 هدفاً وصنع 5 أهداف، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.
ولا يزال أستون فيلا يعاني نقصاً في مركز رأس الحربة، في ظل إصابة تامي أبراهام وغيابه عن بداية الموسم، إضافة إلى توقع استمرار غياب المهاجم الشاب برايان مادجو، البالغ من العمر 17 عاماً، حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، فيما استعان إيمري بلاعب الوسط روس باركلي في مركز المهاجم أمام برايتون.
وانضم واتكينز إلى أستون فيلا قادماً من برينتفورد عام 2020، وخاض منذ ذلك الحين 278 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفاً.
وباتت الصفقة أمام خطواتها الأخيرة، إذ يعمل الهلال وأستون فيلا على استكمال الاتفاق الذي تبلغ قيمته الأساسية نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، على أن يمهد إتمام أستون فيلا التعاقد مع بديله الطريق أمام سفر واتكينز لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام.
سيتي يضم المغربي «الواعد» بوعدي ويتخلى عن مرموش إلى توتنهامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311511-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85
صفقة بوعدي تتجاوز 100 مليون يورو وغزو ياباني للدوري الإنجليزي تتسارع وتيرة حركة التعاقدات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل غلق أبواب سوق الانتقالات الصيفي نهاية هذا الشهر؛ حيث ضم مانشستر سيتي لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، بينما تخلى عن خدمات مهاجمه المصري عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة، في الوقت الذي حسم مانشستر يونايتد صفقة لاعب الوسط الكاميروني الواعد كارلوس باليبا قادماً من برايتون.
بعد مفاوضات طويلة، حسم مانشستر سيتي، أمس، صفقة المغربي بوعدي من ليل الفرنسي ليصبح الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادٍ أجنبي بعد أن أنفق سيتي 100 مليون يورو (116.6 مليون دولار أميركي) لضمّه بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2031.
فبعد موسم مميز مع ليل، وتألقه مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم، حيث خاض خمس مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها «أسود الأطلس» أمام فرنسا 0 – 2، ينتقل لاعب الوسط اليافع إلى الدوري الإنجليزي، لتأخذ مسيرته الكروية منعطفاً كبيراً. وقال مدرب المغرب محمد وهبي، بعد مواجهة البرازيل: «لم يُفاجئني بوعدي لأننا كنا نعرف جيداً نوعيته، ولهذا عقدنا العديد من الاجتماعات لإقناعه باختيار المغرب». وقال بوعدي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لسيتي: «إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. مانشستر سيتي، بالنسبة لي، هو أفضل نادٍ في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني أصبحت لاعباً في صفوفه. لقد أمضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وللوصول إلى قمة اللعبة». وأضاف: «تابعت سيتي لسنوات عديدة، وأحب أسلوب لعبه. إنه فريق يحاول دائماً تقديم كرة قدم عالية الجودة، وقد أثبت أنه يعرف طريقه إلى الانتصارات، فهذا النادي يبدو وكأنه بُني من أجل الفوز».
بدوره، قال رئيس ليل أوليفييه ليتان عن بوعدي الذي خاض 96 مباراة بقميص الفريق الفرنسي وهو لا يزال في سن الـ18: «الشعور الأول هو مزيج من الحزن والحنين، جراء رحيل لاعب وإنسان، بل وأحد أبناء النادي، عن ليل».
وأضاف: «عندما وصل أيوب إلى مركز لوشين، كان صغيراً جداً. ورغم صغر سنه، فقد أصبح اليوم لاعباً ناضجاً على المستويين الرياضي والإنساني، ولاعباً دولياً وأحد أبرز المواهب في العالم».
وجاء تحرّك سيتي صوب التعاقد مع الموهبة المغربية بوعدي بعد بيع الإسباني رودري إلى برشلونة الإسباني والهولندي تيجاني رايندرس إلى القادسية السعودية، والبرازيلي سافينيو إلى توتنهام. وكان سيتي قد تخلى أيضاً عن البرتغالي برناردو سيلفا، وجون ستونز، وجيمس ترافورد والهولندي نايثن أكيه، عقب مغادرة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا نهاية الموسم الماضي، بينما يقترب الإسباني نيكو غونزاليس أيضاً من الرحيل إلى نيوكاسل يونايتد. وسينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون في خط وسط سيتي الذي شهد تغييرات جذرية.
إلى ذلك، انضم المهاجم المصري عمر مرموش إلى قائمة الراحلين عن مانشستر سيتي بعد التوصّل لاتفاق مع توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع إلزامية الشراء مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) العام المقبل.
وتوجه مرموش إلى النادي اللندني للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام انتقاله، ليصبح ثاني لاعب من مانشستر سيتي ينضم لتوتنهام خلال أيام قليلة، بعد الجناح البرازيلي سافينيو المنتقل الثلاثاء مقابل مبلغ أولي قُدّر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار).
وارتفع إجمالي إنفاق توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار)، بعدما سبق أن تعاقد النادي اللندني مع الإيطالي ساندرو تونالي، والبرتغالي ماتيوس فرنانديز، والهولندي يان بول فان هيكه، والاسكوتلندي آندي روبرتسون، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، قبل وصول سافينيو الذي بات يفضّل أن يُعرف باسم «سافيو».
لكن رغم تدفق الوجوه الجديدة، استهل توتنهام مشواره في الدوري بخسارة قاسية خارج أرضه أمام جاره اللندني برنتفورد 0 - 3 في نهاية الأسبوع الماضي.
وفي حال أتم توتنهام التعاقد مع مرموش مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، فسيتيح ذلك لمانشستر سيتي استعادة قيمة الصفقة التي دفعها لضمه من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير (كانون الثاني) 2025 والبالغة 59 مليون جنيه إسترليني.
وسجل اللاعب البالغ 27 عاماً 16 هدفاً في 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، لكن معظم فترته في ملعب الاتحاد قضاها بديلاً للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند. وكان مرموش حاضراً على مقاعد البدلاء من دون مشاركة في المباراة الافتتاحية لمانشستر سيتي في الدوري أمام بورنموث الأحد، بينما يعود آخر ظهور له مع الفريق إلى مباراة درع المجتمع قبل أسبوع من ذلك.
يونايتد يعزز صفوفه
إلى ذلك، عزز مانشستر يونايتد، ثالث الدوري الموسم الماضي، صفوفه بالكاميروني الشاب كارلوس باليبا قادماً من منافسه المحلي برايتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني. وقال النادي في بيان: «يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام كارلوس باليبا إلى صفوف النادي، فقد وقع الدولي الكاميروني عقداً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي». ودافع ابن الـ22 عاماً عن ألوان برايتون منذ صيف 2023 قادماً من ليل الفرنسي الذي تعاقد معه عام 2022 ومنحه بدايته الاحترافية في العام التالي.
وأكد يونايتد: «بعمر الـ22 عاماً، أثبت باليبا نفسه بالفعل كأحد أكثر لاعبي خط الوسط موهبة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024 - 2025، إذ احتل المركز السادس بين لاعبي الوسط في الدوري من حيث مجموع التدخلات وقطع الكرات».
وخاض باليبا في الموسم الماضي 31 مباراة في الدوري الممتاز، مساهماً في تأهل برايتون إلى مسابقة «كونفرنس ليغ» باحتلاله المركز الثامن. وبات باليبا رابع لاعب يضمه يونايتد هذا الصيف بعد الهولندي يوري تيليمانس والبرازيلي أندري سانتوس والحارس الويلزي كارلوس دارلو. ولم تكن بداية فريق المدرب مايكل كاريك في الموسم الجديد من الدوري الممتاز موفقة، إذ سقط على أرض هال سيتي 0 - 2.
وقال باليبا بعد انضمامه للعملاق الإنجليزي: «إنه شعور لا يُصدق أن أنضم إلى نادي أحلامي. إن اللعب في (أولد ترافورد) حلم وأن أحظى بفرصة القيام بذلك كلاعب في مانشستر يونايتد يُعد شرفاً حقيقياً». وتابع: «أتطلع بفارغ الصبر للعمل مع مايكل كاريك. فخبرته ومعرفته باللعبة تجعلانه المدرب المثالي لمساعدتي على بلوغ أعلى المستويات».
01 يابانيين في الدوري الممتاز
ويشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم رقماً قياسياً من اللاعبين اليابانيين، وصل إلى عشرة حتى الآن مع احتمال انضمام المزيد منهم قبل إغلاق فترة الانتقالات.
وكان زيون سوزوكي أبرز الوافدين بانتقاله إلى أستون فيلا، بينما عاد المدافع السابق لآرسنال تاكيهيرو تومياسو إلى لندن من بوابة كريستال بالاس، وانضم لاعب الوسط هيديماسا موريتا إلى هال سيتي، بينما انتقل دايزن مايدا من سلتيك الاسكوتلندي إلى إيبسويتش تاون.
ويلتحق هؤلاء بمجموعة من اللاعبين اليابانيين الموجودين في الدوري، من بينهم كاورو ميتوما جناح برايتون، وواتارو إندو لاعب ليفربول، ودايتشي كامادا متوسّط ميدان كريستال بالاس. ويضم الدوري الإنجليزي أيضاً أو تاناكا (ليدز)، وكوتا تاكاي (توتنهام)، وتاتسوهيرو ساكاموتو (كوفنتري).
وقال جويل بانيك، الذي يتولى إدارة أعمال نحو 60 لاعباً يابانياً: «لا توجد أمثلة كثيرة على أندية تعاقدت مع لاعبين يابانيين وواجهت مشكلات في تأقلمهم، أو شخصياتهم، أو اندماجهم داخل الفريق، أو الانضباط». وتابع: «عنصر المخاطرة الذي كانت الأندية تخشاه سابقاً، أي الخوف من المجهول، تلاشى لأن كل نموذج ناجح للاعب ياباني يمنح مزيداً من الثقة». وسيصبح سوزوكي (24 عاماً) أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي، إذا سجل ظهوره الأول بعد انضمامه إلى أستون فيلا قادماً من بارما الإيطالي الأسبوع الماضي.
رابطة المحترفين تختار فرنانديز نجم يونايتد الأفضل في إنجلتراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311510-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
رابطة المحترفين تختار فرنانديز نجم يونايتد الأفضل في إنجلترا
فرنانديز يستعرض جائزة الأفضل بإنجلترا (اب)
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اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القائد البرتغالي لمانشستر يونايتد برونو فرنانديز أفضل لاعب للموسم الماضي، بعد قيادته «الشياطين الحمر» إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم.
وحقق الدولي البرتغالي موسماً استثنائياً، إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز بصناعته 21 هدفاً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين.
كما سجل اللاعب البالغ 31 عاماً، تسعة أهداف، ليسهم في تعافي مانشستر يونايتد من بداية متواضعة للموسم وإنهائه الدوري في المركز الثالث تحت قيادة مايكل كاريك، مما ضمن له العودة إلى دوري أبطال أوروبا.
وسبق لفرنانديز أن نال أيضاً جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتّاب الكرويين في مايو (أيار) الماضي.
وقال فرنانديز: «إنها لحظة فخر كبير، لأن من صوَّتوا لي هم الذين تواجههم في الملعب. ليس من السهل على الأرجح أن تصوّت للاعب تنافسه، بالتالي، هذه لحظة مميزة جداً».
ونال نجم مانشستر سيتي نيكو أورايلي جائزة أفضل لاعب شاب بعدما سجل ابن الـ21 عاماً هدفين في نهائي كأس الرابطة الذي فاز فيه فريقه على آرسنال، كما كان ضمن الفريق الذي أحرز أيضاً كأس إنجلترا الموسم الماضي.
وقال الدولي الإنجليزي: «أنا فخور جداً بالموسم الذي قدمته. فزت بلقبين مع فريقي وتمكنت من المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلادي. أنا سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور».
وضم فريق العام أيضاً من مانشستر سيتي كلاً من النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي والغاني أنطوان سيمينيو إلى جانب أورايلي. أما آرسنال، بطل الدوري، فمثّله خمسة لاعبين هم: الحارس الإسباني دافيد رايا، والبرازيلي غابريال، والفرنسي وليام صليبا، والهولندي يورين تيمبر وديكلان رايس، فيما أكمل فرنانديز والمهاجم البرازيلي لبرنتفورد إيغور تياغو، التشكيلة المثالية.