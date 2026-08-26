فليك يلمّح إلى إغلاق سوق برشلونة من دون مهاجم حال تعثر صفقة ألفاريز

لمّح الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، الأربعاء، إلى إمكانية إنهاء النادي فترة الانتقالات الصيفية من دون التعاقد مع مهاجم جديد، في حال تعذر ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

ويواصل النادي الكاتالوني مساعيه من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني، إلا أن أتلتيكو يبدي حتى الآن رفضاً للتخلي عن اللاعب، الذي غاب عن تدريبات فريقه الأربعاء بسبب المرض.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن رئيس برشلونة جوان لابورتا يتمسك بخيار «ألفاريز أو لا أحد»، فيما أكد فليك أن النادي مطالب أيضاً بالتفكير في المستقبل، مشدداً على رضاه عن تشكيلة الفريق الحالية.

وقال المدرب الألماني للصحافيين: «لا أريد الحديث عن خوليان، بل أريد الحديث فقط عن وضع النادي. لقد أجرينا بالفعل صفقات جيدة جداً في سوق الانتقالات الحالي».

وأضاف: «هدفنا واضح، لكن في النهاية يتعين على النادي أيضاً التفكير في المستقبل، وليس في الحاضر فقط».

وتابع: «بالطبع، بصفتي مدرباً سأقول: حسناً، أعطني أفضل ما يمكنك الحصول عليه، والمزيد والمزيد، لكن ربما ينجح ذلك وربما لا. لدي ثقة كاملة في جودة اللاعبين الذين نملكهم الآن».

ورحل المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس عن كامب نو خلال الصيف، فيما تعاقد برشلونة مع الجناحين الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أديمي.

ويضم برشلونة حالياً مهاجماً صريحاً واحداً فقط، هو المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي ترك انطباعاً جيداً خلال فترة الإعداد، لكنه لم يخض بعد مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

واستهل برشلونة الموسم بإشراك الجناح البرازيلي رافينيا في مركز رأس الحربة خلال الفوز على إلتشي 5 - 0 الأحد.

وأقر فليك بأن الفريق قد يضطر إلى تجربة حلول مختلفة في هذا المركز، في ظل قدرة داني أولمو وفيرمين لوبيز وغوردون وأديمي على اللعب في العمق.

وقال: «بالطبع علينا التعامل مع الأمر وإيجاد حلول لبعض المواقف والمباريات، لكن الجودة التي نملكها حالياً كبيرة للغاية».

وأضاف: «بالنسبة لي، يقوم النادي بعمل رائع. ديكو يقوم بعمل رائع أيضاً. نحن نفكر في المستقبل، ليس في هذه اللحظة فقط، بل في السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس المقبلة».

وتابع: «أعتقد أن النادي بات مستقراً، وهذا ما نريده جميعاً».

ويستضيف برشلونة أتلتيك بلباو الخميس، في مباراة يُنتظر أن تشهد الظهور الأول للاعب الوسط الجديد رودري بقميص الفريق.

وأكد فليك أن لاعب مانشستر سيتي السابق سيكون ضمن قائمة الفريق، ومن المرجح أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وأبدى المدرب الألماني حماسه لرؤية رودري وبيدري معاً في خط وسط برشلونة، وقال: «رودري يملك خبرة أكبر، وهو قائد بكل معنى الكلمة. ومع بيدري، يمكنهما التحكم في الكرة والسيطرة على مجريات المباراة والمنافس».