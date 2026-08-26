عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

فليك يلمّح إلى إغلاق سوق برشلونة من دون مهاجم حال تعثر صفقة ألفاريز

الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة (د.ب.أ)
TT
TT

فليك يلمّح إلى إغلاق سوق برشلونة من دون مهاجم حال تعثر صفقة ألفاريز

الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة (د.ب.أ)

لمّح الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، الأربعاء، إلى إمكانية إنهاء النادي فترة الانتقالات الصيفية من دون التعاقد مع مهاجم جديد، في حال تعذر ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

ويواصل النادي الكاتالوني مساعيه من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني، إلا أن أتلتيكو يبدي حتى الآن رفضاً للتخلي عن اللاعب، الذي غاب عن تدريبات فريقه الأربعاء بسبب المرض.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن رئيس برشلونة جوان لابورتا يتمسك بخيار «ألفاريز أو لا أحد»، فيما أكد فليك أن النادي مطالب أيضاً بالتفكير في المستقبل، مشدداً على رضاه عن تشكيلة الفريق الحالية.

وقال المدرب الألماني للصحافيين: «لا أريد الحديث عن خوليان، بل أريد الحديث فقط عن وضع النادي. لقد أجرينا بالفعل صفقات جيدة جداً في سوق الانتقالات الحالي».

وأضاف: «هدفنا واضح، لكن في النهاية يتعين على النادي أيضاً التفكير في المستقبل، وليس في الحاضر فقط».

وتابع: «بالطبع، بصفتي مدرباً سأقول: حسناً، أعطني أفضل ما يمكنك الحصول عليه، والمزيد والمزيد، لكن ربما ينجح ذلك وربما لا. لدي ثقة كاملة في جودة اللاعبين الذين نملكهم الآن».

ورحل المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس عن كامب نو خلال الصيف، فيما تعاقد برشلونة مع الجناحين الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أديمي.

ويضم برشلونة حالياً مهاجماً صريحاً واحداً فقط، هو المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي ترك انطباعاً جيداً خلال فترة الإعداد، لكنه لم يخض بعد مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

واستهل برشلونة الموسم بإشراك الجناح البرازيلي رافينيا في مركز رأس الحربة خلال الفوز على إلتشي 5 - 0 الأحد.

وأقر فليك بأن الفريق قد يضطر إلى تجربة حلول مختلفة في هذا المركز، في ظل قدرة داني أولمو وفيرمين لوبيز وغوردون وأديمي على اللعب في العمق.

وقال: «بالطبع علينا التعامل مع الأمر وإيجاد حلول لبعض المواقف والمباريات، لكن الجودة التي نملكها حالياً كبيرة للغاية».

وأضاف: «بالنسبة لي، يقوم النادي بعمل رائع. ديكو يقوم بعمل رائع أيضاً. نحن نفكر في المستقبل، ليس في هذه اللحظة فقط، بل في السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس المقبلة».

وتابع: «أعتقد أن النادي بات مستقراً، وهذا ما نريده جميعاً».

ويستضيف برشلونة أتلتيك بلباو الخميس، في مباراة يُنتظر أن تشهد الظهور الأول للاعب الوسط الجديد رودري بقميص الفريق.

وأكد فليك أن لاعب مانشستر سيتي السابق سيكون ضمن قائمة الفريق، ومن المرجح أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وأبدى المدرب الألماني حماسه لرؤية رودري وبيدري معاً في خط وسط برشلونة، وقال: «رودري يملك خبرة أكبر، وهو قائد بكل معنى الكلمة. ومع بيدري، يمكنهما التحكم في الكرة والسيطرة على مجريات المباراة والمنافس».

مواضيع
برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دي يونغ لاعب برشلونة يتقدم في برنامجه التأهيلي

رياضة عالمية الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة (د.ب.أ)

دي يونغ لاعب برشلونة يتقدم في برنامجه التأهيلي

يواصل الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة تقدمه في رحلة تعافيه.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)
رياضة عالمية

لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

يُفضل العديد من لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بدلاً من بقائه مع النادي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
رياضة عالمية

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية رودري (رويترز)
رياضة عالمية

مورينيو «سعيد جداً» بتشكيلته رغم إخفاق التعاقد مع رودري

عبّر المدرب البرتغالي ريال مدريد عن سعادته بتشكيلته التي يعدُّها مكتملة، رغم الإخفاق في التعاقد مع لاعب الوسط رودري المنتقل إلى الغريم برشلونة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة على رادار مان يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

مان يونايتد يفضل ضم بالدي ظهير أيسر برشلونة على سبيل الإعارة

يبقى أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة البالغ من العمر 22 عاما أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الكاتالوني.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
الرياضة رياضة عالمية

أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت خلفاً لكارازور

المهاجم الدولي دينيز أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت الألماني (رويترز)
المهاجم الدولي دينيز أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت الألماني (رويترز)
TT
TT

أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت خلفاً لكارازور

المهاجم الدولي دينيز أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت الألماني (رويترز)
المهاجم الدولي دينيز أونداف قائداً جديداً لفريق شتوتغارت الألماني (رويترز)

قرر سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتغارت الألماني، الأربعاء، تعيين المهاجم الدولي دينيز أونداف قائداً جديداً للفريق، خلفاً لأتاكان كارازور.

وقال هونيس في مؤتمر صحافي: «لا شك لديّ في أن أونداف يمثل نجاح شتوتغارت وعودته القوية، لذلك أرى أن هذا القرار منطقي».

وكان أونداف القائد الثاني للفريق خلال الموسم الماضي، كما ارتدى شارة القيادة في مواجهة هانزا روستوك بالدور الأول من كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، في ظل وجود كارازور على مقاعد البدلاء.

وانضم كارازور إلى شتوتغارت عام 2019، وتولى شارة القيادة في 2024 خلفاً لفالديمار أنتون، الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند، لكنه فقد مكانه أساسياً في خط الوسط هذا الموسم.

في المقابل، رسخ أونداف مكانته بوصفه أحد العناصر المهمة في صفوف شتوتغارت؛ بفضل أهدافه وشخصيته القيادية. وأشاد هونيس بكارازور، مؤكداً أنه كان قائداً مثالياً خلال العامين الماضيين، وقال: «سنتذكره دائماً بوصفه القائد الذي رفع الكأس»، في إشارة إلى تتويج شتوتغارت بكأس ألمانيا عام 2025.

ويستهل شتوتغارت مشواره في الدوري الألماني بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونيخ.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

فينوورد يمنع مشجعيه من حضور مباراتيه المقبلتين خارج أرضه

جماهير في المدرجات تشعل الألعاب النارية خلال مباراة كامبور وفينوورد في الدوري الهولندي لكرة القدم (إ.ب.أ)
جماهير في المدرجات تشعل الألعاب النارية خلال مباراة كامبور وفينوورد في الدوري الهولندي لكرة القدم (إ.ب.أ)
TT
TT

فينوورد يمنع مشجعيه من حضور مباراتيه المقبلتين خارج أرضه

جماهير في المدرجات تشعل الألعاب النارية خلال مباراة كامبور وفينوورد في الدوري الهولندي لكرة القدم (إ.ب.أ)
جماهير في المدرجات تشعل الألعاب النارية خلال مباراة كامبور وفينوورد في الدوري الهولندي لكرة القدم (إ.ب.أ)

قرر فينوورد منع جماهيره من حضور مباراتيه المقبلتين خارج أرضه، بعد واقعة إطلاق الألعاب النارية التي أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص وتسببت في توقف مباراته أمام إس سي كامبور في الدوري الهولندي، الأحد الماضي.

وأوضح النادي، الأربعاء، أن جماهيره لن تتمكن من حضور مباراتي الشهر المقبل أمام نيميخن وزفوله، في إجراء اتخذته الإدارة على خلفية ما وصفتها بالواقعة «غير المقبولة على الإطلاق» التي شهدتها مدينة ليواردن.

ويواجه فينوورد أيضاً غرامة مالية كبيرة بسبب الحادث، الذي أدى إلى إصابة عدد من مشجعي الفريق المضيف بحروق وأضرار في السمع وإصابات في العين.

وتوقفت المباراة لنحو 20 دقيقة خلال الشوط الأول، بعدما أشعل مشجعون من فينوورد ألعاباً نارية وألقوها باتجاه جماهير كامبور.

مواضيع
الدوري الأوروبي هولندا
الرياضة رياضة عالمية

بايرن ميونخ يمدد إعارة شافيز إلى ماغديبورغ حتى 2028

البيروفي فيليبي شافيز (رويترز)
البيروفي فيليبي شافيز (رويترز)
TT
TT

بايرن ميونخ يمدد إعارة شافيز إلى ماغديبورغ حتى 2028

البيروفي فيليبي شافيز (رويترز)
البيروفي فيليبي شافيز (رويترز)

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، تمديد إعارة مهاجمه البيروفي فيليبي شافيز إلى ماغديبورغ، المنافس في دوري الدرجة الثانية، حتى يونيو (حزيران) 2028.

وكان شافيز، البالغ 19 عاماً، قد اكتسب خبرة في الدوري الألماني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما لعب مع كولن.

وانضم اللاعب إلى الفئات السنية في أكاديمية بايرن ميونخ عام 2019، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول خلال الفوز على فولفسبورغ 8 - 1 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض شافيز مباراته الأولى مع منتخب بيرو في مواجهة ودية أمام تشيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: «اتخذ شافيز خطوة جديدة في مسار تطوره بعد تجربته مع كولن، من خلال الحصول على المزيد من وقت اللعب مع ماغديبورغ. لقد جددنا عقده لأننا مقتنعون بإمكاناته وتأثيره في المستقبل».

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا