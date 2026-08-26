نجمة التنس الروسية آندرييفا تكشف عن إعجاب قديم بمواطنها روبليفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311287-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%81
نجمة التنس الروسية آندرييفا تكشف عن إعجاب قديم بمواطنها روبليف
روبليف يحتضن مواطنته آندرييفا خلال المباراة (أ.ب)
كشفت الروسية ميرا آندرييفا عن إعجاب قديم بمواطنها آندريه روبليف، بعدما تأهل الثنائي إلى الدور ما قبل النهائي لمنافسات «الزوجي المختلط» في «بطولة أميركا المفتوحة» للتنس.
وقالت آندرييفا، البالغة 19 عاماً، عقب الفوز على الروسية ديانا شنايدر والنرويجي كاسبر رود 4 - 1 و4 - 5 و10 - 5 في دور الـ8، إنها كانت معجبة بروبليف عندما كانت في الـ15 أو الـ16 من عمرها، مضيفة: «لم أخبره مطلقاً بأي شيء، لكنني كنت معجبة به قليلاً»، ليقاطعها روبليف ويحتضنها وسط هتافات الجماهير.
وكشفت آندرييفا عن أن شعر روبليف الأحمر كان أول ما لفت انتباهها، إلى جانب اعتقادها بأنه شخص لطيف وودود، رغم انفعالاته المتكررة داخل الملعب.
وأضافت: «شاهدت كثيراً من المقابلات، وسمعت كثيراً من الأشياء من أشخاص آخرين، وكنت أعرف فقط أنه شخص رائع. لم أكن أعرفه في ذلك الوقت، لكنني كنت أشعر بأنه شخص لطيف جداً، وودود للغاية مع الجميع».
ورد روبليف: «تعرفون تلك اللحظات المعتادة عندما لا يكون لدى الأطفال ذوق بعد، ويحتاجون إلى تجربة بعض الأشياء الغبية قبل أن يبدأوا في اكتساب الذوق؟ كنت جزءاً من تلك الأشياء الغبية في المرحلة الانتقالية».
قطع الزوجي المختلط إيلينا سفيتولينا وجاييل مونفيس شوطًا طويلًا، لكنهما لم يتوجا بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينغ ميدوز من قبل.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
مسؤول أوروبي بارز: إنفانتينو «لا مستقبل له» في رئاسة «فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311319-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
مسؤول أوروبي بارز: إنفانتينو «لا مستقبل له» في رئاسة «فيفا»
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (د.ب.أ)
شكّك رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم، كلاوديوس شيفر، في قدرة جياني إنفانتينو على الاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أنه «لا مستقبل له» داخل المؤسسة، وداعياً في الوقت نفسه إلى إصلاح هيكل الحوكمة وإعادة النظر في صلاحيات رئيس الاتحاد الدولي.
وقال شيفر، في مقابلة مع موقع «The Athletic» نُشرت الأربعاء، إن الرابطة التي تمثل 53 مسابقة بارزة للرجال والسيدات تشعر بقلق متزايد إزاء أسلوب قيادة إنفانتينو لـ«فيفا».
وأضاف: «نشكك في مدى ملاءمته للاستمرار في منصب الرئيس. ومن واقع قربنا من (فيفا) هنا في سويسرا، يبدو أن نفوذ الرئيس ازداد عاماً بعد عام». وأشار إلى أن قرارات كبرى تُتخذ، حسب رأيه، من دون تشاور فعلي مع الأطراف المعنية والمتأثرة بها.
وتأتي تصريحات شيفر في ظل تصاعد الخلافات بين عدد من الهيئات الكروية و«فيفا»، التي تفاقمت على خلفية مقترح الاتحاد الدولي، الذي جرى التراجع عنه لاحقاً، لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.
ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة من ثلاثة اتحادات قارية، هي: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وسط مناقشات بشأن إمكانية طرح تصويت لسحب الثقة من رئيس «فيفا».
وأثار شيفر كذلك تساؤلات بشأن جائزة «فيفا للسلام» التي مُنحت للمرة الأولى إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى قرار رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم هذا العام، عقب اتصال هاتفي من ترمب.
وقال شيفر إن «فيفا» منظمة تخضع للقانون السويسري، ولديها قواعد واضحة، مشدداً على أن الرئيس وأعضاء المجلس مطالبون بأداء واجباتهم بعناية ومسؤولية، ومعتبراً أن المسألة تتعلق في المقام الأول بالجوانب القانونية.
وأضاف أن منح جائزة السلام من دون إبلاغ مجلس «فيفا»، من وجهة نظره، يمثّل مخالفة للقانون، قبل أن ينتقد ما حدث في قضية البطاقة الحمراء خلال كأس العالم.
ووصف شيفر القضية بأنها «فضيحة حقيقية»، قائلاً إنه لا يتذكر تدخلاً سياسياً مماثلاً في قضية رياضية، ومعتبراً أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات بشأن نزاهة اللعبة، قبل أن يضيف: «ولهذا أقول إن إنفانتينو لا مستقبل له في (فيفا)». ومن المقرر أن يسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة العام المقبل، وسط توقعات بمواجهة معارضة قوية، إلا أن شيفر شدد على أن القضية لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الاتحاد الدولي، بل بإعادة تعريف صلاحيات المنصب وإصلاح آليات الحوكمة داخل المؤسسة. وقال: «بالنسبة إلينا، تمثّل هذه الإصلاحات الأولوية القصوى، ونعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود رئيس آخر».
ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
اليابانيون يغزون الدوري الإنجليزي.. جودة عالية وصفقات «قليلة المخاطر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311302-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
اليابانيون يغزون الدوري الإنجليزي.. جودة عالية وصفقات «قليلة المخاطر»
زيون سوزوكي حارس آستون فيلا وأحد أبرز الوجوه في الدوري الإنجليزي (رويترز)
يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حضوراً يابانياً غير مسبوق، مع وجود 10 لاعبين ضمن أندية المسابقة، في رقم قياسي يعكس ازدياد ثقة الأندية الإنجليزية بالمواهب اليابانية بفضل جودتها وقيمتها المالية وانخفاض مخاطر التعاقد معها.
ومع انطلاق الموسم الجديد، وصل عدد اليابانيين في «البريميرليغ» إلى 10 لاعبين، مع إمكانية ارتفاع الرقم قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويبرز زيون سوزوكي بين الوافدين الجدد بعد انتقاله إلى آستون فيلا، فيما عاد مدافع آرسنال السابق تاكيهيرو تومياسو إلى لندن عبر بوابة كريستال بالاس، وانضم هيديماسا موريتا إلى هال سيتي، وانتقل دايزن مايدا من سلتيك الأسكوتلندي إلى إيبسويتش تاون.
وينضم هؤلاء إلى مجموعة من اللاعبين اليابانيين الموجودين بالفعل في المسابقة، أبرزهم كاورو ميتوما جناح برايتون، وواتارو إندو لاعب ليفربول، ودايتشي كامادا لاعب وسط كريستال بالاس، إلى جانب أو تاناكا مع ليدز، وكوتا تاكاي مع توتنهام، وتاتسوهيرو ساكاموتو مع كوفنتري.
وقال جويل بانيك، الوكيل المعتمد من «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» لدى شركة «سي إيه إيه بيس»، إن الأندية الإنجليزية أصبحت تملك «ثقة أكبر بأن التعاقد مع لاعب ياباني خطوة جيدة». وأضاف بانيك، الذي يدير أعمال نحو 60 لاعباً يابانياً، أنه نادراً ما واجهت الأندية مشكلات تتعلق بتأقلم اللاعبين اليابانيين أو شخصياتهم أو اندماجهم داخل الفرق أو الانضباط. وتابع: «عنصر المخاطرة الذي كانت الأندية تخشاه سابقاً، أي الخوف من المجهول، تلاشى؛ لأن كل نموذج ناجح للاعب ياباني يمنح مزيداً من الثقة».
ويشكل أو تاناكا مثالاً على القيمة التي يمكن أن تحصل عليها الأندية، إذ انتقل لاعب الوسط الدولي، الذي خاض 41 مباراة مع منتخب اليابان، من فورتونا دوسلدورف مقابل 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.5 مليون دولار) فقط قبل عامين.
وقطع اللاعبون اليابانيون مسافة طويلة منذ انتقال جونيتشي إيناموتو إلى آرسنال عام 2001، قبل رحيله إلى فولهام بعد عام من دون أن يخوض أي مباراة في الدوري. ومنذ ذلك الحين، شهدت الملاعب الإنجليزية قصص نجاح كثيرة؛ إذ توج شينجي كاغاوا وشينجي أوكازاكي وتاكومي مينامينو وواتارو إندو بلقب الدوري.
ومن المنتظر أن يكتب سوزوكي، البالغ من العمر 24 عاماً، فصلاً جديداً؛ إذ سيصبح أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تسجيل ظهوره الأول مع آستون فيلا، بعد انتقاله من بارما الإيطالي. ويرى الصحافي الياباني يوشيوكي أوسومي أن سوزوكي «يسبق عصره بـ10 أعوام أو 20 عاماً بالنسبة إلى حارس مرمى ياباني»، عادّاً أن نجاحه في إنجلترا قد يترك أثراً كبيراً على كرة القدم في بلاده.
ولا يقتصر تطور الجيل الحالي على الجانب الفني؛ إذ بات إتقان اللغة الإنجليزية جزءاً مهماً من استعداد اللاعبين اليابانيين لخوض التجارب الأوروبية. وأشار بانيك إلى الدور الذي لعبه قائد المنتخب السابق مايا يوشيدا في تعزيز هذه العقلية؛ إذ كان يصر قبل «كأس العالم 2022» على استخدام اللاعبين اللغة الإنجليزية خلال جلوسهم معه على مائدة الغداء. وقال إن معظم لاعبي الجيل الحالي في المنتخب الياباني باتوا يتحدثون الإنجليزية بمستوى جيد.
ويمر كثير من اللاعبين اليابانيين بمحطات في دوريات أوروبية، مثل بلجيكا وهولندا والبرتغال، قبل الوصول إلى إنجلترا، فيما أصبحت «بطولة الدرجة الثانية (تشامبيونشيب)» بوابة مهمة أيضاً، مع وجود 8 لاعبين يابانيين فيها حالياً.
وأسهمت التغييرات في قواعد تصاريح العمل عقب خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» في دفع الأندية الإنجليزية إلى توسيع نطاق البحث عن المواهب خارج القارة. ويرى أوسومي أن ارتفاع المستوى العام للاعب الياباني تزامن مع تحول طبيعة كرة القدم الإنجليزية إلى أسلوب أكبر اعتماداً على التنظيم والتكتيك والعمل الجماعي، وهي عوامل تساعد اللاعبين اليابانيين على التأقلم سريعاً. وقال: «أصبح الدوري الإنجليزي أعلى تكتيكية، وهناك عدد أكبر من الفرق التي تلعب وحدةً منسجمة، وهذا النوع من كرة القدم يجد اللاعبون اليابانيون سهولة كبيرة في التأقلم معه».
ديمبلي يغيب عن مواجهة ليل بقرار من باريس سان جيرمان لإراحتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5311292-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87
ديمبلي يغيب عن مواجهة ليل بقرار من باريس سان جيرمان لإراحته
مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي يجلس على مقاعد البدلاء (أ.ف.ب)
تأكد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن صفوف باريس سان جيرمان في مواجهة ليل، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قرر النادي منحه فترة راحة.
ولم يحصل ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، على وقت لعب كبير منذ عودته إلى الفريق عقب مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، إذ لم تتجاوز مشاركته 45 دقيقة في كل من المباريات الثلاث الأولى لسان جيرمان هذا الموسم.
وشارك ديمبلي بديلاً أمام أستون فيلا ولنس في كأسي السوبر الأوروبي والفرنسي على الترتيب، قبل أن يبدأ مواجهة رين في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي ويغادر بين الشوطين.
وقال باريس سان جيرمان في بيان: «بالاتفاق مع المدرب والمدير الرياضي، سيحصل عثمان ديمبلي على الراحة في الأيام المقبلة».
وأضاف النادي أن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية، الاثنين المقبل.
وكان ديمبلي عنصراً بارزاً في هجوم سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين، بعدما سجل 35 هدفاً ثم 20 هدفاً في جميع المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الفرنسي الرابع والخامس توالياً، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.