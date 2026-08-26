نجمة التنس الروسية آندرييفا تكشف عن إعجاب قديم بمواطنها روبليف

كشفت الروسية ميرا آندرييفا عن إعجاب قديم بمواطنها آندريه روبليف، بعدما تأهل الثنائي إلى الدور ما قبل النهائي لمنافسات «الزوجي المختلط» في «بطولة أميركا المفتوحة» للتنس.

وقالت آندرييفا، البالغة 19 عاماً، عقب الفوز على الروسية ديانا شنايدر والنرويجي كاسبر رود 4 - 1 و4 - 5 و10 - 5 في دور الـ8، إنها كانت معجبة بروبليف عندما كانت في الـ15 أو الـ16 من عمرها، مضيفة: «لم أخبره مطلقاً بأي شيء، لكنني كنت معجبة به قليلاً»، ليقاطعها روبليف ويحتضنها وسط هتافات الجماهير.

وكشفت آندرييفا عن أن شعر روبليف الأحمر كان أول ما لفت انتباهها، إلى جانب اعتقادها بأنه شخص لطيف وودود، رغم انفعالاته المتكررة داخل الملعب.

كشفت آندرييفا عن أن شعر روبليف الأحمر كان أول ما لفت انتباهها (أ.ب)

وأضافت: «شاهدت كثيراً من المقابلات، وسمعت كثيراً من الأشياء من أشخاص آخرين، وكنت أعرف فقط أنه شخص رائع. لم أكن أعرفه في ذلك الوقت، لكنني كنت أشعر بأنه شخص لطيف جداً، وودود للغاية مع الجميع».

ورد روبليف: «تعرفون تلك اللحظات المعتادة عندما لا يكون لدى الأطفال ذوق بعد، ويحتاجون إلى تجربة بعض الأشياء الغبية قبل أن يبدأوا في اكتساب الذوق؟ كنت جزءاً من تلك الأشياء الغبية في المرحلة الانتقالية».