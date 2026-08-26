المغربي العيناوي على رادار كريستال بالاس

وضع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، المغربي نايل العيناوي، لاعب روما الإيطالي، ضمن قائمة أهدافه لتعزيز خط وسطه قبل إغلاق فترة الانتقالات.
ووفقاً لموقع «فوت ميركاتو»، يُعد لاعب وسط روما أحد لاعبين دوليين مغربيين على قائمة اهتمامات كريستال بالاس، إلى جانب مدافع رين، عبد الحميد آيت بودلال.
ويشير الموقع إلى أن كلا اللاعبين منفتحان على العرض ويتطلعان إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويأتي هذا الإلحاح من البداية الصعبة تحت قيادة بيير ساغ، الذي انتهت مباراته الأولى بخسارة صفر - 2 أمام إيفرتون. ويعمل مسؤولو كريستال بالاس على تعزيز خطي الوسط والدفاع قبل انتهاء فترة الانتقالات.
وانضم العيناوي إلى روما قادماً من لانس الفرنسي، الصيف الماضي، وتم الاستعانة به كبديل تحت قيادة جيان بييرو غاسبيريني، وليس كلاعب أساسي مضمون.