«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

تأهل بودو غليمت النرويجي لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا بعدما فاز ذهابا وإيابا على نيميخن الهولندي ضمن تصفيات الأدوار التمهيدية.

فاز الفريق النرويجي على أرضه بنتيجة 3 / صفر مساء الثلاثاء.

تلقى الفريق الهولندي، الذي خسر ذهابا على ملعبه بنتيجة 1 / 3 ، صدمة بطرد لاعبه غونزالو أليخاندرو بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وأنهى بودو غليمت الشوط الأول متقدما بثنائية في الوقت بدل الضائع، حيث تقدم بهدف فريدريك بيوركان في الدقيقة 45+2، وأضاف سوندري أوكلاند الهدف الثاني في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيرون فونفيل لاعب نيميخن هدفا ذاتيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، ليؤكد الفريق النرويجي تفوقه ذهابا وإيابا.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة المرحلة المقبلة في موناكو، بحيث سيلعب كل فريق 8 مباريات في الفترة من 8 سبتمبر (أيلول) إلى 27 يناير (كانون الثاني).