كيليمان لاعب تشيلسي إلى ستراسبورغ

أبرم ناديا تشيلسي وستراسبورغ، التابعان لنفس المجموعة المالكة، صفقة جديدة بانتقال لاعب الوسط الشاب أوماري كيليمان البالغ من العمر 20 عاما من النادي اللندني لنظيره الفرنسي بصفقة بيع نهائي.

وأصبح كيليمان ثالث لاعب ينتقل من تشيلسي إلى ستراسبورغ خلال الصيف الجاري بعد انتقال الحارس فيليب يورغنسن والمدافع جينيسيس أنتوي على سبيل الإعارة.

في المقابل تعاقد تشيلسي مع ثنائي ستراسبورغ، الدولي الأرجنتيني فالنتين باركو والمهاجم إيمانويل إميغا، مقابل 75 مليون دولار.

كما عاد ثلاثة لاعبين كانوا معارين من تشيلسي إلى ستراسبورغ في الموسم الماضي، وهم الحارس مايك بيندرز، والمدافع آرون أنسيلمينو، والمهاجم ديفيد داترو فوفانا إلى جدران النادي اللندني هذا الصيف.

واستحوذت شركة بلوكو على ستراسبورغ في عام 2023، بعد عام من دفعها 5ر2 مليار جنيه إسترليني (2ر3 مليار دولار) للاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن هناك 14 لاعبا تنقلوا بين الفريقين تحت إدارة بلوكو.

ويتردد أن تشيلسي خيار إعادة شراء كيليمان، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى كارديف سيتي أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا.