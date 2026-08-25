نكونكو يعود إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة

عاد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى لايبزيغ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ميلان الإيطالي، وفق ما أعلن فريقه الجديد-القديم الثلاثاء.

وغارد نكونكو لايبزيغ عام 2023 إلى تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ميلان الصيف الماضي، لكنه سجل ثمانية أهداف فقط في 35 مباراة مع الفريق الإيطالي.

وخلال فترته الأولى في ألمانيا، أحرز 70 هدفا في أربعة مواسم، توج خلالها بكأس ألمانيا مرتين، واختير أفضل لاعب في ألمانيا عام 2022.

وقال ابن الـ28 عاما الذي خاض آخر مباراة له بقميص المنتخب الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بيان للنادي: «عندما سمعت بفرصة العودة إلى لايبزيغ، أردت الموافقة فورا. أنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا».

وتابع: «علاقتي بلايبزيغ مميزة جدا. وحتى بعد مغادرتي النادي، واصلت متابعة كل ما يجري هنا عن كثب. أنا مستعد الآن لإضافة فصل جديد إلى مسيرتي مع لايبزيغ».